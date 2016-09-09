Искусственный интеллект. Доступ неограничен, 2016

Перед вами комедия ирландско-французского производства под названием «Искусственный интеллект. Доступ неограничен». Режиссёром выступил создатель картин «Омен» и «Макс Пэйн», а также постановщик пятого «Крепкого орешка» Джон Мур. Особый интерес среди актёров представляют Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Афера Томаса Крауна»), юная Стефани Скотт из «Астрала 3», а также Микаэл Нюквист («Колония Дигнидад», «Девушка с татуировкой дракона»).

Сюжет фильма «I.T» расскажет об успешном бизнесмене Майке Ригане. На протяжении всей жизни ему сопутствовала удача во всех сферах. У Майка прекрасная семья, он живёт в достатке, и вот-вот изменит что-то важное в исследуемой им области, а именно в частной авиации. Но враг не дремлет, и им оказывается его I.T-консультант Эд Портер. Всё начинается с того, что Майк просит его починить систему безопасности в своём доме и перерастаёт в игру в кошки-мышки, в которой Эд преследует дочь Ригана и шантажирует его жену при помощи современных технологий.