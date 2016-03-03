Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы 8 лучших свиданий

8 лучших свиданий

8 luchshikh svidaniy 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Марюс Вайсберг снова в деле! Режиссёр полюбившихся зрителями комедийных мелодрам «Любовь в большом городе» вслед за фильмом «8 новых свиданий» снимает его продолжение. Актёрский состав на этот раз претерпел важные изменения. Не волнуйтесь, Владимир Зеленский остался на своём месте, а вот его верная спутница Оксана Акиньшина сменилась Верой Брежневой, которой уже не впервой работать вместе со своим экранным мужем. Сценаристам пришлось изрядно потрудиться, чтобы грамотно внедрить такие кардинальные изменения. В итоге появился ролик, предшествующий фильму, где публику знакомят с новой женой героя.

 

Никита Соколов счастлив, как никогда прежде. В дополнение к руководству ветеринарной клиникой и большому дому у него есть красавица жена и прекрасные дети. Но неожиданно над его привычной жизнью нависает тьма. Врачи диагностируют герою смертельную болезнь, и, судя по анализам, ему осталось совсем недолго ходить по земле. Примерный муж и отец не может оставить свою любимую семью на произвол судьбы, поэтому он приступает к поискам собственной замены. Вскоре он находит идеального мужчину по имени Илья. Он не просто обаятельный красавец, силач и пожарный, но ещё и прекрасно умеет уживаться с детьми. Вроде бы ситуация спасена. Однако стоит семейству привыкнуть к новому «папе», как Никите сообщают, что при диагностике произошла ошибка, а сам он в прекрасной форме. Вот только Илья не намерен уходить, и теперь в доме Соколовых начинается война за господство.

- Кинофраншиза «8 лучших свиданий» снята Студией «Квартал 95», которой руководит популярный украинский шоумен, продюсер, сценарист, актер Владимир Зеленский.

- Съемки киноленты «8 лучших свиданий» проводились на берегу Днепра в ресторанном комплексе закрытого типа. Здесь был арендован коттедж, в котором проживали герои фильма.

- Вера Брежнева сыграла главную героиню в ленте «8 лучших свиданий», заменив звезду предыдущих частей Оксану Акиньшину, которая не смогла участвовать, так как в это время была занята на съемках в другом проекте. 

- Роль домашней любимицы в комедии «8 лучших свиданий» сыграла швейцарская овчарка Вива.

Одним солнечным днем преуспевающий владелец ветклиники Никита узнает, что неизлечимо болен. Он не подозревает, что это врачебная ошибка, и всерьез задумывается: кто же позаботится о его прекрасных жене, детях и бизнесе?.. Как это ни прискорбно, кажется, пора подыскивать себе замену.

Так — после жесткого отбора — в дом семьи Соколовых под благовидным предлогом заселяется пожарный Илья, мужчина надежный и без вредных привычек. Никита дает старт тайной операции под кодовым названием «замена». А когда выясняется, что здоровью Никиты ничто не угрожает, уже поздно! Распрекрасного Илью уже успели полюбить все, включая пациентов ветклиники… Борьба не на жизнь, а на любовь только начинается!

8 лучших свиданий - трейлер
8 лучших свиданий  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 3 марта 2016
Дата выхода
3 марта 2016 Россия Централ Партнершип 12+
3 марта 2016 Беларусь
3 марта 2016 Казахстан
3 марта 2016 Украина
4 марта 2016 Эстония
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $4 085 476
Производство Студия «Квартал-95»
Другие названия
8 luchshikh svidaniy, The 8 Best Dates, 8 geriausi pasimatymai, 8 labākie randiņi, 8 najlepszych randek, 8 parimat kohtingut, 8 кращих побачень, 8 лучших свиданий, Cele mai bune 8 întâlniri
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Евгений Кошевой
Степан Казанин
Степан Казанин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на 8 лучших свиданий
8 новых свиданий 5.5
8 новых свиданий (2014)
8 свиданий 6.1
8 свиданий (2008)
8 первых свиданий 6.5
8 первых свиданий (2012)
Любовь в большом городе 6.6
Любовь в большом городе (2008)
Любовь в большом городе 3 5.9
Любовь в большом городе 3 (2013)
Ржевский против Наполеона 3.1
Ржевский против Наполеона (2011)
Любовь в большом городе 2 6.6
Любовь в большом городе 2 (2010)
Гитлер капут! 4.0
Гитлер капут! (2008)
Я, Ты, Он, Она 5.3
Я, Ты, Он, Она (2018)
Одной левой 4.2
Одной левой (2015)
30 свиданий 4.9
30 свиданий (2015)
Служебный роман. Наше время 5.7
Служебный роман. Наше время (2011)
Фильм находится в подборках
Фильмы про неизлечимо больных: список лучших Фильмы про неизлечимо больных: список лучших
Фильмы про богачей и олигархов: список лучших Фильмы про богачей и олигархов: список лучших

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 136 голосов
3.9 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3655 В жанре «мелодрама»  393 В жанре «комедия»  1023 В фильмах России  647
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Свидание между жизнью и смертью Кадр из фильма «8 лучших свиданий» Новая лента Марюса Вайсберга, продолжающая рассказывать о сложностях семейной жизни Никиты Соколова, сделала выпад в несколько другую сторону. Это касается не только подмены главной героини, но и в целом выбора в пользу реалистичности картины. В этот раз не будет никакой магии, организующей странные свидания и замещение супругов. Единственной связующей нового фильма с предыдущими частями являются лишь название и…
Читать
Fortuna1960 7 марта 2016, 02:50
Зеленского в фильме воспринимала исключительно как актёра. Сыграл он очень хорошо. Получилось прикольное кино, весёлое. И главное, главный герой на… Читать дальше…
lenokkeg 4 марта 2016, 23:10
И не помню, когда в последний раз мы с мужем так смеялись! На фильме не отвлекались вовсе – разве чтоб оценить какую-то удачную шутку. Обидно, что,… Читать дальше…
Отзывы Написать
Новости о фильме
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 21
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 21 Новый выпуск нашего еженедельного видеообзора расскажет, на какие киноновинки стоит сходить в кино. На этой неделе в прокат выходит долгожданный мультфильм "Зверополис", который безусловно понравится
Написать
2 марта 2016 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
8 лучших свиданий - трейлер
8 лучших свиданий Трейлер
8 лучших свиданий - тизер
8 лучших свиданий Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше