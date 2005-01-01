Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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1910
1909
1908
1904
1902
1 января 2005
Гражданское состояние
, Алина Рудницкая, Россия
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
, Александр Бубнов, Россия
Лесная царевна
, Теймураз Эсадзе, Александр Басов, Россия
Театр
, Иштван Сабо, Канада / США / Венгрия / Великобритания
Еврейское счастье
, Александр Гутман, Россия
2 января 2005
16 лет. Любовь. Перезагрузка
, Кейт Шортланд, Австралия
6 января 2005
Призрак оперы
, Джоэл Шумахер, США / Великобритания
Знакомство с Факерами
, Джей Роуч, США
Корсиканец
, Ален Берберян, Франция
Вместе
, Чэнь Кайгэ, Южная Корея / Китай
7 января 2005
Иллюзион
, Майкл А. Гурджиан, США
13 января 2005
Двенадцать друзей Оушена
, Стивен Содерберг, США / Австралия
Сматывай удочки
, Олег Степченко, Россия
Взломщики сердец
, Дэвид О. Расселл, США / Германия
14 января 2005
Санса
, Зигфрид, Франция
Тренер Картер
, Томас Картер, США
20 января 2005
Ночной продавец
, Валерий Рожнов, Россия
Двойная порция
, Морган Сперлок, США
Окончательный монтаж
, Рэй Бердис, Доминик Ансьяно, Великобритания
21 января 2005
Элли Паркер
, Скотт Коффи, США
Дом летающих кинжалов
, Чжан Имоу, Гонконг / Китай
22 января 2005
Красные огни
, Седрик Кан, Франция
Одинокий Джим
, Стив Бушеми, США
23 января 2005
Дурная привычка
, Майк Миллс, США
24 января 2005
Июньский жук
, Фил Моррисон, США
Человек гризли
, Вернер Херцог, США
Девять жизней
, Родриго Гарсиа, США
Любимчик
, Кевин Бейкон, США
25 января 2005
Зеркальная маска
, Дэйв МакКин, США / Великобритания
26 января 2005
Благодаря Винн Дикси
, Уэйн Ван, США
27 января 2005
2046
, Вонг Кар-Вай, Китай / Франция / Германия / Гонконг
Сосед
, Сергей Юрженко, Россия
Зови меня Джинн
, Илья Хотиненко, Россия
Неуправляемый занос
, Георгий Шенгелая, Россия
Рэй
, Тэйлор Хэкфорд, США
13-й район
, Пьер Морель, Франция
Полет Феникса
, Джон Мур, США
28 января 2005
Чужие из бездны
, Джеймс Кэмерон, Стивен Куэйл, США
3 февраля 2005
Точная копия
, Аруна Вилье, Франция
Тайны заблудших душ
, Иллиана Даглас, Деборра-Ли Фернесс, Великобритания / США / Аргентина / Австралия
Отряд Америка: Всемирная полиция
, Трей Паркер, США / Германия
Нападение на 13-й участок
, Жан-Франсуа Рише, США / Франция
Авиатор
, Мартин Скорсезе, США / Германия
Русское
, Александр Велединский, Россия
Близость
, Майк Николс, США
9 февраля 2005
Обучение лжи
, Хендрик Хандлегтен, Германия
Сердце не с тобой
, Пупи Авати, Италия
10 февраля 2005
Блэйд: Троица
, Дэвид С. Гойер, США
Игра в прятки
