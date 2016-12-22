Охотники, 2016

Фильм «Охотники» является полнометражным дебютом режиссёра Александра Селивестрова, который до этого работал лишь с коротким метром. В его картине снялись такие актёры, как Иван Забелин («Оттепель», «Тихий Дон»), Дарья Пугачёва («Пятница»), Пётр Рыков («Привычка расставаться»), а также множество начинающих актёров.

Картина «Охотники» расскажет о молодом человеке, который практически ломается под внезапно настигшими его непростыми жизненными обстоятельствами. Вместо реальности, он выбирает мир грёз и фантазий, в которые погружается целиком. Но неожиданно его жизнь начинает тесно переплетаться с вымышленным миром, всё больше затягивающим главного героя, которые исследует такие стороны своей души, о каких не знал раньше.