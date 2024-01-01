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Самые ожидаемые фильмы

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Аватар 4
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик США
17 декабря 2026
Холоп 2
Холоп 2
комедия Россия
1 января 2024
Три богатыря и Пуп Земли
Три богатыря и Пуп Земли
анимация, приключения, семейный Россия
28 декабря 2023
Мальчик и птица
Мальчик и птица
анимация, аниме Япония
7 декабря 2023
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези Россия
25 января 2024
Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика Россия
18 апреля 2024
Ёлки 10
Ёлки 10
комедия Россия
7 декабря 2023
Катастрофа
Катастрофа Фантастический триллер о кислотных дождях, истребляющих всё живое
драма, фантастика, триллер Бельгия / Франция
9 ноября 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
Шаг к мечте: Раз и навсегда
комедия, драма Китай
16 ноября 2023
Тёща
Тёща Комедия о противостоянии тёщи и зятя с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях
комедия Россия
30 ноября 2023
Волшебник Изумрудного города
Волшебник Изумрудного города
фэнтези, приключения Россия
26 декабря 2024
Гномы. Новогодний беспредел
Гномы. Новогодний беспредел
ужасы Норвегия
14 декабря 2023
Бременские музыканты
Бременские музыканты
приключения, комедия, семейный Россия
1 января 2024
Великолепная пятерка
Великолепная пятерка
анимация, семейный Россия
28 декабря 2023
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь
приключения, фэнтези Россия
1 января 2025
Кентервильское привидение
Кентервильское привидение
анимация, комедия Канада / Великобритания
7 декабря 2023
Чебурашка 2
семейный, комедия Россия
1 января 2026
В паутине
В паутине Корейская комедийная драма о взбалмошном режиссёре
комедия, драма Южная Корея
9 ноября 2023
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2 Продолжение семейной комедии о сводных сёстрах
комедия Россия
16 ноября 2023
Прошлые жизни
Прошлые жизни
драма, мелодрама Южная Корея / США
7 марта 2024
My SHINee World
My SHINee World Фильм-концерт, посвященный 15-летию группы SHINee
концерт, документальный Южная Корея
30 ноября 2023
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния Фильм ужасов о мире снов, в котором обитает сверхъестественная сущность
ужасы США
16 ноября 2023
Наследник
Наследник Корейский триллер о молодом боксёре, которого находит его богатый отец
боевик, драма, триллер Южная Корея
9 ноября 2023
Из глубины
Из глубины Триллер о борьбе за выживание на борту авиалайнера, потерпевшего крушение
боевик, приключения, драма США
23 мая 2024
Синдром
Синдром Триллер с Оксаной Акиньшиной об изменённом сознании после автомобильном аварии
триллер Россия
9 ноября 2023
Пальма 2
семейный, приключения Россия
24 октября 2024
Игра в Пусане
Игра в Пусане Спортивная драма о баскетболистах-неудачниках, которые смогли победить
драма, спорт Южная Корея
30 ноября 2023
Летучий корабль
Летучий корабль
сказка Россия
7 марта 2024
Три мушкетёра: Миледи
Три мушкетёра: Миледи
приключения, боевик, исторический Франция
1 февраля 2024
Белая птица. Новое чудо
Белая птица. Новое чудо Трогательная военная драма о доброте и мужестве
биография, драма, военный США
15 февраля 2024
Гардемарины 1787. Война
Гардемарины 1787. Война Продолжение культового проекта Светланы Дружининой с Дмитрием Харатьяном в главной роли
приключения Россия
16 ноября 2023
Фьюриоса
Фьюриоса
боевик США
23 мая 2024
Тигр 3
Тигр 3 Шпионский боевик об агентах индийской разведки
боевик, приключения, триллер Индия
12 ноября 2023
Заклятье. Шепот ведьм Мистический хоррор о детективе, который сталкивается с жуткой потусторонней сущностью
ужасы, триллер Россия
8 февраля 2024
Самая большая луна
Самая большая луна
фантастика, боевик Россия
22 февраля 2024
Мастер Кид
Мастер Кид Китайский мультфильм о мальчике с необычным даром
анимация, фэнтези Китай
9 ноября 2023
Легенда о самбо
Легенда о самбо Спортивная драма о советских мастерах боевых искусств
драма, приключения, биография, спорт Россия
16 ноября 2023
Паранормальные явления. Другое измерение
