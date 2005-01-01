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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1 января 2005
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
, Александр Бубнов, Россия
Еврейское счастье
, Александр Гутман, Россия
Лесная царевна
, Теймураз Эсадзе, Александр Басов, Россия
Гражданское состояние
, Алина Рудницкая, Россия
Театр
, Иштван Сабо, Канада / США / Венгрия / Великобритания
2 января 2005
16 лет. Любовь. Перезагрузка
, Кейт Шортланд, Австралия
6 января 2005
Призрак оперы
, Джоэл Шумахер, США / Великобритания
Вместе
, Чэнь Кайгэ, Корея / Китай
Знакомство с Факерами
, Джей Роуч, США
Корсиканец
, Ален Берберян, Франция
7 января 2005
Иллюзион
, Майкл А. Гурджиан, США
13 января 2005
Взломщики сердец
, Дэвид О. Расселл, США / Германия
Сматывай удочки
, Олег Степченко, Россия
Двенадцать друзей Оушена
, Стивен Содерберг, США / Австралия
14 января 2005
Тренер Картер
, Томас Картер, США
Санса
, Зигфрид
20 января 2005
Двойная порция
, Морган Сперлок, США
Окончательный монтаж
, Доминик Анчиано, Рей Бердис, Великобритания
Ночной продавец
, Валерий Рожнов, Россия
21 января 2005
Элли Паркер
, Скотт Коффи, США
Дом летающих кинжалов
, Чжан Имоу, Гонконг / Китай
22 января 2005
Одинокий Джим
, Стив Бушеми, США
Красные огни
, Седрик Кан, Франция
23 января 2005
Дурная привычка
, Майк Миллс, США
24 января 2005
Девять жизней
, Родриго Гарсиа, США
Июньский жук
, Фил Моррисон, США
Любимчик
, Кевин Бейкон, США
Человек гризли
, Вернер Херцог, США
25 января 2005
Зеркальная маска
, Дэйв МакКин, США / Великобритания
26 января 2005
Благодаря Винн Дикси
, Уэйн Ван, США
27 января 2005
Неуправляемый занос
, Георгий Шенгелая, Россия
Рэй
, Тэйлор Хэкфорд, США
Зови меня Джинн
, Илья Хотиненко, Россия
13-й район
, Пьер Морель, Франция
Сосед
, Сергей Юрженко, Россия
Полет Феникса
, Джон Мур, США
2046
, Вонг Кар-Вай, Китай / Франция / Германия / Гонконг
28 января 2005
Чужие из бездны
, Джеймс Кэмерон, Стивен Куэйл, США
3 февраля 2005
Русское
, Александр Велединский, Россия
Близость
, Майк Николс, США
Нападение на 13-й участок
, Жан-Франсуа Рише, США / Франция
Отряд Америка: Всемирная полиция
, Трей Паркер, США / Германия
Авиатор
, Мартин Скорсезе, США / Германия
Точная копия
, Аруна Вилье, Франция
Тайны заблудших душ
, Иллиана Даглас, Деборра-Ли Фернесс, Великобритания / США / Аргентина / Австралия
9 февраля 2005
Обучение лжи
, Хендрик Хандлегтен, Германия
Сердце не с тобой
, Пупи Авати
10 февраля 2005
Блэйд: Троица
, Дэвид С. Гойер, США
Игра в прятки
, Джон Полсон, США
14 февраля 2005
Трансамерика
, Дункан Такер, США
