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Гибби Гибби
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Gibby

Гибби, 2016

2016 / США
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Фильм "Гибби" является первой работой Фила Горна, которая добралась до российского проката. На его счету три собственные картины, выпущенные в начале 2000-х, поэтому его новую ленту «Гибби» можно считать возвращением на большой экран. Главную роль в фильме сыграла начинающая актриса Шелби Лион из «Биг-Сюр». Также в съёмках принимала участие звезда комедий Шеннон Элизабет, снимавшаяся во всех частях «Американского пирога» и «Реальной любви».

Девочке-подростку Кэти в школе приходится нелегко. Кастовая система опускает её на дно, и другие школьницы постоянно сыплют в её адрес оскорблениями. Однако вся твоя жизнь может измениться, если в ней появится мартышка! Вы не ослышались, именно Гибби переворачивает мир девочки с ног на голову, попутно развлекая всех вокруг. Она успешно налаживает отношения девочки с семьёй и со сверстниками. Ко всему прочему, здесь вас ждёт нежная подростковая любовь, и такой фильм просто не может закончиться печально.

- Роль Гибби исполнила обезьянка по имени Кристал Манки, блиставшая в таких фильмах, как «Мы купили зоопарк», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», а также «Ночь в музее»

- У актёра Ари Аткена, сыгравшего Сида, также есть необычный питомец - змей по прозвищу Time Serpent. Он не пользуется большой популярностью среди друзей юноши и часто мешает ему в отношениях с девушками

В одной школе учится скромная девочка, боящаяся вступить в контакт с одноклассниками, которые настроены не всегда позитивно. Одноклассники стараются не разговаривать с ней, брезгуют ее общением, а девчонки просто оскорбляют бедную девочку. Какие-то решительные действия и ругань со стороны тихони вызывает только новый взрыв издевательств и насмешек. Но когда у нее появляется ручная обезьянка, грустная девочка преображается.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 декабря 2016
Премьера в мире 2 августа 2016
Возраст 6+
Прокатчик AKM
Режиссер
Фил Горн
Фил Горн
В ролях
Кристал Манки
Кристал Манки
Шеннон Элизабет
Шеннон Элизабет
Пейтон Мейер
Пейтон Мейер
Шелби Лион
Шелби Лион
Шон Патрик Флэнери
Шон Патрик Флэнери
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Наша рецензия
Все знают, что подростковый возраст – период «так себе», жить по-взрослому ты еще не научился, а обстоятельства требуют. Вот и кричишь ночами в подушку, пытаясь  найти хоть кого-нибудь, кто никаких подвигов не ждет, а просто молча верит в тебя, улыбается и не гадит по углам…  Так, по крайней мере делает обезьянка Гибби. Милый капуцин становится гостем ученицы средней школы Кэти (Шелби Лион), которая после смерти мамы совсем ушла в себя. Отчаянно пытаясь забыть…
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