, Джон Полсон, США
14 февраля 2005
Трансамерика
, Дункан Такер, США
Волшебная страна
, Марк Форстер, Великобритания / США
17 февраля 2005
Новая полицейская история
, Бенни Чан, Китай
Невеста и предрассудки
, Гуриндер Чадха, Индия / США
Объект любви
, Роберт Париги, США
Никто не узнает
, Хирокадзу Корээда, Япония
Тайна Волчьей пасти
, Алла Сурикова, Россия
Солнце
, Александр Сокуров, Россия
Испанский-Английский
, Джеймс Л Брукс, США
22 февраля 2005
Турецкий гамбит
, Джаник Файзиев, Россия
24 февраля 2005
Любовная лихорадка
, Шэйни Гэйбл, США
Белый шум
, Джеффри Сакс, Канада / Великобритания / США
Успей сделать это до 30
, Саймон Шор, США
Пчелка Юля
, Паоло Модуньо, Италия
25 февраля 2005
Воспитатели
, Ханс Вайнгартнер, Германия / Австрия
3 марта 2005
Кукольник
, Чон Ён-ги, Южная Корея
Правила съема: Метод Хитча
, Энди Теннант, США
Жених напрокат
, Клер Килнер, США
Чердачная история
, Галина Евтушенко, Россия
Короли Догтауна
, Кэтрин Хардвик, США / Германия
На обочине
, Александр Пэйн, США
Оборотни
, Уэс Крэйвен, Германия / США
Крутая компания
, Пол Вайц, США
5 марта 2005
Пепел и снег
, Грегори Колбер, США
Бой с тенью
, Алексей Сидоров, Россия
8 марта 2005
Барби: Сказочная страна
, Тодд Резник, США
10 марта 2005
Малышка на миллион
, Клинт Иствуд, США
Заложник
, Флоран Эмилио Сири, Германия / США
Электра
, Роб Бауман, США
11 марта 2005
История Уэнделла
, Эндрю Уилсон, Люк Уилсон, США / Германия
Не уходи
, Серджио Кастеллитто, Испания
Домино
, Ник Лоувелл, США
17 марта 2005
Губка Боб Квадратные Штаны
, Шерм Коэн, Стивен Хилленберг, США
Бешеные скачки
, Фредерик Ду Чау, ЮАР / США
Возвращение в Гайю
, Ленард Фритц Кравинкель, Хольгер Таппе, Германия / Великобритания / Испания
Роботы
, Карлос Салдана, Крис Уэдж, США
Сын Маски
, Ларри Гутерман, Германия / США / Австралия
Винни и Слонотоп
, Фрэнк Ниссен, США
18 марта 2005
Принцесса льда
, Тим Файвелл, США / Канада
24 марта 2005
Бугимен
, Стефан Кей, США / Новая Зеландия / Германия
Салон красоты
, Билли Вудрафф, США
Константин: повелитель тьмы
, Френсис Лоуренс, США / Германия
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины
, Чарльз Шайер, Великобритания / США
25 марта 2005
Она ненавидит меня
, Спайк Ли, США
От 180 и выше
, Александр Стриженов, Россия
27 марта 2005
Дневник Сюзанны для Николаса
, Ричард Фриденберг, США
31 марта 2005
Набережная Орфевр, 36
, Оливье Маршал, Франция
Побег
, Егор Кончаловский, Россия
У моря
, Кевин Спейси, США / Германия / Великобритания
1 апреля 2005
Японская история
, Сью Брукс, Австралия
6 апреля 2005
Бейсбольная лихорадка
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США / Германия
7 апреля 2005
Будь круче!
