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Охотники Охотники
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Охотники, 2016

2016 / Россия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Охотники» является полнометражным дебютом режиссёра Александра Селивестрова, который до этого работал лишь с коротким метром. В его картине снялись такие актёры, как Иван Забелин («Оттепель», «Тихий Дон»), Дарья Пугачёва («Пятница»), Пётр Рыков («Привычка расставаться»), а также множество начинающих актёров. 

Картина «Охотники» расскажет о молодом человеке, который практически ломается под внезапно настигшими его непростыми жизненными обстоятельствами. Вместо реальности, он выбирает мир грёз и фантазий, в которые погружается целиком. Но неожиданно его жизнь начинает тесно переплетаться с вымышленным миром, всё больше затягивающим главного героя, которые исследует такие стороны своей души, о каких не знал раньше.

- Средства на съёмки фильма «Охотники» собирались посредством краудфандинговой кампании

- Режиссёр Александр Селивестров не только снял несколько короткометражек, но также снимал клипы и рекламные ролики

 

Главный герой фильма, под грузом жизненных событий и обстоятельств, погружается в мир собственных фантазий, которые самым причудливым образом начинают переплетаться с реальной жизнью, унося его все дальше от действительности.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 декабря 2016
Премьера в мире 22 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Human Films
Режиссер
Александр Селиверстов
В ролях
Иван Забелин
Иван Забелин
Дарья Пугачева
Дарья Пугачева
Петр Рыков
Петр Рыков
Сергей Дёшин
Олег Полянцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охотники 1 постер
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Наша рецензия
В ограниченный прокат выходят «Охотники» от Александра Селиверстова. 22 декабря режиссер лично поприветствовал зрителей в киноцентре «Родина». Прежде чем начать просмотр, Александр предупредил, что этот фильм своего рода пазл – каждый поймет его по-своему. Многие создатели так говорят о своей работе, но тут режиссер действительно не кривил душой. Чтобы уловить хоть какую-то суть, нужно ознакомиться с синопсисом:   Главный герой фильма, под грузом…
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