Волшебная страна
, Марк Форстер, Великобритания / США
17 февраля 2005
Солнце
, Александр Сокуров, Россия
Новая полицейская история
, Бенни Чан, Китай
Никто не узнает
, Хирокадзу Корээда, Япония
Невеста и предрассудки
, Гуриндер Чадха, Индия / США
Тайна Волчьей пасти
, Алла Сурикова, Россия
Объект любви
, Роберт Париги, США
Испанский-Английский
, Джеймс Л Брукс, США
22 февраля 2005
Турецкий гамбит
, Джаник Файзиев, Россия
24 февраля 2005
Пчелка Юля
, Паоло Модуньо, Италия
Белый шум
, Джеффри Сакс, Канада / Великобритания / США
Любовная лихорадка
, Шэйни Гэйбл, США
Успей сделать это до 30
, Саймон Шор, США
25 февраля 2005
Воспитатели
, Ханс Вайнгартнер, Германия / Австрия
3 марта 2005
Кукольник
, Чон Ён-ги, Корея
Короли Догтауна
, Кэтрин Хардвик, США / Германия
Жених напрокат
, Клэр Килнер, США
Крутая компания
, Пол Вайц, США
Оборотни
, Уэс Крэйвен, Германия / США
Правила съема: Метод Хитча
, Энди Теннант, США
Чердачная история
, Галина Евтушенко, Россия
На обочине
, Александр Пэйн, США
5 марта 2005
Бой с тенью
, Алексей Сидоров, Россия
Пепел и снег
, Грегори Колбер, США
8 марта 2005
Барби: Сказочная страна
, Тодд Резник, США
10 марта 2005
Заложник
, Флоран Эмилио Сири, Германия / США
Малышка на миллион
, Клинт Иствуд, США
Электра
, Роб Бауман, США
11 марта 2005
Домино
, Ник Лоувел, США
История Уэнделла
, Эндрю Уилсон, Люк Уилсон, США / Германия
Не уходи
, Серджио Кастеллитто, Испания
17 марта 2005
Возвращение в Гайю
, Ленард Фритц Кравинкель, Хольгер Таппе, Германия / Великобритания / Испания
Губка Боб Квадратные Штаны
, Шерм Коэн, Стивен Хилленберг, США
Винни и Слонотоп
, Фрэнк Ниссен, США
Сын Маски
, Ларри Гутерман, Германия / США / Австралия
Роботы
, Карлос Салдана, Крис Уэдж, США
Бешеные скачки
, Фредерик Ду Чау, ЮАР / США
18 марта 2005
Принцесса льда
, Тим Файвелл, США / Канада
24 марта 2005
Салон красоты
, Билли Вудрафф, США
Бугимен
, Стефен Т. Кэй, США / Новая Зеландия / Германия
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины
, Чарльз Шайер, Великобритания / США
Константин: повелитель тьмы
, Френсис Лоуренс, США / Германия
25 марта 2005
От 180 и выше
, Александр Стриженов, Россия
Она ненавидит меня
, Спайк Ли
27 марта 2005
Дневник Сюзанны для Николаса
, Ричард Фриденберг, США
31 марта 2005
Набережная Орфевр, 36
, Оливье Маршаль, Франция
Побег
, Егор Кончаловский, Россия
У моря
, Кевин Спейси, США / Германия / Великобритания
1 апреля 2005
Японская история
, Сью Брукс, Австралия
6 апреля 2005
Бейсбольная лихорадка
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США / Германия
7 апреля 2005
Море внутри
, Алехандро Аменабар, Испания
Лысый нянька: Спецзадание
, Адам Шэнкман, США / Канада
Будь круче!
