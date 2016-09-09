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Искусственный интеллект. Доступ неограничен Искусственный интеллект. Доступ неограничен
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I.T

Искусственный интеллект. Доступ неограничен, 2016

2016 / Ирландия / Франция
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами комедия ирландско-французского производства под названием «Искусственный интеллект. Доступ неограничен». Режиссёром выступил создатель картин «Омен» и «Макс Пэйн», а также постановщик пятого «Крепкого орешка» Джон Мур. Особый интерес среди актёров представляют Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Афера Томаса Крауна»), юная Стефани Скотт из «Астрала 3», а также Микаэл Нюквист («Колония Дигнидад», «Девушка с татуировкой дракона»).

Сюжет фильма «I.T» расскажет об успешном бизнесмене Майке Ригане. На протяжении всей жизни ему сопутствовала удача во всех сферах. У Майка прекрасная семья, он живёт в достатке, и вот-вот изменит что-то важное в исследуемой им области, а именно в частной авиации. Но враг не дремлет, и им оказывается его I.T-консультант Эд Портер. Всё начинается с того, что Майк просит его починить систему безопасности в своём доме и перерастаёт в игру в кошки-мышки, в которой Эд преследует дочь Ригана и шантажирует его жену при помощи современных технологий. 

- Одним из сценаристов фильма «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» стал Уильям Уишер мл., причастный к созданию первого и второго «Терминаторов»

Вся жизнь Майка Ригана и его семьи построена на последних достижениях искусственного интеллекта и высоких технологий, а его «умный» дом — настоящее произведение технического искусства. Когда Майк пытается прекратить зашедшие слишком далеко отношения своего IT-специалиста Эда с юной дочерью, жизнь Ригана и его семьи оказываются под угрозой. Они попадают в ловушку созданных Риганом «умных технологий», которыми теперь управляет безумный гений Эд, вовлекая Ригана в опасную и непредсказуемую игру.

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера онлайн 9 ноября 2016
Премьера в мире 9 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джон Мур
Джон Мур
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Анна Фрил
Анна Фрил
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Джеймс Фрешвилл
Джеймс Фрешвилл
Джейсон Бэрри
Джейсон Бэрри
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Искусственный интеллект. Доступ неограничен смотреть онлайн

Искусственный интеллект. Доступ неограничен
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за 1 рубль
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Наша рецензия
С 1995 по 2002 год Пирс Броснан снялся в четырёх фильмах про Джеймса Бонда («Золотой глаз» в 1995, «Завтра не умрёт никогда» в 1997, «И целого мира мало» в 1999, «Умри, но не сейчас»  в 2002»), поэтому неудивительно, что он может ассоциироваться с этим легендарным персонажем. Но у этого актёра есть и другие запоминающиеся роли, например, «Самый лучший» (2008, реж. Шана Фест), «Выкуп» (2007, реж. Майк Баркер),…
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саундтрек фильма Искусственный интеллект. Доступ неограничен
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