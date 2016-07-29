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Постер фильма Страдание
4.4
Страдание - Трейлер
Киноафиша Фильмы Страдание
4.4

Страдание

, 2016
The Suffering
США / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Страдание
4.4
Страдание - Трейлер
Страдание  Трейлер

В ролях

Рег Уилсон
Элизабет Део
Rebecca Dawles
Чад Эрик Смит
Карл Стивенс
Phil Amico
Mr. Remiel
Ник Апостолидес
Ник Апостолидес
Henry Dawles
Лиз Кристмас
Selena
Kina Gee
Nurse
Chappy Gould
Creature 1
Timo Gould
Creature 2
Lee Hamilton
Mrs. Gates
Fahim Hussaini
Creature 3
Режиссер Роб Хэмилтон
Сценарист Роб Хэмилтон, Marco Stark
Композитор Lianne Ward
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 января 2023
Премьера в мире 29 июля 2016
Дата выхода
29 июля 2016 Россия
29 июля 2016 Казахстан
29 июля 2016 США
29 июля 2016 Украина
Производство Captureglass Pictures, Reclusive Cinema
Другие названия
The Suffering, Страдание, 기묘: 비밀의집

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 15 голосов
4.5 IMDb

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Отзывы о фильме

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