, Ф. Гэри Грей, США
Звонок 2
, Хидео Наката, США
Время собирать камни
, Алексей Карелин, Россия
Изгоняющий дьявола: Начало
, Ренни Харлин, США
8 апреля 2005
Сахара
, Брек Эйснер, Великобритания / США / Испания / Германия
9 апреля 2005
9 песен
, Майкл Уинтерботтом, Франция
14 апреля 2005
Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна
, Джон Пасквин, США / Австралия
Суета и движение
, Крэйг Брюэр, США
20 апреля 2005
Вкус чая
, Кацухито Исий, Япония
21 апреля 2005
Статский советник
, Филипп Янковский, Россия
Потомство Чаки
, Дон Манчини, США / Румыния
Один в темноте
, Уве Болл, Канада / Германия / США
22 апреля 2005
Игра их жизни
, Дэвид Анспо, США
24 апреля 2005
Бакстер
, Майкл Шоуолтер, США
28 апреля 2005
Мой братик - собачка
, Питер Тимм, Германия / Великобритания / Нидерланды
Месть мертвецов
, Шелдон Уилсон, Россия
Дровосек
, Николь Кассель, США
Леший: природа страха
, Бретт Леонард, США
XXX - Три икса: Новый уровень
, Ли Тамахори, США
29 апреля 2005
Ключи от машины
, Лоран Баффи, Франция
1 мая 2005
Бей и кричи
, Джесси Дилан, США
5 мая 2005
Царство небесное
, Ридли Скотт, Испания / США
Великолепная четверка
, Филипп Хайм, Франция / Германия / Испания
2-й пропущенный звонок
, Рэмпэй Цукамото, Япония
12 мая 2005
Час ноль
, Павел Медведев, Россия
Ужас Амитивилля
, Эндрю Дуглас, США
Больше, чем любовь
, Найджел Коул, США
13 мая 2005
Волга
, Виктория Держицкая, Россия
16 мая 2005
Мы умрем вместе
, Владимир Потапов, Россия
17 мая 2005
Пять препятствий
, Йорген Лет, Ларс фон Триер, Франция
18 мая 2005
В глубокой глотке
, Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, США
19 мая 2005
Доктор Кинси
, Билл Кондон, США / Германия
Пиджак
, Джон Мэйбери, США / Германия
Арье
, Роман Качанов, Россия
Птицы 2: Путешествие на край света
, Люк Жаке, Франция
Чудная долина
, Рано Кубаева, Россия
20 мая 2005
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
, Уолтер Саллес, Аргентина / Куба / США / Германия / Мексика / Великобритания / Чили / Перу / Франция
Нити
, Андерс Рённов Кларлунд, Дания / Швеция / Великобритания / Норвегия
21 мая 2005
Хромофобия
, Марта Файнс, Великобритания / Франция / США
26 мая 2005
Теневой партнер
, Джеймс Дек, Россия / США
Вернуть отправителю
, Билле Аугуст, Дания / Великобритания / США
Академия смерти
, Деннис Ганзель, Германия
28 мая 2005
Падение империи
, Фрэд Скепси, США
2 июня 2005
Город грехов
, Фрэнк Миллер, Роберт Родригес, США
Мадагаскар
, Эрик Дарнелл, Том МакГрат, США
Везет, как утопленнику
, Жерар Жюньо, Франция
6 июня 2005
Попса
, Елена Николаева, Россия
Заказ
, Вера Глаголева, Россия
Женская интуиция 2
, Оксана Байрак, Россия
Мифы моего детства
, Юрий Фетинг, Россия
Ловитор
, Фархот Абдуллаев
Большая перемена
, Алексей Коренев, СССР
Голова классика
, Валерий Лонской, Россия
Здравствуйте, мы ваша крыша!
, Виталий Мухаметзянов, Россия
Дополнительное время
, Александр Бруньковский, Россия
9 июня 2005
Сага древних булгар. Сага о любви дочери Чингисхана
, Булат Мансуров, Россия
Автостопом по Галактике
, Гарт Дженнингс, США / Великобритания
Изноугуд или Калиф на час
, Патрик Брауде, Франция
13 июня 2005
Тарзан-2
, Брайан Смит, США
16 июня 2005
Бэтмен: начало
, Кристофер Нолан, США
Джинсы - талисман
, Кен Куопис, США
Мистер и миссис Смит
, Даг Лайман, США
17 июня 2005
Мисс Монтиньи
, Миель Ван Угенбемт, Бельгия / Франция / Великобритания / Люксембург
Без оглядки
, Мэттью Коул Уайсс, США
Идеальный мужчина
, Марк Росман, США
Пыль
, Сергей Лобан, Россия
Решающая игра
, Майкл Хоффман, США
22 июня 2005
Львы 3D
, Тим Ливерседж, США
23 июня 2005
Угадай, кто?
