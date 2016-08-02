Гибби, 2016

Фильм "Гибби" является первой работой Фила Горна, которая добралась до российского проката. На его счету три собственные картины, выпущенные в начале 2000-х, поэтому его новую ленту «Гибби» можно считать возвращением на большой экран. Главную роль в фильме сыграла начинающая актриса Шелби Лион из «Биг-Сюр». Также в съёмках принимала участие звезда комедий Шеннон Элизабет, снимавшаяся во всех частях «Американского пирога» и «Реальной любви».
Девочке-подростку Кэти в школе приходится нелегко. Кастовая система опускает её на дно, и другие школьницы постоянно сыплют в её адрес оскорблениями. Однако вся твоя жизнь может измениться, если в ней появится мартышка! Вы не ослышались, именно Гибби переворачивает мир девочки с ног на голову, попутно развлекая всех вокруг. Она успешно налаживает отношения девочки с семьёй и со сверстниками. Ко всему прочему, здесь вас ждёт нежная подростковая любовь, и такой фильм просто не может закончиться печально.
- Роль Гибби исполнила обезьянка по имени Кристал Манки, блиставшая в таких фильмах, как «Мы купили зоопарк», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», а также «Ночь в музее»
- У актёра Ари Аткена, сыгравшего Сида, также есть необычный питомец - змей по прозвищу Time Serpent. Он не пользуется большой популярностью среди друзей юноши и часто мешает ему в отношениях с девушками
В одной школе учится скромная девочка, боящаяся вступить в контакт с одноклассниками, которые настроены не всегда позитивно. Одноклассники стараются не разговаривать с ней, брезгуют ее общением, а девчонки просто оскорбляют бедную девочку. Какие-то решительные действия и ругань со стороны тихони вызывает только новый взрыв издевательств и насмешек. Но когда у нее появляется ручная обезьянка, грустная девочка преображается.