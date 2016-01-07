Запрос в друзья, 2015

Немецкий актёр, сценарист и режиссёр Симон Ферхоэвен пускается в неизведанные степи жанра хоррор. Фильм «Запрос в друзья» стал четвёртым фильмом в карьере Ферхоэвена и первым не комедийным. Известность у себя на родине ему принесла роль в сериале «Комиссар Рекс», а также создание двух частей картины «Мужчины в большом городе». Главных героев сыграли молодые актёры, в числе которых австралийка Алисия Дебнем-Кери, британец Уильям Моусли, он же Питер из «Хроник Нарнии» и американка Бритт Морган, имеющая большой послужной список на телевидении.

Не так давно в прокат вышла картина «Убрать из друзей», сюжет которой весьма близок и ленте Ферхоэвена. Одинокая девушка, у которой нет подруг, заканчивает жизнь самоубийством. Перед этим она успела послать запрос в «Фейсбуке» своей однокурснице, но та не проявила особого энтузиазма в общении. После смерти девушки с электронной страницей Лоры начинают происходить странные вещи, влекущие за собой ужас и в реальной жизни. Начинают погибать её друзья, а сама она становится жертвой мистических ситуаций, из которых не может найти выход в одиночку. Теперь она начинает осознавать, что не стоило так равнодушно отклонять попытку девушки завязать приятельские отношения.