, Ф. Гэри Грей, США
Звонок 2
, Хидео Наката, США
Море внутри
, Алехандро Аменабар, Испания
Лысый нянька: Спецзадание
, Адам Шэнкман, США / Канада
Время собирать камни
, Алексей Карелин, Россия
Изгоняющий дьявола: Начало
, Ренни Харлин, США
8 апреля 2005
Сахара
, Брек Эйснер, Великобритания / США / Испания / Германия
9 апреля 2005
9 песен
, Майкл Уинтерботтом, Франция
14 апреля 2005
Суета и движение
, Крэйг Брюэр, США
Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна
, Джон Пасквин, США / Австралия
20 апреля 2005
Вкус чая
, Кацухито Исий, Япония
21 апреля 2005
Потомство Чаки
, Дон Манчини, США / Румыния
Статский советник
, Филипп Янковский, Россия
Один в темноте
, Уве Болл, Канада / Германия / США
22 апреля 2005
Игра их жизни
, Дэвид Анспо, США
24 апреля 2005
Бакстер
, Майкл Шоуолтер, США
28 апреля 2005
Дровосек
, Николь Кассель, США
Мой братик - собачка
, Питер Тим, Германия / Великобритания / Нидерланды
Леший: природа страха
, Бретт Леонард, США
Месть мертвецов
, Шелдон Уилсон, Россия
XXX - Три икса: Новый уровень
, Ли Тамахори, США
29 апреля 2005
Ключи от машины
, Лоран Баффи, Франция
1 мая 2005
Бей и кричи
, Джесси Дилан, США
5 мая 2005
2-й пропущенный звонок
, Рэмпэй Цукамото, Япония
Царство небесное
, Ридли Скотт, Испания / США
Великолепная четверка
, Филипп Хайм, Франция / Германия / Испания
12 мая 2005
Ужас Амитивилля
, Эндрю Дуглас, США
Час ноль
, Павел Медведев, Россия
Больше, чем любовь
, Найджел Коул, США
13 мая 2005
Волга
, Виктория Держицкая, Россия
16 мая 2005
Мы умрем вместе
, Владимир Потапов, Россия
17 мая 2005
Пять препятствий
, Йорген Лет, Ларс фон Триер, Франция
18 мая 2005
В глубокой глотке
, Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, США
19 мая 2005
Птицы 2: Путешествие на край света
, Люк Жаке, Франция
Пиджак
, Джон Мэйбери, США / Германия
Доктор Кинси
, Билл Кондон, США / Германия
Арье
, Роман Качанов мл, Россия
Чудная долина
, Рано Кубаева, Россия
20 мая 2005
Нити
, Андерс Рённов Кларлунд, Дания / Швеция / Великобритания / Норвегия
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
, Уолтер Саллес, Аргентина / Куба / США / Германия / Мексика / Великобритания / Чили / Перу / Франция
21 мая 2005
Хромофобия
, Марта Файнс, Великобритания / Франция / США
26 мая 2005
Теневой партнер
, Джеймс Дек, Россия / США
Вернуть отправителю
, Билле Аугуст, Дания / Великобритания / США
Академия смерти
, Деннис Ганзель, Германия
2 июня 2005
Город грехов
, Фрэнк Миллер, Роберт Родригес, США
Везет, как утопленнику
, Жерар Жюньо, Франция
Мадагаскар
, Эрик Дарнелл, Том МакГрат, США
6 июня 2005
Ловитор
, Фархот Абдуллаев, Россия
Дополнительное время
, Александр Бруньковский, Россия
Голова классика
, Валерий Лонской, Россия
Мифы моего детства
, Юрий Фетинг, Россия
Заказ
, Вера Глаголева, Россия
Попса
, Елена Николаева, Россия
Здравствуйте, мы ваша крыша!
, Виталий Мухаметзянов, Россия
Женская интуиция 2
, Оксана Байрак, Россия
9 июня 2005
Сага древних булгар. Сага о любви дочери Чингисхана
, Булaт Maнcуpoв, Россия
Автостопом по Галактике
, Гарт Дженнингс, США / Великобритания
Изноугуд или Калиф на час
, Патрик Брауде, Франция
13 июня 2005
Тарзан-2
, Брайан Смит, США
16 июня 2005
Мистер и миссис Смит
, Даг Лайман, США
Джинсы - талисман
, Кен Куопис, США
Бэтмен: начало
, Кристофер Нолан, США
17 июня 2005
Без оглядки
, Мэттью Коул Уайсс, США
Идеальный мужчина
, Марк Росман, США
Решающая игра
, Майкл Хоффман, США
Мисс Монтиньи
, Миель Ван Угенбемт, Бельгия / Франция / Великобритания / Люксембург
Пыль
, Сергей Лобан, Россия
22 июня 2005
Человек, который молчал
, Павел Руминов, Россия
Львы 3D
, Тим Ливерседж, США
23 июня 2005
Разборки в стиле Кунг-Фу
, Стивен Чоу, Гонконг / Китай
Угадай, кто?