Паранормальные явления. Другое измерение Хоррор о команде разработчиков, которые играют в компьютерную игру с призраками
ужасы, детектив, триллер Тайвань
30 ноября 2023
Феррари
Феррари
драма, биография, исторический США
21 декабря 2023
Нефариус
Нефариус Хоррор о маньяке-демоне, приговорённом к смертной казни
ужасы, триллер США
9 ноября 2023
Отпуск по-корейски
Отпуск по-корейски
комедия, драма Сингапур / Южная Корея
28 декабря 2023
Онегин
Онегин
мелодрама Россия
7 марта 2024
Медведева против Медведевой
Медведева против Медведевой Документальный фильм о знаменитой фигуристке
документальный Россия
23 ноября 2023
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейный Россия
14 декабря 2023
Китти Киллер
Китти Киллер Комедийный боевик о мощной команде женщин-убийц
боевик, комедия Таиланд
23 ноября 2023
Волшебное приключение Да Винчи
Волшебное приключение Да Винчи Мультфильм о знаменитом итальянском изобретателе и его приключениях во Франции
приключения, анимация, комедия Франция / Ирландия / США
30 ноября 2023
Чувства Анны
Чувства Анны Фантастическая драма с Анной Михалковой о работнице шоколадной фабрики, которая слышит голоса пришельцев
фантастика, драма Россия
9 ноября 2023
Бугимен. Начало легенды
Бугимен. Начало легенды Комедийный хоррор о семье, которой предстоит пройти ужасающий квест
приключения, комедия, ужасы Испания / Уругвай
23 ноября 2023
Крылатая история
Крылатая история Мультфильм о приключениях изобретательного мотылька
анимация Канада / Германия
9 ноября 2023
Год рождения
Год рождения Комедийное фэнтези о молодом мечтателе и настоящих чудесах в провинциальном городе
фантастика, комедия Россия
9 ноября 2023
Как заниматься сексом
Как заниматься сексом Драма о трёх юных подругах, которые мечтают провести свои лучшие каникулы на Крите
драма Австралия / Греция / Великобритания
9 ноября 2023
Папаша в бегах
Папаша в бегах Приключенческая комедия о молодом отце, который сбегает от своих обязанностей
комедия, мелодрама, приключения Россия
16 ноября 2023
Брат 3
Брат 3 Боевик о грабителях-неудачниках, которые запускают вереницу разрушительных событий
боевик Россия
23 ноября 2023
Животное
Животное
боевик, криминал, драма Индия
1 декабря 2023
Новогодний шеф
Новогодний шеф
комедия Россия
14 декабря 2023
Меч короля
Меч короля
биография, драма, исторический Дания / Норвегия / Швеция
11 января 2024
В теле убийцы
В теле убийцы
криминал, ужасы, триллер Южная Корея
1 февраля 2024
Белый список
Белый список Криминальная драма с Алексеем Серебряковым о расследовании самоубийства школьницы
криминал, драма, детектив Россия
23 ноября 2023
Версаче
Версаче Документальный фильм о знаменитом итальянском модельере
документальный Италия
16 ноября 2023
Супермозг
Супермозг Мультфильм о приключениях школьника и инопланетян
боевик, приключения, анимация ЮАР
16 ноября 2023
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение Семейный мультфильм в лучших традициях «Истории игрушек»
анимация Бельгия / Франция / Испания
23 ноября 2023
Хоккейные папы
Хоккейные папы Спортивный семейный фильм о том, на что готовы пойти родители ради своих детей
комедия, семейный, спорт Россия
23 ноября 2023
Дунки
Дунки
комедия, драма Индия
22 декабря 2023
Проклятие дудочника
Проклятие дудочника Фильм ужасов о древнем зле, вырвавшемся на свободу
ужасы США
30 ноября 2023
Немая ярость
Немая ярость Боевик с Юэлем Киннаманом о безжалостной мести
боевик США
30 ноября 2023
Невероятное паломничество Гарольда Фрая
Невероятное паломничество Гарольда Фрая
драма Великобритания
16 мая 2024
Большая гонка. Лянча против Ауди
Большая гонка. Лянча против Ауди
биография, драма, спорт Италия / Великобритания
8 февраля 2024
Книга решений
Книга решений Французская комедия о незадачливом режиссёре, чья жизнь превращается в весёлый хаос
комедия, драма Франция
16 ноября 2023
Дворец
Дворец Драма Романа Полански о пороках и странностях миллионеров
драма Италия / Швейцария / Франция / Польша
23 ноября 2023
Воздух
Воздух
драма, военный Россия
18 января 2024
Принцесса и Колдун Алазар
Принцесса и Колдун Алазар Семейное фэнтези об удивительных и волшебных приключениях принца и принцессы
комедия, семейный, фэнтези Чехия
9 ноября 2023
Отражение тьмы Фильм ужасов о семейном тренинге на природе, который заканчивается кошмаром
