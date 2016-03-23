Пришельцы 3: Взятие Бастилии, 2015

Наверняка вы помните умопомрачительную французскую комедию 90-х в главной роли с Жаном Рено. Речь, конечно же, идёт о «Пришельцах», где Граф Годфруа де Монмирай и его преданный оруженосец прибыли из XII века в XX. Не меньший успех постиг и вторую часть истории, вышедшей на экраны в 1998 году. И теперь, спустя целых 17 лет, вас ждёт не менее увлекательное продолжение всё с теми же Рено и Кристианом Клавье в полюбившихся образах. А режиссёром картины вновь стал Жан-Мари Пуаре, ответственный за первые две части.

Граф Монмирай и Жакуй Пройдоха на этот раз окажутся отнюдь не в современном мире, а попадут в эпоху, когда страна была охвачена революционным настроем. Испив магического зелья придворного волшебника, они попадают на территорию своего замка, вот только в этот раз их появление не вызывает такого ажиотажа, ведь в головах людей поселились бунтарские мысли. Здесь один из главных героев встретит своего потомка, единственного из всех способного помочь восстановить равновесие и нормализовать ход истории. Старые персонажи снова в деле, и они даже почти не изменились внешне, за исключением нескольких дополнительных морщин, которые только придают истории реалистичности.