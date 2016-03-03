Марюс Вайсберг снова в деле! Режиссёр полюбившихся зрителями комедийных мелодрам «Любовь в большом городе» вслед за фильмом «8 новых свиданий» снимает его продолжение. Актёрский состав на этот раз претерпел важные изменения. Не волнуйтесь, Владимир Зеленский остался на своём месте, а вот его верная спутница Оксана Акиньшина сменилась Верой Брежневой, которой уже не впервой работать вместе со своим экранным мужем. Сценаристам пришлось изрядно потрудиться, чтобы грамотно внедрить такие кардинальные изменения. В итоге появился ролик, предшествующий фильму, где публику знакомят с новой женой героя.
Никита Соколов счастлив, как никогда прежде. В дополнение к руководству ветеринарной клиникой и большому дому у него есть красавица жена и прекрасные дети. Но неожиданно над его привычной жизнью нависает тьма. Врачи диагностируют герою смертельную болезнь, и, судя по анализам, ему осталось совсем недолго ходить по земле. Примерный муж и отец не может оставить свою любимую семью на произвол судьбы, поэтому он приступает к поискам собственной замены. Вскоре он находит идеального мужчину по имени Илья. Он не просто обаятельный красавец, силач и пожарный, но ещё и прекрасно умеет уживаться с детьми. Вроде бы ситуация спасена. Однако стоит семейству привыкнуть к новому «папе», как Никите сообщают, что при диагностике произошла ошибка, а сам он в прекрасной форме. Вот только Илья не намерен уходить, и теперь в доме Соколовых начинается война за господство.
- Кинофраншиза «8 лучших свиданий» снята Студией «Квартал 95», которой руководит популярный украинский шоумен, продюсер, сценарист, актер Владимир Зеленский.
- Съемки киноленты «8 лучших свиданий» проводились на берегу Днепра в ресторанном комплексе закрытого типа. Здесь был арендован коттедж, в котором проживали герои фильма.
- Вера Брежнева сыграла главную героиню в ленте «8 лучших свиданий», заменив звезду предыдущих частей Оксану Акиньшину, которая не смогла участвовать, так как в это время была занята на съемках в другом проекте.
- Роль домашней любимицы в комедии «8 лучших свиданий» сыграла швейцарская овчарка Вива.
Одним солнечным днем преуспевающий владелец ветклиники Никита узнает, что неизлечимо болен. Он не подозревает, что это врачебная ошибка, и всерьез задумывается: кто же позаботится о его прекрасных жене, детях и бизнесе?.. Как это ни прискорбно, кажется, пора подыскивать себе замену.
Так — после жесткого отбора — в дом семьи Соколовых под благовидным предлогом заселяется пожарный Илья, мужчина надежный и без вредных привычек. Никита дает старт тайной операции под кодовым названием «замена». А когда выясняется, что здоровью Никиты ничто не угрожает, уже поздно! Распрекрасного Илью уже успели полюбить все, включая пациентов ветклиники… Борьба не на жизнь, а на любовь только начинается!
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