Российская тематика, в особенности для документального жанра, не нова для зарубежных кинематографистов. Отечественный журналист Марк Франкетти, проживающий в Великобритании уже много лет, а также известный в телевизионных кругах Ник Рид выпускают свой второй совместный фильм. В 2013 году они исследовали внутреннюю кухню в отечественной Колонии строгого режима («Приговорённые»). На этот раз они избрали более вдохновляющий предмет для освящения, а именно российский балет. В съёмках принимали участие звёзды Большого театра, благодаря содействию его нового директора Владимира Урина, который позволил режиссёрам практически поселиться в своём храме искусства.
В результате была проделана огромная работа, состоящая из бесконечных интервью, архивирования и запечатления всего, что происходит за кулисами и во время выступлений. Когда смотришь балет, то невозможно не получать великое эстетическое удовольствие. Однако зрители практически не задумываются, что стоит за всей этой красотой. Чтобы попасть в лучшую труппу страны, необходима огромная выдержка и настоящий талант. Но продержаться там и не сломаться не менее сложная задача для артистов, которые ежечасно рискуют получить серьёзные травмы. Помимо этого, в здании театра не обходится без постоянных конфликтов всех со всеми. Именно об этом расскажет сюжет фильма «Большой Вавилон», вошедший в программу международного фестиваля в Торонто.
Большой. Национальное достояние, символ России — интригующий и мистический. Недавно, однако, театр попал в заголовки газет по всем неправильным причинам: интриги, нападения и перемены в руководстве породили те сенсационные рубрики и заголовки.
Теперь — впервые! — руководители театра дали доступ съемочной группе за кулисы. Будучи уверены в том, что череда последовавших месяцев станет новой главой в жизни театра, они позволили запечатлеть сезон 2013/14 — и, таким образом, состоялось уникальное кинематографическое событие.
|4 февраля 2016
|Россия
|Магнетик лаб
|16+
|4 февраля 2016
|Беларусь
|21 июля 2016
|Германия
|26 сентября 2017
|Дания
|4 февраля 2016
|Казахстан
|14 сентября 2015
|Канада
|4 февраля 2016
|Украина