, Кевин Родни Салливан, США
Разборки в стиле кунг-фу
, Стивен Чоу, Гонконг / Китай
Космос как предчувствие
, Алексей Учитель, Россия
Разборки в стиле Кунг-Фу
, Стивен Чоу, Гонконг / Китай
25 июня 2005
Манга
, Петр Хазизов, Россия
27 июня 2005
Неуловимый
, Жером Салль, Франция
29 июня 2005
Война миров
, Стивен Спилберг, США
30 июня 2005
Баллада о Джеке и Роуз
, Ребекка Миллер, США
Убить Фрейда
, Хоакин Ористрель, Испания
Загадочная кожа
, Грегг Араки, США / Нидерланды
Глупый парень
, Лайонел Байер, Франция / Швейцария
Коробка
, Шарль Неме, Франция
1 июля 2005
Видимость гнева
, Майк Байндер, США / Германия / Великобритания
2 июля 2005
Капризное облако
, Цай Мин-Лянь, Франция / Тайвань
6 июля 2005
Бункер
, Оливер Хиршбигель, Германия / Италия / Австрия
7 июля 2005
Мост короля Людовика Святого
, Мэри МакГакиан, Испания / Великобритания / Франция
Золотоискатели
, Гэри Прайслер, США
14 июля 2005
Все или ничего
, Питер Сигал, США
Фантастическая четверка
, Тим Стори, США
Красотки
, Седрик Клапиш, Франция / Великобритания
Эрос
, Микеланджело Антониони, Стивен Содерберг, Вонг Кар-Вай, США / Италия / Китай / Франция / Люксембург / Великобритания
Прямохождение
, Евгений Юфит, Россия
Если свекровь - монстр
, Роберт Лукетич, Германия / США
18 июля 2005
Кровь и кость
, Йоити Сай, Япония
Божественный свет
, Мигель Эрмосо, Испания
21 июля 2005
Нет пути назад: Боб Дилан
, Мартин Скорсезе, Великобритания / США / Япония
Убить президента
, Нильс Мюллер, Мексика / США
Дура
, Максим Коростышевский, Россия
Переводчица
, Сидни Поллак, Великобритания / США / Франция
26 июля 2005
Тони Такитани
, Дзюн Итикава, Япония
27 июля 2005
Мама, не горюй 2
, Максим Пежемский, Россия
28 июля 2005
Империя волков
, Крис Наон, Франция
Стелс
, Роб Коэн, США
Дом восковых фигур
, Хауме Кольет-Серра, Австралия / США
30 июля 2005
Финт
, Хэнк Левайн, Марсело Машадо, Тоша Алвеш, Бразилия / США
2 августа 2005
Буу!
