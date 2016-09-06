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Постер фильма Татьяна
Киноафиша Фильмы Татьяна

Татьяна

, 2016
Россия / балет / 18+
Постер фильма Татьяна

О фильме

Новая встреча с Джоном Ноймайером – работа над постановкой балета «Татьяна». Наверное, было бы странно, если бы при любви к русской культуре и русской литературе, Ноймайер не обратился к творчеству Пушкина. Выбор балетмейстера – роман в стихах «Евгений Онегин».

«После многократного, очень подробного чтения этого произведения становится понятно, что все развитие заключено в Татьяне. Поначалу она тесно связана с миром грез и мечтаний, она парит в другом пространстве, где герои прочитанных ею романов играют важную роль. Такая направленность мысли, тесно связанная с процессом взросления Татьяны, позволяет позже развиться ее невероятной самобытности, удивительно увлекательной и обладающей невероятной напряженностью. Шаг за шагом она отрывается от героев своих романов и достигает поразительной, требующей отваги независимости. Ее поступкам присуще большое мужество. Началом служит пространное письмо к Онегину. Уже в нем заложена огромная сила, которой Онегину никогда не достичь. Но она не останавливается, она развивается дальше. Она знает, инстинктивно или нет, что для женщины подтверждением ее статуса является брак. Она принимает такое положение вещей, обнаруживая при этом мастерство рационального анализа. Она предвидит, какие сети готовит ей судьба и понимает, что ей не избежать своего рока. Таким образом, она действует не по велению чувств, а пытается привести свой эмоциональный настрой в согласие с рацио. Впечатляет их последняя встреча с Онегиным. Реакция Татьяны на его признание насквозь пронизана очень ясным аналитическим взглядом на жизнь. В этот момент она вспоминает свою няню, ее «смиренное кладбище», воображение рисует ей «дикий сад», напоминающий ей детство. И тогда она, как бы между прочим, говорит: «Я вас люблю (к чему лукавить?)». После всех слов о всяком другом она роняет эту фразу, которая не оставляет Онегина в неведении.

В ролях

Диана Вишнева
Диана Вишнева
Режиссер Джон Ноймайер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 6 сентября 2016
Дата выхода
6 сентября 2016 Россия CoolConnections 12+
6 сентября 2016 Казахстан
6 сентября 2016 Украина

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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