Морган, 2016

Перед вами полнометражный дебют режиссёра Люка Скотта под названием «Морган», снятый по его сценарию. Актёрский состав собрался в фильме самый что ни на есть узнаваемый. Главные роли в фильме «Морган» исполнили: Роуз Лесли («Игра престолов»), Кейт Мара («Марсианин», «Фантастическая четвёрка»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка»), Пол Джаматти («Иллюзионист», «Нокдаун») и Тоби Джонс («Разрисованная вуаль», «Первый мститель»).

Что такое Морган – большая загадка. С виду это самый обычная девочка, однако вокруг неё происходят странные и ужасные вещи. Однажды случается кошмарная авария, и молодая девушка отправляется в то место, где она произошла, чтобы провести расследование и оценить ущерб. Но то, с чем ей предстоит столкнуться, не вписывается в рамки разумного. И виной всему – Морган.