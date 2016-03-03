Марюс Вайсберг снова в деле! Режиссёр полюбившихся зрителями комедийных мелодрам «Любовь в большом городе» вслед за фильмом «8 новых свиданий» снимает его продолжение. Актёрский состав на этот раз претерпел важные изменения. Не волнуйтесь, Владимир Зеленский остался на своём месте, а вот его верная спутница Оксана Акиньшина сменилась Верой Брежневой, которой уже не впервой работать вместе со своим экранным мужем. Сценаристам пришлось изрядно потрудиться, чтобы грамотно внедрить такие кардинальные изменения. В итоге появился ролик, предшествующий фильму, где публику знакомят с новой женой героя.

Никита Соколов счастлив, как никогда прежде. В дополнение к руководству ветеринарной клиникой и большому дому у него есть красавица жена и прекрасные дети. Но неожиданно над его привычной жизнью нависает тьма. Врачи диагностируют герою смертельную болезнь, и, судя по анализам, ему осталось совсем недолго ходить по земле. Примерный муж и отец не может оставить свою любимую семью на произвол судьбы, поэтому он приступает к поискам собственной замены. Вскоре он находит идеального мужчину по имени Илья. Он не просто обаятельный красавец, силач и пожарный, но ещё и прекрасно умеет уживаться с детьми. Вроде бы ситуация спасена. Однако стоит семейству привыкнуть к новому «папе», как Никите сообщают, что при диагностике произошла ошибка, а сам он в прекрасной форме. Вот только Илья не намерен уходить, и теперь в доме Соколовых начинается война за господство.