, Кевин Родни Салливан, США
25 июня 2005
Манга
, Петр Хазизов, Россия
27 июня 2005
Неуловимый
, Жером Салль, Франция
29 июня 2005
Война миров
, Стивен Спилберг, США
30 июня 2005
Коробка
, Шарль Неме, Франция
Баллада о Джеке и Роуз
, Ребекка Миллер, США
Загадочная кожа
, Грегг Араки, США / Нидерланды
Глупый парень
, Лайонел Байер, Франция / Швейцария
Убить Фрейда
, Хоакин Ористрель, Испания
1 июля 2005
Видимость гнева
, Майк Байндер, США / Германия / Великобритания
2 июля 2005
Капризное облако
, Цай Минлян, Франция / Тайвань
6 июля 2005
Бункер
, Оливер Хиршбигель, Германия / Италия / Австрия
7 июля 2005
Мост короля Людовика Святого
, Мэри МакГакиан, Испания / Великобритания / Франция
Золотоискатели
, Гэри Прайслер, США
9 июля 2005
Сериал
, Александр Рогожкин, Россия
14 июля 2005
Фантастическая четверка
, Тим Стори, США
Все или ничего
, Питер Сигал, США
Прямохождение
, Евгений Юфит, Россия
Если свекровь - монстр
, Роберт Лукетич, Германия / США
Красотки
, Седрик Клапиш, Франция / Великобритания
Эрос
, Микеланджело Антониони, Стивен Содерберг, Вонг Кар-Вай, США / Италия / Китай / Франция / Люксембург / Великобритания
18 июля 2005
Кровь и кость
, Ёити Саи, Япония
Божественный свет
, Мигель Эрмосо, Испания
21 июля 2005
Убить президента
, Нильс Мюллер, Мексика / США
Нет пути назад: Боб Дилан
, Мартин Скорсезе, Великобритания / США / Япония
Дура
, Максим Коростышевский, Россия
Переводчица
, Сидни Поллак, Великобритания / США / Франция
26 июля 2005
Тони Такитани
, Дзюн Итикава, Япония
27 июля 2005
Мама, не горюй 2
, Максим Пежемский, Россия
28 июля 2005
Стелс
, Роб Коэн, США
Империя волков
, Крис Наон, Франция
Дом восковых фигур
, Хауме Кольет-Серра, Австралия / США
30 июля 2005
Финт
, Хэнк Левайн, Марсело Машадо, Тоша Алвеш, Бразилия / США
2 августа 2005
Буу!
