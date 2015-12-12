Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Богатырша Богатырша
Киноафиша Фильмы Богатырша

Богатырша, 2015

2015 / Россия
4.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

История начинается с пророчества волхва о том, что третий сын богатыря станет великим воином, который спасет русскую землю от зла. Неожиданно для всех, вместо сына у жены богатыря рождается дочь, обычная девочка, которую родители назвали Роса. В отрочестве героиня узнает о пророчестве и решает исполнить свое предназначение, ведь как раз в это время страна оказывается под властью зловещего Змея Горыныча, трехголового монстра, который требует отдать себе в жены новгородскую княжну. Роса предлагает выдать себя за княжну и отправляется в логово Горыныча. Сможет ли она исполнить свое предназначение и спасти Русь? 

  • Мультфильм был создан на армянской студии Touch FX Animation Studio, и, кроме актеров озвучивания, в создании участвовали практически только армяне. 
  • Деда Пихто, учителя Росы, озвучил великий Армен Джигарханян. В одном из интервью он признался в своей любви к анимации, особенно к нескольким своим персонажам, волку из мультфильма Эдуарда Назарова «Жил-был пес» и Карлу Фредриксену из пиксаровской работы Пита Доктера «Вверх». 
  • Анна Хилькевич, озвучившая главную героиню, отметила, что в отечественной анимации давно не появлялось сильных героев, и Роса является обратным примером. 
     

По предсказанию волхва третий сын богатыря Данилы и красавицы Василисы должен был стать великим воином и спасти Русь от очередного лютого врага. Но третьей в семье родилась девочка. Богатырская династия под угрозой, отец разочарован, деревня смеется, а девочка мечтает стать богатыршей и исполнить свое предназначение…

4.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 января 2016
Премьера онлайн 12 декабря 2015
Премьера в мире 12 декабря 2015
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ольга Лопато
В ролях
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Алексей Чумаков
Алексей Чумаков
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Иван Царевич и Серый Волк 3
Иван Царевич и Серый Волк 3 (2015)
7.633333
Три богатыря. Ход конем
Три богатыря. Ход конем (2014)
5.72
Иван Царевич и Серый Волк 2
Иван Царевич и Серый Волк 2 (2013)
6.5454545
Иван Царевич и Серый Волк
Иван Царевич и Серый Волк (2011)
7.681818
Мультфильм находится в подборках
Лучшие отечественные фильмы для всей семьи Лучшие отечественные фильмы для всей семьи
Лучшие российские фильмы для детей Лучшие российские фильмы для детей
Постер мультфильма Богатырша 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
allaL 31 января 2016, 23:00
Не могу не поделиться впечатлениями ))

Забрели на " самый сказочный блокбастер года" под названием " БОГАТЫРША"....

Такой… Читать дальше…
Олег 8 июня 2016, 02:42
Мультик в целом неплохой, но заметно уступает мультикам из современной серии о богатырях - "Алёша Попович и Тугарин Змей" , … Читать дальше…
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 12 Последний в этом году видеообзор новинок кинопроката порадует вас праздничными картинами, детскими мультфильмами и одним серьезным биографическим фильмом. Смотрите свежий выпуск нашего обзора, чтобы
Написать
28 декабря 2015 00:00
5 новогодних мультфильмов Впереди длинные новогодние каникулы, и вы, наверняка, найдёте время на поход в кино с любимым чадом. В нашем обзоре – 5 мультфильмов, которые подарят удовольствие всем членам семьи. Маленький принц
Написать
22 декабря 2015 00:00
Такие разные драконы Долгое время драконы и прочие трёхглавые змеи были главными антагонистами в сказках. Но всё изменилось, когда мультипликаторы рассмотрели в грозных рептилиях человеческие качества. В нашей подборке –
Написать
11 декабря 2015 00:00
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши