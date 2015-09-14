Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Большой Вавилон
Киноафиша Фильмы Большой Вавилон

Большой Вавилон

Bolshoi Babylon 18+
Причины посмотреть

О фильме

Российская тематика, в особенности для документального жанра, не нова для зарубежных кинематографистов. Отечественный журналист Марк Франкетти, проживающий в Великобритании уже много лет, а также известный в телевизионных кругах Ник Рид выпускают свой второй совместный фильм. В 2013 году они исследовали внутреннюю кухню в отечественной Колонии строгого режима («Приговорённые»). На этот раз они избрали более вдохновляющий предмет для освящения, а именно российский балет. В съёмках принимали участие звёзды Большого театра, благодаря содействию его нового директора Владимира Урина, который позволил режиссёрам практически поселиться в своём храме искусства.

В результате была проделана огромная работа, состоящая из бесконечных интервью, архивирования и запечатления всего, что происходит за кулисами и во время выступлений. Когда смотришь балет, то невозможно не получать великое эстетическое удовольствие. Однако зрители практически не задумываются, что стоит за всей этой красотой. Чтобы попасть в лучшую труппу страны, необходима огромная выдержка и настоящий талант. Но продержаться там и не сломаться не менее сложная задача для артистов, которые ежечасно рискуют получить серьёзные травмы. Помимо этого, в здании театра не обходится без постоянных конфликтов всех со всеми. Именно об этом расскажет сюжет фильма «Большой Вавилон», вошедший в программу международного фестиваля в Торонто.

Большой. Национальное достояние, символ России — интригующий и мистический. Недавно, однако, театр попал в заголовки газет по всем неправильным причинам: интриги, нападения и перемены в руководстве породили те сенсационные рубрики и заголовки.

Теперь — впервые! — руководители театра дали доступ съемочной группе за кулисы. Будучи уверены в том, что череда последовавших месяцев станет новой главой в жизни театра, они позволили запечатлеть сезон 2013/14 — и, таким образом, состоялось уникальное кинематографическое событие.

Большой Вавилон  трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 8 января 2016
Премьера в мире 14 сентября 2015
Дата выхода
4 февраля 2016 Россия Магнетик лаб 16+
4 февраля 2016 Беларусь
21 июля 2016 Германия
26 сентября 2017 Дания
4 февраля 2016 Казахстан
14 сентября 2015 Канада
4 февраля 2016 Украина
Сборы в мире $131 832
Производство Red Velvet Films, Red Box Films, Altitude Film Entertainment
Другие названия
Bolshoi Babylon, Babilon Bolszoj, Bolchoï Babylone, Bolschoi Babylon, Botrány a Bolsojban, Suur Baabülon, Большой Вавилон, ボリショイ・バビロン　華麗なるバレエの舞台裏
Режиссер
Ник Рид
Марк Франчетти
В ролях
Владимир Урин
Сергей Филин
Сергей Филин
Мария Александрова
Анастасия Меськова
Все актеры и съемочная группа
