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Запрос в друзья, 2015

2015 / Германия
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Немецкий актёр, сценарист и режиссёр Симон Ферхоэвен пускается в неизведанные степи жанра хоррор. Фильм «Запрос в друзья» стал четвёртым фильмом в карьере Ферхоэвена и первым не комедийным. Известность у себя на родине ему принесла роль в сериале «Комиссар Рекс», а также создание двух частей картины «Мужчины в большом городе». Главных героев сыграли молодые актёры, в числе которых австралийка Алисия Дебнем-Кери, британец Уильям Моусли, он же Питер из «Хроник Нарнии» и американка Бритт Морган, имеющая большой послужной список на телевидении.

 

Не так давно в прокат вышла картина «Убрать из друзей», сюжет которой весьма близок и ленте Ферхоэвена. Одинокая девушка, у которой нет подруг, заканчивает жизнь самоубийством. Перед этим она успела послать запрос в «Фейсбуке» своей однокурснице, но та не проявила особого энтузиазма в общении. После смерти девушки с электронной страницей Лоры начинают происходить странные вещи, влекущие за собой ужас и в реальной жизни. Начинают погибать её друзья, а сама она становится жертвой мистических ситуаций, из которых не может найти выход в одиночку. Теперь она начинает осознавать, что не стоило так равнодушно отклонять попытку девушки завязать приятельские отношения.

  • Премьера немецкого хоррора «Запрос в друзья» состоялась в 2016 году. Режиссер фильма Симон Ферхоэвен больше известен зрителям в качестве актера. «Запрос в друзья» - его пятая по счету работа.
  • Главная героиня Лора учится в колледже. Она молода, красива, у нее много друзей, среди сверстников она пользуется популярностью. Также девушка активно пользуется соцсетями и совсем не задумывается о безопасности – что же плохого может случиться в виртуальном мире? Однако она и не подозревала, к каким чудовищным последствиям приведет ее оплошность.
  • Странная девушка Марина, которую Лора из жалости добавила в друзья, кончает жизнь самоубийством. После этого активируется ужасный код сети, который приводит к гибели молодых людей. Чтобы разорвать эту чудовищную цепочку несчастий, студентам придется выяснить, что же случилось с Мариной и каким образом она причастна к этим событиям.
  • Несмотря на то что в фильме явно подразумевается социальная сеть Facebook, прямо она не упоминается нигде.
  • Марк Цукерберг был крайне недоволен этим фильмом и даже предпринимал попытки запретить его показ в кинотеатрах.
  • Съемки фильма, закончившиеся в марте 2014 года, проходили в Кейптауне, Южная Африка.
  • Англоязычные актеры фильма требовали, чтобы фильм снимался на английском языке, несмотря на то что режиссер фильма Симон Ферхоэвен является немцем, а сам фильм снимали немецкие продюсерские компании.

Вас добавляет в друзья одноклассник, однокурсник или коллега с работы, с которым вы практически никогда не общались, и начинает буквально атаковать вас сообщениями, почему-то решив, что вы с ним лучшие друзья. Знакомая ситуация? В подобную попадает Лора - главная героиня леденящего кровь триллера «Запрос в друзья». Решение удалить из френд-листа навязчивую и странноватую однокурсницу приведет к таким последствиям, которые не смогли бы предугадать даже самые большие любители хорроров. Как не лишиться друзей, семьи и собственной жизни смотрите в наглядном пособии по выживанию в интернете.

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 17 марта 2016
Премьера в мире 7 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Симон Ферхоэвен
В ролях
Алисия Дебнем-Кери
Алисия Дебнем-Кери
Бритт Морган
Бритт Морган
Уильям Моусли
Уильям Моусли
Коннор Паоло
Коннор Паоло
Брук Маркам
Брук Маркам
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Запрос в друзья 2 постера
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Расфренди или умри! В темном-претемном подвале спрятан черный-пречерный ноутбук. На черном его экране зависло жуткое видео: ведьма 21-ого века совершает ритуальный обряд. Обряд самоубийства. Она разжигает костер, сжигает в нем фото той, кому требуется отомстить, и вешается над тем костром напротив черного зеркала. Сей адский «рецепт» придумала не она: в раннем средневековье ведуньи высшей категории именно так меняли свою сущность. Правда, в те не тронутые цивилизацией времена…
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Андрей 31 мая 2016, 09:04
понравился фильм! даже рекомендовал бы его посмотреть!
качественный ужастик, хотя, с достаточно простым сюжетом! а зачем изобретать велосипед -… Читать дальше…
Роман Борисов 6 июля 2016, 22:24
сняли бы вторю часть и привязали бы к игре Black Mirror 1
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саундтрек фильма Запрос в друзья
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