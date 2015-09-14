Российская тематика, в особенности для документального жанра, не нова для зарубежных кинематографистов. Отечественный журналист Марк Франкетти, проживающий в Великобритании уже много лет, а также известный в телевизионных кругах Ник Рид выпускают свой второй совместный фильм. В 2013 году они исследовали внутреннюю кухню в отечественной Колонии строгого режима («Приговорённые»). На этот раз они избрали более вдохновляющий предмет для освящения, а именно российский балет. В съёмках принимали участие звёзды Большого театра, благодаря содействию его нового директора Владимира Урина, который позволил режиссёрам практически поселиться в своём храме искусства.



В результате была проделана огромная работа, состоящая из бесконечных интервью, архивирования и запечатления всего, что происходит за кулисами и во время выступлений. Когда смотришь балет, то невозможно не получать великое эстетическое удовольствие. Однако зрители практически не задумываются, что стоит за всей этой красотой. Чтобы попасть в лучшую труппу страны, необходима огромная выдержка и настоящий талант. Но продержаться там и не сломаться не менее сложная задача для артистов, которые ежечасно рискуют получить серьёзные травмы. Помимо этого, в здании театра не обходится без постоянных конфликтов всех со всеми. Именно об этом расскажет сюжет фильма «Большой Вавилон», вошедший в программу международного фестиваля в Торонто.