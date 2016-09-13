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Имущество с хвостом Имущество с хвостом
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Who Gets the Dog?

Имущество с хвостом, 2016

2016 / США
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хак Ботко, сценарист и продюсер картины «Последнее изгнание дьявола», а также постановщик нескольких комедий, снимает свой новый фильм «Имущество с хвостом». Главную роль исполнила популярная актриса 90-х Алисия Сильверстоун («Бэтмен и Робин», «Взрыв из прошлого», «Бестолковые»). Её партнёром стал Райан Квантен, звезда сериала «Настоящая кровь», который нечасто попадает на первый план.

Фильм «Имущество с хвостом» поведает об одной щекотливой ситуации, а именно о разделе имущества после расторжения брака. Главные герои этой истории, Олив и Клэй, также не поделили ушастого друга и начали из-за этого настоящую войну. У неё - успешная карьера, а он - безработный, что в итоге и привело к разрыву. Объединяет их теперь лишь любовь к общему домашнему питомцу. Кто же в итоге станет счастливым обладателем «имущества с хвостом»?

- Некоторые сцены фильма «Имущество с хвостом» были сняты во время игры «Чикагских Волков», которые победили со счётом 1:0

- Роль в фильме «Имущество с хвостом» - это первое за долгое время возвращение актрисы Алисии Сильверстоун на большой экран, последние годы она чаще снималась для ТВ

- Это второй фильм режиссёра Хака Ботко, снятый без его постоянного партнёра Эндрю Герлэнда

 

Олив – успешный врач, Клэй – хоккеист-неудачник. Они влюбились, поженились и завели голден-ретривера. Но она мечтала о нормальной семье, а он – о спортивной карьере… И когда дело движется к разводу, бывшие возлюбленные начинают нешуточную борьбу за драгоценного питомца.

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 октября 2016
Премьера онлайн 13 сентября 2016
Премьера в мире 13 сентября 2016
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Хак Ботко
Хак Ботко
В ролях
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Райан Квантен
Райан Квантен
Рэндолл Батинкофф
Рэндолл Батинкофф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Имущество с хвостом 2 постера
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В прокат выходит романтическая комедия «Имущество с хвостом» от режиссёра Хака Ботко. За спиной у него лишь пара картин с крайне сомнительными названиями, например, «За конец ответишь» и «Удар по девственности», поэтому поводов для ожидания его новой картины у широкой публики вряд ли найдётся множество. В центре сюжета фильма уже не молодая пара, пребывающая в стадии развода. Олив работает врачом, а Клэй – профессиональный хоккеист. Но в…
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