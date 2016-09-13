Имущество с хвостом, 2016

Хак Ботко, сценарист и продюсер картины «Последнее изгнание дьявола», а также постановщик нескольких комедий, снимает свой новый фильм «Имущество с хвостом». Главную роль исполнила популярная актриса 90-х Алисия Сильверстоун («Бэтмен и Робин», «Взрыв из прошлого», «Бестолковые»). Её партнёром стал Райан Квантен, звезда сериала «Настоящая кровь», который нечасто попадает на первый план.
Фильм «Имущество с хвостом» поведает об одной щекотливой ситуации, а именно о разделе имущества после расторжения брака. Главные герои этой истории, Олив и Клэй, также не поделили ушастого друга и начали из-за этого настоящую войну. У неё - успешная карьера, а он - безработный, что в итоге и привело к разрыву. Объединяет их теперь лишь любовь к общему домашнему питомцу. Кто же в итоге станет счастливым обладателем «имущества с хвостом»?
- Некоторые сцены фильма «Имущество с хвостом» были сняты во время игры «Чикагских Волков», которые победили со счётом 1:0
- Роль в фильме «Имущество с хвостом» - это первое за долгое время возвращение актрисы Алисии Сильверстоун на большой экран, последние годы она чаще снималась для ТВ
- Это второй фильм режиссёра Хака Ботко, снятый без его постоянного партнёра Эндрю Герлэнда
Олив – успешный врач, Клэй – хоккеист-неудачник. Они влюбились, поженились и завели голден-ретривера. Но она мечтала о нормальной семье, а он – о спортивной карьере… И когда дело движется к разводу, бывшие возлюбленные начинают нешуточную борьбу за драгоценного питомца.