, Энтони Ферранте, США
4 августа 2005
Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
, Роберт Родригес, США
Земля мертвых
, Джордж А. Ромеро, США / Канада / Франция
Ze фильм
, Ги Жак, Франция
5 августа 2005
Лучший день в моей жизни
, Жюли Липински, Франция / Бельгия
8 августа 2005
Сумасшедшие гонки
, Анджела Робинсон, США
9 августа 2005
Настройщик землетрясений
, Стивен Куэй, Тимоти Куэй, Германия / Великобритания / Франция
11 августа 2005
Билет на поезд
, Аббас Киаростами, Кен Лоуч, Эрманно Ольми, Италия / Великобритания
Остров
, Майкл Бэй, США
Держись до конца
, Марк Гриффитс, США
12 августа 2005
Скрытое
, Михаэль Ханеке, Франция / Австрия / Германия / Италия
16 августа 2005
Битва на небесах
, Карлос Рейгадас, Мексика / Бельгия / Франция / Германия
17 августа 2005
Ключ от всех дверей
, Иэн Софтли, США
Анна
, Евгений Гинзбург, Россия
18 августа 2005
Колдунья
, Нора Эфрон, США
Вэлиант: пернатый спецназ
, Гэри Чэпман, Великобритания
Мечтать не вредно
, Евгений Лаврентьев, Россия
Цоци
, Гэвин Худ, Великобритания / ЮАР
20 августа 2005
Мое лето любви
, Павел Павликовский, Великобритания
25 августа 2005
Волшебное приключение
, Дэйв Бортуик, Жан Дюваль, Фрэнк Пэссингэм, Великобритания / Франция
Брис великолепный
, Джеймс Ют, Франция
Чарли и шоколадная фабрика
, Тим Бертон, США
Хористы
, Кристоф Барратье, Франция
26 августа 2005
Пещера
, Брюс Хант, США / Германия
29 августа 2005
Нокдаун
, Рон Ховард, США
31 августа 2005
Изгнанник
, Николай Лебедев, Россия / Германия / США
1 сентября 2005
Три... экстрима
, Фрут Чань, Пак Чхан-Ук, Такаси Миике, Китай / Корея / Япония
Великий рейд
, Джон Дал, США / Австралия
Ночной рейс
, Уэс Крэйвен, США
Парниковый эффект
, Валерий Ахадов, Россия
Четыре
, Илья Хржановский, Россия / Нидерланды
Босиком по мостовой
, Тиль Швайгер, Германия
Зеркальные войны: Отражение первое
, Василий Чигинский, Россия / США
Мужчина по вызову 2
, Майк Бигелоу, США
2 сентября 2005
Капоте
, Беннет Миллер, Канада / США
Хрупкость
, Жауме Балагуэро, Испания / Великобритания
Ясным днем
, Гэби Диллэл, Великобритания
Зозо
, Йосеф Фарес, Швеция / Великобритания / Дания
3 сентября 2005
И все осветилось...
, Лив Шрайбер, США
Сезон орфографии
, Скотт МакГихи, Дэвид Сигел, США
Хуберт Селби мл: Завтра будет лучше
, Кеннет Шиффрин, США
4 сентября 2005
Персона нон грата
, Кшиштоф Занусси, Россия / Италия / Польша
5 сентября 2005
Школа обольщения
, Хавьер Балагер, Великобритания
Красное небо. Черный снег
, Валерий Огородников, Россия
6 сентября 2005
Пророчество 5: Покинутые
, Джоэл Суиссон, США
Восставший из ада 8: Адский мир
, Рик Бота, США / Румыния
8 сентября 2005
Нью-Йоркская куколка
, Грег Уайтли, США
Мужской сезон. Бархатная революция
, Олег Степченко, Россия
Хроники Хуаду: Лезвие розы
, Патрик Леунг, Кори Юэн, Гонконг
Перевозчик 2
, Луи Летерье, Франция / США
Девочки снова сверху
, Петер Герсина, Германия
Мандерлей
, Ларс фон Триер, Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
9 сентября 2005
Война теней
, Ли Дэниелс, США
10 сентября 2005
Проживая зиму
, Адам Рэпп, США
Наброски Фрэнка Гэри
, Сидни Поллак, США / Германия
Мечтатель
, Джон Гэйтинс, США
11 сентября 2005
Леонард Коэн. Я твой мужчина
, Лиан Лунзон, США
Двенадцатилетние
, Майкл Куэста, США
Крутые времена
, Дэвид Эйр, США
12 сентября 2005
Северная страна
, Ники Каро, США
Душа тишины
, Джеми Бэббит, США
15 сентября 2005
Высший пилотаж
, Майк Митчелл, США
Братья Гримм
, Терри Гиллиам, США / Великобритания / Чехия
Незваные гости
, Дэвид Добкин, США
Мужской сезон: Бархатная революция
, Олег Степченко, Россия
18 сентября 2005
Тайна разума
, Эндрю Ван Ден Хутен, США
20 сентября 2005
Натянутая тетива
, Корея / Япония
21 сентября 2005
Итальянец
