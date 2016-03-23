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Пришельцы 3: Взятие Бастилии Пришельцы 3: Взятие Бастилии
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Les Visiteurs 3: la Terreur

Пришельцы 3: Взятие Бастилии, 2015

2015 / Франция
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Наверняка вы помните умопомрачительную французскую комедию 90-х в главной роли с Жаном Рено. Речь, конечно же, идёт о «Пришельцах», где Граф Годфруа де Монмирай и его преданный оруженосец прибыли из XII века в XX. Не меньший успех постиг и вторую часть истории, вышедшей на экраны в 1998 году. И теперь, спустя целых 17 лет, вас ждёт не менее увлекательное продолжение всё с теми же Рено и Кристианом Клавье в полюбившихся образах. А режиссёром картины вновь стал Жан-Мари Пуаре, ответственный за первые две части.

 

Граф Монмирай и Жакуй Пройдоха на этот раз окажутся отнюдь не в современном мире, а попадут в эпоху, когда страна была охвачена революционным настроем. Испив магического зелья придворного волшебника, они попадают на территорию своего замка, вот только в этот раз их появление не вызывает такого ажиотажа, ведь в головах людей поселились бунтарские мысли. Здесь один из главных героев встретит своего потомка, единственного из всех способного помочь восстановить равновесие и нормализовать ход истории. Старые персонажи снова в деле, и они даже почти не изменились внешне, за исключением нескольких дополнительных морщин, которые только придают истории реалистичности.

- Первый фильм режиссера Жана-Мари Пуаре за последние 14 лет;

 

Легендарные и любимые миллионами комедии «Пришельцы» и «Пришельцы 2: Коридоры времени» получили свое продолжение. Заключительная часть трилогии будет посвящена приключениям героев Жана Рено и Кристиана Клавье во времени, и на этот раз они попадут в одну из самых ярких эпох – время Великой Французской Революции.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 апреля 2016
Премьера в мире 23 марта 2016
Возраст 12+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Жан-Мари Пуаре
Жан-Мари Пуаре
В ролях
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Жан Рено
Жан Рено
Франк Дюбоск
Франк Дюбоск
Карин Вьяр
Карин Вьяр
Сильви Тестю
Сильви Тестю
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пришельцы 3: Взятие Бастилии 2 постера
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Наша рецензия
Bring them home Кадр из фильма «Пришельцы» Как вы помните, в «Коридорах времени» граф Годфруа де Монмирай и его несменный слуга Жакуй испили очередное магическое зелье и очутились в 1792 году, когда после свержения абсолютной монархии зародилась Первая французская республика. Для тех, кто позабыл, что же произошло в двух предыдущих частях «Пришельцев», в самом начале будет краткое описание событий в стиле «Звёздных войн», после чего на экране…
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Ксюша Сабор 16 августа 2016, 16:42
Весь фильмы занят пустыми разговорами ни о чём, шутками про навоз и плохой запах. Впечатление такое, что наши русские прокатчики не смотрели фильм,… Читать дальше…
Александр_Д 29 марта 2016, 01:33
Отлично :) /*здесь должен быть смайл, потирающий руки в предвкушении*/
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6 апреля 2016 00:00
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