, Энтони Ферранте, США
4 августа 2005
Приключения Шарк-боя и Лавы 3D
, Роберт Родригес, США
Ze фильм
, Ги Жак, Франция
Земля мертвых
, Джордж А. Ромеро, США / Канада / Франция
5 августа 2005
Лучший день в моей жизни
, Жюли Липински, Франция / Бельгия
8 августа 2005
Сумасшедшие гонки
, Анджела Робинсон, США
9 августа 2005
Настройщик землетрясений
, Стивен Куэй, Тимоти Куэй, Германия / Великобритания / Франция
11 августа 2005
Билет на поезд
, Аббас Киаростами, Кен Лоуч, Эрманно Ольми, Италия / Великобритания
Держись до конца
, Марк Гриффитс, США
Остров
, Майкл Бэй, США
12 августа 2005
Скрытое
, Михаэль Ханеке, Франция / Австрия / Германия / Италия
16 августа 2005
Битва на небесах
, Карлос Рейгадас, Мексика / Бельгия / Франция / Германия
17 августа 2005
Ключ от всех дверей
, Иэн Софтли, США
Анна
, Евгений Гинзбург, Россия
18 августа 2005
Мечтать не вредно
, Евгений Лаврентьев, Россия
Вэлиант: пернатый спецназ
, Гэри Чэпман, Великобритания
Колдунья
, Нора Эфрон, США
Цоци
, Гэвин Худ, Великобритания / ЮАР
20 августа 2005
Мое лето любви
, Павел Павликовский, Великобритания
25 августа 2005
Волшебное приключение
, Жан Дюваль, Дэйв Бортвик, Фрэнк Пэссингем, Великобритания / Франция
Чарли и шоколадная фабрика
, Тим Бертон, США
Брис великолепный
, Джеймс Ют, Франция
Хористы
, Кристоф Барратье, Франция
26 августа 2005
Пещера
, Брюс Хант, США / Германия
29 августа 2005
Нокдаун
, Рон Ховард, США
31 августа 2005
Изгнанник
, Николай Лебедев, Россия / Германия / США
1 сентября 2005
Босиком по мостовой
, Тиль Швайгер, Германия
Три... экстрима
, Фрут Чань, Пак Чхан-Ук, Такаси Миике, Китай / Южная Корея / Япония
Великий рейд
, Джон Дал, США / Австралия
Ночной рейс
, Уэс Крэйвен, США
Зеркальные войны: Отражение первое
, Василий Чигинский, Россия / США
Четыре
, Илья Хржановский, Россия / Нидерланды
Мужчина по вызову 2
, Майк Бигелоу, США
Парниковый эффект
, Валерий Ахадов, Россия
2 сентября 2005
Хрупкость
, Жауме Балагуэро, Испания / Великобритания
Ясным днем
, Гэби Диллэл, Великобритания
Капоте
, Беннет Миллер, Канада / США
Зозо
, Йосеф Фарес, Швеция / Великобритания / Дания
3 сентября 2005
И все осветилось...
, Лив Шрайбер, США
Сезон орфографии
, Скотт МакГихи, Дэвид Сигел, США
Хуберт Селби мл: Завтра будет лучше
, Кеннет Шиффрин, США
4 сентября 2005
Персона нон грата
, Кшиштоф Занусси, Россия / Италия / Польша
5 сентября 2005
Красное небо. Черный снег
, Валерий Огородников, Россия
Школа обольщения
, Хавьер Балагер, Великобритания
6 сентября 2005
Восставший из ада 8: Адский мир
, Рик Бота, США / Румыния
Пророчество 5: Покинутые
, Джоэл Суиссон, США
8 сентября 2005
Мандерлей
, Ларс фон Триер, Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
Нью-Йоркская куколка
, Грег Уайтли, США
Хроники Хуаду: Лезвие розы
, Патрик Леунг, Кори Юэн, Гонконг
Девочки снова сверху
, Петер Герсина, Германия
Перевозчик 2
, Луи Летерье, Франция / США
9 сентября 2005
Война теней
, Ли Дэниелс, США
10 сентября 2005
Мечтатель
, Джон Гэйтинс, США
Наброски Фрэнка Гэри
, Сидни Поллак, США / Германия
Проживая зиму
, Адам Рэпп, США
11 сентября 2005
Крутые времена
, Дэвид Эйр, США
Леонард Коэн. Я твой мужчина
, Лиан Лунзон, США
Двенадцатилетние
, Майкл Куэста, США
12 сентября 2005
Северная страна
, Ники Каро, США
Душа тишины
, Джеми Бэббит, США
15 сентября 2005
Незваные гости
, Дэвид Добкин, США
Мужской сезон: Бархатная революция
, Олег Степченко, Россия
Братья Гримм
, Терри Гиллиам, США / Великобритания / Чехия
Высший пилотаж
, Майк Митчелл, США
18 сентября 2005
Тайна разума
, Эндрю Ван Ден Хутен, США
20 сентября 2005
Натянутая тетива
, Южная Корея / Япония
21 сентября 2005