, Андрей Кравчук, Россия
22 сентября 2005
Револьвер
, Гай Ричи, Франция / Великобритания
Кровь за кровь
, Джон Синглтон, США
Когда меня полюбят
, Джеймс Тобак, США
23 сентября 2005
Лес богов
, Альгимантас Пуйпа, Великобритания / Литва
24 сентября 2005
Земляне
, Шон Монсон, США
Останься
, Марк Форстер, США
25 сентября 2005
Первые на луне
, Алексей Федорченко, Россия
Долтри Кэлхун
, Катрина Холден Бронсон, США
26 сентября 2005
Маленький Манхэттен
, Марк Левин, США
29 сентября 2005
Новичок
, Маркос Сиега
9 рота
, Федор Бондарчук, Россия / Финляндия / Украина
Сорокалетний девственник
, Джадд Апатоу, США
40 оттенков грусти
, Айра Сакс, США
Елизавета I
, Том Хупер, Великобритания / США
30 сентября 2005
Триумф
, Билл Пэкстон, США / Канада
3 октября 2005
Механик
, Дольф Лундгрен, Германия / США
5 октября 2005
Бедные родственники
, Павел Лунгин, Россия / Франция
6 октября 2005
Один день в Европе
, Ханнес Штер
Правила секса 2: Хэппи-энд
, Дон Рус, США
Незаконченная жизнь
, Лассе Халльстрем, Германия / США
Эдисон
, Дэвид Дж. Берк, США
7 октября 2005
Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов
, Гари Труздейл, США
11 октября 2005
Стюарт Литтл 3: Зов природы
, Оду Паден, США
13 октября 2005
Время прощания
, Франсуа Озон, Франция
Миссия "Серенити"
, Джосс Уидон, США
Изгнанные дьяволом
, Роб Зомби, США / Германия
Придурки из Хаззарда
, Джей Чандрашекхар, США / Австралия
Крэйзи
, Барбара Коппл, США / Германия
Коля - перекати поле
, Николай Досталь, Россия
Темная вода
, Уолтер Саллес, США
14 октября 2005
Пир
, Джон Гулагер, США
18 октября 2005
Бэтмен против Дракулы
, Майкл Гогуэн, Сюн Юнь Ким, Сэм Лью, Брэндон Виетти, США
19 октября 2005
Последние дни
, Гас Ван Сент, США
20 октября 2005
Деньги на двоих
, Ди Джей Карузо, США
Синоптик
, Гор Вербински, США
Добро пожаловать в Рай!
, Джон Стокуэлл, США
Продается дача
, Владимир Потапов, Россия
21 октября 2005
Сон в летнюю ночь
, Анхель де ла Круз, Маноло Гомес, Испания / Португалия
25 октября 2005
Галапагосы 3D
, Дэвид Кларк, Эл Гиддингс, США
27 октября 2005
Doom
, Анджей Бартковяк, Германия / США / Великобритания / Чехия
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
, Стив Бокс, Ник Парк, Великобритания
Гарпастум
, Алексей Герман-младший, Россия
Легенда Зорро
, Мартин Кэмпбелл, США
Оливер Твист
, Роман Полански, Франция / Великобритания / Чехия
28 октября 2005
Дитя
, Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн, Бельгия
1 ноября 2005
Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой
, Булaт Maнcуpoв, Россия
3 ноября 2005
Первый после бога
, Василий Чигинский, Россия
Путеводитель
, Александр Шапиро, Украина
На Верхней Масловке
, Константин Худяков, Россия
Цыпленок Цыпа
, Марк Диндал, США
Иллюзия полета
, Роберт Швентке, США
Безумие
, Великобритания / Ирландия
4 ноября 2005
Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко
, Булaт Maнcуpoв, Россия
7 ноября 2005
Последний уик-энд
, Павел Санаев, Россия
10 ноября 2005
Суперкросс
, Стив Бойум, США
Греческие каникулы
, Вера Сторожева, Россия
Плюшевый синдром
, Венсан Де Брю, Франция
Подальше от тебя
, Кертис Хэнсон, США
Любовь к собакам обязательна
, Гари Дэвид Голдберг, США
Доказательство
, Джон Мэдден, США
11 ноября 2005
Входите без стука
, Вим Вендерс, Франция / Германия / США
17 ноября 2005
Шесть демонов Эмили Роуз
, Скотт Дерриксон, США
Мой лучший любовник
, Бен Янгер, США
Элизабеттаун
, Кэмерон Кроу, США
Контакт
, Андрей Новоселов, Россия
Подземелье драконов: источник могущества
, Джерри Лайвли, Литва / США
23 ноября 2005
Богема
, Крис Коламбус, США
24 ноября 2005
Оправданная жестокость
, Дэвид Кроненберг, США / Германия
Столкновение
, Пол Хаггис, США / Германия
Между небом и землей
, Марк Уотерс, США
Гол!