ужасы, триллер Россия
11 января 2024
Дикое сердце
Дикое сердце Семейный фильм о дружбе школьницы и дикой лошади
приключения, семейный Германия
23 ноября 2023
Блондинка
Блондинка Комедийная драма о девушке, чья счастливая жизнь в одночасье рушится
комедия, драма Россия
30 ноября 2023
Секретарь Деда Мороза
Секретарь Деда Мороза Комедия о новогоднем чуде, которое случается в жизни самой невезучей девушки
комедия, семейный Россия
30 ноября 2023
Prayer
Prayer
ужасы Дания
29 февраля 2024
Мистер Блейк к Вашим услугам
Мистер Блейк к Вашим услугам
комедия, драма, мелодрама Франция
15 февраля 2024
Присцилла: Элвис и я
Присцилла: Элвис и я
биография, драма США
8 февраля 2024
Вредная привычка
Вредная привычка
комедия Россия
21 декабря 2023
Тур с Иванушками
комедия Россия
7 марта 2024
Рецепт любви
Рецепт любви
драма, исторический, мелодрама Франция
14 февраля 2024
Пропавшие в ночи
Пропавшие в ночи Фильм ужасов о шерифе, чьи преступления раскрываются самым неожиданным образом
ужасы США
30 ноября 2023
Пророк
мюзикл Россия
14 февраля 2024
Ангел мести
Ангел мести Европейская криминальная драма о захвате заложников
криминал, драма, триллер Франция / Испания
9 ноября 2023
Тайна заколдованного зеркала
Тайна заколдованного зеркала Семейное фэнтези о бесстрашной девочке, которая спасает мир от сил зла
приключения, комедия, семейный Швеция
23 ноября 2023
Королевство зверей
Королевство зверей Фантастическая драма о вирусе, превращающем людей в животных
приключения, драма, фантастика Франция
30 ноября 2023
Мистер и миссис Икс
Мистер и миссис Икс
комедия, музыка, мелодрама Южная Корея
21 декабря 2023
Настоящий Дед Мороз
Настоящий Дед Мороз Семейная комедия о приключениях сына Деда Мороза в Москве
семейный, комедия Россия
23 ноября 2023
Мастер и его муза
Мастер и его муза Биографическая драма о разрушительной силе любви
биография, драма, исторический Австрия / Чехия / Германия / Швейцария
9 ноября 2023
Кто не спрятался
Кто не спрятался
ужасы Канада / США
7 декабря 2023
Агент 044. Операция Гарни
Агент 044. Операция Гарни
комедия Армения
9 ноября 2023
Честный развод. Бенефис
Честный развод. Бенефис
комедия Россия
14 декабря 2023
Джестер
Джестер
ужасы США
21 декабря 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
Крик. Ночь перед Рождеством
комедия, ужасы, детектив США
28 декабря 2023
Идеальные друзья
Идеальные друзья
комедия Великобритания
28 декабря 2023
Призраки: Чужая жизнь
Призраки: Чужая жизнь Детективный хоррор о сёстрах, переживших семейную трагедию
драма, ужасы, детектив Малайзия
23 ноября 2023
13 пришествий дьявола
13 пришествий дьявола Триллер с Эмбер Хёрд о мальчике, одержимом дьяволом
триллер Италия / США
23 ноября 2023
Вурдалак
Вурдалак
драма, фэнтези, ужасы Франция
18 января 2024
Мечты робота
Мечты робота
анимация, драма, музыка Испания / Франция
25 января 2024
Избави нас. Одержимые
Избави нас. Одержимые
ужасы США
1 февраля 2024
Позывной "Пассажир"
драма Россия
14 марта 2024
Шпион на всю голову
Шпион на всю голову Комедийный триллер с Кевином Спейси о спецагенте, который должен устранить опасных преступников
боевик, триллер, драма, комедия США
16 ноября 2023
The Braid
The Braid
драма Бельгия / Канада / Франция / Италия
30 мая 2024
Новый парень моей жены
Новый парень моей жены Испанская комедия о мужчине, который нанимает профессионального соблазнителя, чтобы получить развод
комедия, мелодрама Испания
9 ноября 2023
Неприличные гости
комедия Россия
25 апреля 2024
Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины
Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины
приключения, комедия Испания
15 февраля 2024
Контрабандистки
Контрабандистки
боевик, криминал Южная Корея
14 декабря 2023
Шопоголики
Шопоголики Французская комедия о двух незадачливых друзьях, которые прячутся от кредиторов
комедия Франция
30 ноября 2023
Пила. Джокер
ужасы, триллер Испания
22 февраля 2024
Алиса в стране чудес
ужасы Великобритания
1 января 2024
Одержимые злом
Одержимые злом Хоррор о демоне, захватившем мирную деревушку
ужасы Аргентина / Уругвай
9 ноября 2023
Великая магия
Великая магия
комедия, драма Франция / Италия
21 декабря 2023
Задира
