Гибби, 2016

Фильм "Гибби" является первой работой Фила Горна, которая добралась до российского проката. На его счету три собственные картины, выпущенные в начале 2000-х, поэтому его новую ленту «Гибби» можно считать возвращением на большой экран. Главную роль в фильме сыграла начинающая актриса Шелби Лион из «Биг-Сюр». Также в съёмках принимала участие звезда комедий Шеннон Элизабет, снимавшаяся во всех частях «Американского пирога» и «Реальной любви».

Девочке-подростку Кэти в школе приходится нелегко. Кастовая система опускает её на дно, и другие школьницы постоянно сыплют в её адрес оскорблениями. Однако вся твоя жизнь может измениться, если в ней появится мартышка! Вы не ослышались, именно Гибби переворачивает мир девочки с ног на голову, попутно развлекая всех вокруг. Она успешно налаживает отношения девочки с семьёй и со сверстниками. Ко всему прочему, здесь вас ждёт нежная подростковая любовь, и такой фильм просто не может закончиться печально.