, Дэнни Кэннон, Великобритания / США
Перевертыши
, Тодд Солондз, США
Не хлебом единым
, Станислав Говорухин, Россия
Продавщица
, Ананд Такер, США
Домино
, Тони Скотт, Франция / США
И грянул гром
, Питер Хайамс, Великобритания / США / Германия / Чехия
25 ноября 2005
Госпожа Палфрей в Клейрмонте
, Дэн Айрлэнд, США / Великобритания
29 ноября 2005
21 год. Рожденные в СССР
, Сергей Мирошниченко, Россия
Откровенные полароидные снимки
, Кирилл Серебренников, Россия
1 декабря 2005
Сундук предков
, Нурбек Эген, Россия
Фарт
, Роман Хрущ, Игорь Андрейчук, Юлия Покровская, Алексей Злобин, Россия
Собака Павлова
, Катя Шагалова, Россия
Волк _одиночка
, Джефф Уодлоу, США
Человек в футляре, Человек в пальто и Человек во фраке
, Элина Суни, Россия
Эон Флакс
, Карин Кусама, США
Солдатский декамерон
, Андрей Прошкин, Россия
Сломанные цветы
, Джим Джармуш, США / Франция
Балканкан
, Дарко Митревски, Италия / Македония / Великобритания
Город без солнца
, Сергей Потемкин, Россия
2 декабря 2005
Прорыв
, Виталий Лукин, Россия
4 декабря 2005
Джим с Пикадилли
, Джон МакКэй, Великобритания
5 декабря 2005
Ленни - чудо собака!
, Орен Гольдман, Ярив Оздоба, США
Похождения императора 2: Приключения Кронка
, Сауль Эндрю Блинкофф, США
8 декабря 2005
Крестные отцы
, Фредерик Форестье, Франция
Полный облом
, Игор Секулич, Франция
Новая Франция
, Жан Боден, Франция / Канада / Великобритания
Земля изобилия
, Вим Вендерс, США / Германия
10 декабря 2005
Медальон Торсена
, Карстен Миллеруп
11 декабря 2005
Пей до дна
, Марион Верну, Франция
14 декабря 2005
Кинг Конг
, Питер Джексон, США
15 декабря 2005
Счастливого Рождества
, Кристиан Карион, Франция
Привет семье
, Томас Безука, США
16 декабря 2005
Блокада
, Сергей Лозница, Россия
22 декабря 2005
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
, Эндрю Адамсон, США
Гарри Поттер и кубок огня
, Майк Ньюэлл, США / Великобритания
Большая жратва
, Роб МакКиттрик, США
23 декабря 2005
Подмена
, Бэрри Блауштайн, США
25 декабря 2005
Новый свет
, Терренс Малик, США
29 декабря 2005
Где скрывается правда
, Атом Эгоян, Канада / США / Великобритания
Затура: космическое приключение
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