Задира Драма о девочке-подростке, чья жизнь кардинально меняется с появлением блудного отца
комедия, драма Великобритания
7 декабря 2023
Мини-мишки: Новые приключения
Мини-мишки: Новые приключения
анимация Россия
16 ноября 2023
Предчувствие
Предчувствие
драма, мелодрама, фантастика Франция
8 марта 2024
Нандор Фодор и говорящий мангуст
Нандор Фодор и говорящий мангуст Комедийный детектив с Саймоном Пеггом о расследовании очень странного происшествия
комедия, детектив, фэнтези Великобритания
23 ноября 2023
Человек-невидимка. Возвращение
Человек-невидимка. Возвращение
триллер Великобритания
4 января 2024
Химера
Химера
драма Италия
1 января 2024
Ниша
Ниша Комедийная драма о начинающем экстрасенсе и его опасных врагах
драма, комедия Россия
16 ноября 2023
Три Кота И Ледниковый Период
приключения, анимация, семейный Россия
24 декабря 2024
Стальная хватка
Стальная хватка
драма, спорт США
4 января 2024
Астрал. Новые души
Астрал. Новые души
ужасы Индонезия
4 января 2024
Последний наемник
Последний наемник
триллер США
11 января 2024
Детектив Табо
Детектив Табо Семейный фильм о мальчике из африканской деревушке и его мечте
семейный Германия
16 ноября 2023
Пиковая дама
Пиковая дама
опера Россия
12 ноября 2023
Большое путешествие 3
анимация Россия
1 мая 2024
Бонни
Бонни Документальный фильм о легендарном голливудском кастинг-директоре
документальный США
23 ноября 2023
Другие: Проклятие кукушки
Другие: Проклятие кукушки
триллер Германия / Испания
7 декабря 2023
Я — медведь
Я — медведь
семейный Россия
28 декабря 2023
Проклятие дома с призраками
Проклятие дома с призраками
ужасы Великобритания
11 января 2024
Вака — заколдованный воин
Вака — заколдованный воин
анимация Китай
18 января 2024
Костяной домик
Костяной домик
криминал, ужасы, триллер Великобритания
23 ноября 2023
Звериный рейс
Звериный рейс
приключения, анимация, мюзикл Бразилия / Индия
25 января 2024
Туман
Туман Триллер о таинственном исчезновении сотрудников метеостанции
триллер Россия
30 ноября 2023
Мужчина к Новому Году
комедия, мелодрама Россия
14 декабря 2023
Долгожданный рассвет
Долгожданный рассвет
драма Италия
14 декабря 2023
Контроль
Контроль
боевик, триллер США
14 декабря 2023
Тёмные окна
Тёмные окна
ужасы, триллер Норвегия
22 февраля 2024
Dance First
Dance First
биография, драма Бельгия / Венгрия / Великобритания
29 февраля 2024
Любви не бывает
мелодрама, комедия Россия
7 марта 2024
Уцелевший
Уцелевший
боевик, драма, военный США
16 ноября 2023
Алые паруса
Алые паруса
драма, исторический, мелодрама Франция / Италия
7 марта 2024
Врата ада
Врата ада
ужасы, триллер Ирландия
7 декабря 2023
Паутина страха
Паутина страха
ужасы Франция
18 апреля 2024
Обнаженная муза
Обнаженная муза
биография, драма, мелодрама Бельгия / Франция
9 мая 2024
Сталкер
Сталкер
ужасы, триллер США
7 декабря 2023
Обрушение
Обрушение Корейский экшн о жителях многоквартирного дома, который провалился под землю
боевик, комедия, драма Южная Корея
23 ноября 2023
Astroscope. Смотрим на звезды
Astroscope. Смотрим на звезды
концерт Южная Корея
1 января 2024
Ада
Ада
драма Россия
4 января 2024
Астрал. Ритуал Малум
Астрал. Ритуал Малум
драма, ужасы, триллер Италия
25 января 2024
Пушистое превращение
приключения, анимация, фэнтези Канада / Франция
1 июня 2024
Вендиго – демон смерти
Вендиго – демон смерти
детектив, триллер Таиланд
14 декабря 2023
Молли и ботан
Молли и ботан
комедия США
1 января 2024
Моя прекрасная свадьба
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1 февраля 2024
Лунатики
Лунатики
драма Россия
7 декабря 2023
Угроза
Угроза
боевик, приключения, криминал Испания
25 января 2024
Одна жизнь
Одна жизнь
биография, драма, исторический Великобритания
11 апреля 2024
Костолом
Костолом
боевик, триллер США
14 декабря 2023
Герой наших снов
Герой наших снов
комедия, ужасы США
18 января 2024
Последний стрелок
драма Великобритания
14 декабря 2023
Агент 9
Агент 9
боевик, драма, триллер Бангладеш / США
8 февраля 2024
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Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
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Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
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