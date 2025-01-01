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1 января 2025
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
, Игорь Волошин, Россия
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
, Ku Born, Южная Корея
Рождественские истории Астрид Линдгрен
, Арье Аустнес, Япрак Морали, Норвегия / Швеция
Иллюзия контроля
, Yo-sup Lee, Южная Корея
Расскажи мне кино
, Лоне Шерфиг, Чили / Франция / Испания
Постучись в мою Тверь
, Симон Багдасарян, Россия
Синистер: Новые души
, Карлота Мартинес-Переда, Испания
Финист. Первый богатырь
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Свадьба на Рождество
, Франческо Патьерно, Италия
9 января 2025
Мегалополис
, Фрэнсис Форд Коппола, США
Охота на воров 2: Пантера
, Кристиан Гьюдгэст, США
День недели — любой
, Алена Званцова, Россия
Заклятие. Новое поколение
, Гильермо Баррейра Перез, Испания
Криминальный шеф
, Николас Томнэй, Колумбия / США
Притворись моей невестой
, Frank Bellocq, Франция
16 января 2025
Мой друг панда
, Щим Хён-джун, Томас Ко, Южная Корея
Аларум
, Майкл Полиш, США
Соник 3 в кино
, Джефф Фаулер, США
Носферату
, Роберт Эггерс, Чехия / США
Плохая девочка
, Халина Рейн, США
Большой пернатый побег
, Arturo A. Hernandez, Veerapatra Jinanavin, Jeff Schu, Andrew Gordon, Китай / Таиланд
Расхитители гробниц. Королева монстров
, Kai Kevin Huang, Китай
Пранкеры
, Морин Бхаруча, США
Питомец Юрского периода. Возвращение домой
, Райан Беллгардт, Крис Хойт, США
Четыре четверти
, Евгения Тирдатова, Россия
Шаман
, Михаил Мерзликин, Россия
Клаустрофобы: Хижина в лесу
, Charles Gozali, Индонезия
Сверхъестественное. Разлом времени
, Чукайт Саквееракул, Таиланд
17 января 2025
Комендантский час
, Кангана Ранаут, Индия
23 января 2025
Ночь в зоопарке
, Рикардо Кертис, Родриго Перес-Кастро, Франция / США / Бельгия / Канада
Холоп. Великолепный век
, Онур Унлю, Турция
Василий
, Дмитрий Литвиненко, Россия
Психиатрическая больница Конджиам
, Чон Бом-щик, Южная Корея
Присутствие
, Стивен Содерберг, США
Зубастики. Опасный рейс
, Ezra Tsegaye, Германия
Нормальная семья
, Хо Джин-хо, Южная Корея
Хочу сейчас
, Габриэле Муччино, Италия
Проклятие. Паранормальное видео
, Адам Мэйсон, США
Что случилось осенью
, Франсуа Озон, Франция
24 января 2025
Владыки небес
, Абхишек Анил Капур, Сандип Кьюлани, Индия
25 января 2025
Снова в деле
, Сет Гордон, США
Вульфмен
, Ли Уоннелл, США
30 января 2025
Моди: Три дня на крыльях безумия
, Джонни Депп, США
Компаньон
, Дрю Хэнкок, США
Агния
, Павла Стратулат, Россия
Караганда
, Max Weissberg, США
Каяра: Путь судьбы
, Cesar Zelada, Перу
Астрал. Проклятие мёртвых
, Hadrah Daeng Ratu, Индонезия
Разбитые сердца
, Жиль Леллуш, Бельгия / Франция
Что скрывает Ирен?
