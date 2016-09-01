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Морган Морган
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Morgan

Морган, 2016

2016 / США
6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами полнометражный дебют режиссёра Люка Скотта под названием «Морган», снятый по его сценарию. Актёрский состав собрался в фильме самый что ни на есть узнаваемый. Главные роли в фильме «Морган» исполнили: Роуз Лесли («Игра престолов»), Кейт Мара («Марсианин», «Фантастическая четвёрка»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка»), Пол Джаматти («Иллюзионист», «Нокдаун») и Тоби Джонс («Разрисованная вуаль», «Первый мститель»).

Что такое Морган – большая загадка. С виду это самый обычная девочка, однако вокруг неё происходят странные и ужасные вещи. Однажды случается кошмарная авария, и молодая девушка отправляется в то место, где она произошла, чтобы провести расследование и оценить ущерб. Но то, с чем ей предстоит столкнуться, не вписывается в рамки разумного. И виной всему – Морган.

- Сценарий к фильму «Морган» в 2014 году попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев

- Фильм снят при поддержке компании Scott Free Productions, созданной режиссёром Ридли Скоттом и его братом Тони

- Это вторая картина Scott Free Productions, в которой снимается актриса Кейт Мара. Первой стала лента «Марсианин»

Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от ужасной катастрофы. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чье существование само по себе является опасной тайной.

6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 сентября 2016
Премьера онлайн 1 сентября 2020
Премьера в мире 1 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Люк Скотт
В ролях
Роуз Лесли
Роуз Лесли
Кейт Мара
Кейт Мара
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Морган
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Наша рецензия
Какой человек не любит пофантазировать на тему о том, что было бы, если бы мы могли создавать клонов, невероятно умных людей или ещё что-нибудь в этом роде? То есть, хочется представить, что однажды ленивого двоечника можно будет превратить в трудолюбивого отличника какой-нибудь инъекцией волшебного лекарства или получится создать существо, которое будет решать все возникающее у человечества проблемы, потому что будет обладать супер интеллектом. О попытке создать сверхчеловека расскажет фильм…
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Андрей 15 сентября 2017, 10:27
не знаю чем конкретно понравился, но понравился фильм!
достаточно интересно, сюжет утопичный и научно-фантастический что ли!
точно! вспомнил… Читать дальше…
Irina Lukontseva 13 сентября 2016, 09:49
Фильм скорее походит на жанр триллер/боевик, сюжет неоднозначный. Советую.
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