Итальянец
, Андрей Кравчук, Россия
22 сентября 2005
Револьвер
, Гай Ричи, Франция / Великобритания
Когда меня полюбят
, Джеймс Тобак, США
Кровь за кровь
, Джон Синглтон, США
23 сентября 2005
Лес богов
, Альгимантас Пуйпа, Великобритания / Литва
24 сентября 2005
Земляне
, Шон Монсон, США
Останься
, Марк Форстер, США
25 сентября 2005
Долтри Кэлхун
, Катрина Холден Бронсон, США
Первые на луне
, Алексей Федорченко, Россия
26 сентября 2005
Маленький Манхэттен
, Марк Левин, США
29 сентября 2005
Новичок
, Маркос Сиега, США
40 оттенков грусти
, Айра Сакс, США
Сорокалетний девственник
, Джадд Апатоу, США
9 рота
, Федор Бондарчук, Россия / Финляндия / Украина
30 сентября 2005
Триумф
, Билл Пэкстон, США / Канада
3 октября 2005
Механик
, Дольф Лундгрен, Германия / США
5 октября 2005
Бедные родственники
, Павел Лунгин, Россия / Франция
6 октября 2005
Один день в Европе
, Ханнес Штер, Германия
Правила секса 2: Хэппи-энд
, Дон Рус, США
Незаконченная жизнь
, Лассе Халльстрем, Германия / США
Эдисон
, Дэвид Дж. Берк, США
7 октября 2005
Новогодние проделки Мадагаскарских пингвинов
, Гари Труздейл, США
11 октября 2005
Стюарт Литтл 3: Зов природы
, Оду Паден, США
13 октября 2005
Миссия "Серенити"
, Джосс Уидон, США
Коля - перекати поле
, Николай Досталь, Россия
Придурки из Хаззарда
, Джей Чандрашекхар, США / Австралия
Время прощания
, Франсуа Озон, Франция
Темная вода
, Уолтер Саллес, США
Крэйзи
, Барбара Коппл, США / Германия
Изгнанные дьяволом
, Роб Зомби, США / Германия
14 октября 2005
Пир
, Джон Гулагер, США
18 октября 2005
Бэтмен против Дракулы
, Майкл Гогуэн, Сюн Юнь Ким, Сэм Лью, Брэндон Виетти, США
19 октября 2005
Последние дни
, Гас Ван Сент, США
20 октября 2005
Деньги на двоих
, Ди Джей Карузо, США
Синоптик
, Гор Вербински, США
Продается дача
, Владимир Потапов, Россия
Добро пожаловать в Рай!
, Джон Стокуэлл, США
21 октября 2005
Сон в летнюю ночь
, Анхель де ла Круз, Маноло Гомес, Испания / Португалия
25 октября 2005
Галапагосы 3D
, Дэвид Кларк, Эл Гиддингс, США
27 октября 2005
Оливер Твист
, Роман Полански, Франция / Великобритания / Чехия
Гарпастум
, Алексей Герман-младший, Россия
Doom
, Анджей Бартковяк, Германия / США / Великобритания / Чехия
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
, Стив Бокс, Ник Парк, Великобритания
Легенда Зорро
, Мартин Кэмпбелл, США
28 октября 2005
Дитя
, Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн, Бельгия
1 ноября 2005
Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой
, Булaт Maнcуpoв, Россия
3 ноября 2005
Цыпленок Цыпа
, Марк Диндал, США
Иллюзия полета
, Роберт Швентке, США
Первый после бога
, Василий Чигинский, Россия
Безумие
, Великобритания / Ирландия
Путеводитель
, Александр Шапиро, Украина
На Верхней Масловке
, Константин Худяков, Россия
4 ноября 2005
Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко
, Булaт Maнcуpoв, Россия
7 ноября 2005
Последний уик-энд
, Павел Санаев, Россия
10 ноября 2005
Подальше от тебя
, Кертис Хэнсон, США
Плюшевый синдром
, Венсан Де Брю, Франция
Суперкросс
, Стив Бойум, США
Любовь к собакам обязательна
, Гари Дэвид Голдберг, США
Греческие каникулы
, Вера Сторожева, Россия
Доказательство
, Джон Мэдден, США
11 ноября 2005
Входите без стука
, Вим Вендерс, Франция / Германия / США
17 ноября 2005
Контакт
, Андрей Новоселов, Россия
Элизабеттаун
, Кэмерон Кроу, США
Мой лучший любовник
, Бен Янгер, США
Подземелье драконов: источник могущества
, Джерри Лайвли, Литва / США
Шесть демонов Эмили Роуз
, Скотт Дерриксон, США
23 ноября 2005
Богема
, Крис Коламбус, США
24 ноября 2005
Домино
, Тони Скотт, Франция / США
Столкновение
, Пол Хаггис, США / Германия
Гол!
