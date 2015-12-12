Богатырша, 2015

История начинается с пророчества волхва о том, что третий сын богатыря станет великим воином, который спасет русскую землю от зла. Неожиданно для всех, вместо сына у жены богатыря рождается дочь, обычная девочка, которую родители назвали Роса. В отрочестве героиня узнает о пророчестве и решает исполнить свое предназначение, ведь как раз в это время страна оказывается под властью зловещего Змея Горыныча, трехголового монстра, который требует отдать себе в жены новгородскую княжну. Роса предлагает выдать себя за княжну и отправляется в логово Горыныча. Сможет ли она исполнить свое предназначение и спасти Русь?