, Дэнни Кэннон, Великобритания / США
Не хлебом единым
, Станислав Говорухин, Россия
Между небом и землей
, Марк Уотерс, США
И грянул гром
, Питер Хайамс, Великобритания / США / Германия / Чехия
Перевертыши
, Тодд Солондз, США
Оправданная жестокость
, Дэвид Кроненберг, США / Германия
Продавщица
, Ананд Такер, США
25 ноября 2005
Госпожа Палфрей в Клейрмонте
, Дэн Айрлэнд, США / Великобритания
29 ноября 2005
Откровенные полароидные снимки
, Кирилл Серебренников, Россия
21 год. Рожденные в СССР
, Сергей Мирошниченко, Россия
1 декабря 2005
Город без солнца
, Сергей Потемкин, Россия
Фарт
, Роман Хрущ, Юлия Покровская, Алексей Злобин, Александр Черных, Россия
Собака Павлова
, Екатерина Шагалова, Россия
Солдатский декамерон
, Андрей Прошкин, Россия
Человек в футляре, Человек в пальто и Человек во фраке
, Элина Суни, Россия
Сундук предков
, Нурбек Эген, Россия
Сломанные цветы
, Джим Джармуш, США / Франция
Балканкан
, Дарко Митревски, Италия / Македония / Великобритания
Эон Флакс
, Карин Кусама, США
Волк _одиночка
, Джефф Уодлоу, США
2 декабря 2005
Прорыв
, Виталий Лукин, Россия
4 декабря 2005
Джим с Пикадилли
, Джон МакКэй, Великобритания
5 декабря 2005
Похождения императора 2: Приключения Кронка
, Сауль Эндрю Блинкофф, США
Ленни - чудо собака!
, Орен Гольдман, Ярив Оздоба, США
8 декабря 2005
Земля изобилия
, Вим Вендерс, США / Германия
Новая Франция
, Жан Боден, Франция / Канада / Великобритания
Полный облом
, Игор Секулич, Франция
Крестные отцы
, Фредерик Форестье, Франция
10 декабря 2005
Медальон Торсена
, Карстен Миллеруп, Дания
11 декабря 2005
Пей до дна
, Марион Верну, Франция
14 декабря 2005
Кинг Конг
, Питер Джексон, США
15 декабря 2005
Привет семье
, Томас Безука, США
Счастливого Рождества
, Кристиан Карион, Франция
16 декабря 2005
Блокада
, Сергей Лозница, Россия
22 декабря 2005
Большая жратва
, Роб МакКиттрик, США
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
, Эндрю Адамсон, США
Гарри Поттер и кубок огня
, Майк Ньюэлл, США / Великобритания
23 декабря 2005
Симулянт
, Бэрри Блауштайн, США
25 декабря 2005
Новый свет
, Терренс Малик, США
29 декабря 2005
Где скрывается правда
, Атом Эгоян, Канада / США / Великобритания
Затура: космическое приключение
, Джон Фавро, США
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