, Louise Archambault, Канада / Польша
Стеклодув
, Usman Riaz, Пакистан
Самый ценный груз
, Мишель Хазанавичус, Бельгия / Франция
Форсаж. Евротур
, Мартин Чаба, Венгрия
Братья по нотам
, Эммануэль Курколь, Франция
По барам
, Александр Фомин, Россия
Лотерея
, Соня Карпунина, Россия
Оборотень
, Эмма Бенестан, Бельгия / Франция
Чёртов камень
, Арсений Гончуков, Россия
Школа магических зверей: Загадка волшебного леса
, Свен Унтервальдт мл., Германия
Злой город
, Константин Буслов, Россия
Снег в моём дворе
, Бакур Бакурадзе, Грузия / Россия
31 января 2025
Дева
, Rosshan Andrrews, Индия
1 февраля 2025
Боб Дилан: Никому не известный
, Джеймс Мэнголд, США
6 февраля 2025
Зло: Новая глава
, Ричард Дж. Ли, США
Мы рожаем
, Дмитрий Суворов, Россия
Хэдшот: Жестокие игры
, Niko Maggi, Италия
Оставь это ветру
, Энгин Эрден, Турция
Повелитель: Священное королевство
, Naoyuki Itô, Япония
Синистер. Обитель зла
, Sokyou Chea, Inrasothythep Neth, Камбоджа
Война и музыка
, Сарик Андреасян, Россия
Вопль
, Pedro Martín Calero, Испания / Франция / Аргентина
Дети леса
, Дэмиэн Джон Харпер, Австрия / Германия / Италия
Отравленная любовь
, Дезире Носбуш, Германия / Люксембург / Нидерланды
Сент-Экзюпери
, Пабло Агеро, Бельгия / Франция
Парни с тату. Прямо в сердце
, Ник Кассаветис, США
Знакомство родителей
, Иван Капитонов, Россия
Времена года
, Максим Шабалин, Россия
7 февраля 2025
Становясь Led Zeppelin
, Bernard MacMahon, США
8 февраля 2025
Догмен: Пушистая справедливость
, Питер Хатингс, США
13 февраля 2025
Манюня: День рождения Ба
, Арман Марутян, Россия
По любви
, Борис Милованов, Россия
Пигси: Путешествие сквозь время
, Li Wei Chiu, Тайвань
Абсолютный хищник
, Танели Мустонен, Брэд Уотсон, Великобритания
Гранд тур
, Мигель Гомеш, Китай / Франция / Германия / Италия / Япония / Португалия
Рэкетир. Новые времена
, Акан Сатаев, Казахстан
Твой цвет
, Наоко Ямада, Япония
Субстанция: Идеал
, Саша Рейнбоу, Новая Зеландия
ON и Она
, Евгений Корчагин, Россия
Снова наступит рассвет
, Рунар Рунарссон, Хорватия / Франция / Исландия / Нидерланды
Гампи. Собачья жизнь
, Франтишек Брабец, Чехия
14 февраля 2025
Сын Льва
, Лаксман Утекар, Индия
Пророк. История Александра Пушкина
, Феликс Умаров, Россия
20 февраля 2025
Баг бой - супергерой джунглей
, Behnoud Nekooei, Малайзия
Лучше всех
, Артюс, Франция
Красный шелк
, Андрей Волгин, Россия
Ущелье
, Скотт Дерриксон, США
О, Канада
, Пол Шредер, США
Борец. Кажымукан – чемпион мира
, Канагат Мустафин, Казахстан
Капитан Крюк
, Макс Максимов, Россия
Всё, что нам кажется светом
, Payal Kapadia, Франция / Индия / Люксембург / Нидерланды / США
Чистый лист
, Полина Кондратьева, Россия
Разрушая лёд: Суперсерия 1972
, Робби Харт, Канада
Супергномы
, Уте фон Мюнхов-Поль, Германия
Симона и мистер скунс
, Ян Лануетт Тургеон, Канада
Заклятье. Последний стрим
, Уго Кардосо, Аргентина / Парагвай
Екатерина Великая
, Морад Абдель-Фаттах, Россия
27 февраля 2025
Мемуары улитки
, Адам Эллиот, Австралия
Мешок картошки
, Марта Котова, Россия
Кончится лето
, Максим Арбугаев, Владимир Мункуев, Россия
Астрал. Могильный ритуал
, Хэнни Сапутра, Индонезия
Королевские приключения
, Радек Беран, Чехия
Обезьяна
, Оз Перкинс, США
Чокнутые
, Дито Монтиель, США
Северный полюс
, Александр Котт, Россия
Миллион лайков
, Харви Лоури, Канада / Таиланд
Секретный папа
, Соланж Тоннини, Италия
Клинер
, Мартин Кэмпбелл, Великобритания
Капитан Америка: Новый мир
, Джулиус Она, США
Два капитана
, Баир Уладаев, Россия
6 марта 2025
Универсальный язык
, Matthew Rankin, Канада
Бабушка на миллион
, Pat Boonnitipat, Таиланд
Один хороший день
, Кирилл Белевич, Россия
В потерянных землях
, Пол У. С. Андерсон, США
Царевна-лягушка
, Александр Амиров, Россия
Реинкарнация. Предсмертные муки
, Сидхарта Тата, Индонезия
Роднина
, Константин Статский, Россия
Заложница
, Анна Элизабет Джеймс, США
Мой парень - принц
, Katherine Chediak Putnam, Дин Лоу, Luiza Shelling Tubaldini, Бразилия
Дорогая, я больше не перезвоню
, Александр Фомин, Россия
13 марта 2025
Киллер в отставке
, Саймон Уэст, США
Мелочи жизни
, Тим Милантс, Бельгия / Ирландия / США
Опус
, Марк Энтони Грин, США
Последний день рождения
, Юрий Ильин, Россия
Ужасающие
, Федерико Дзампальоне, Италия
Точка опоры
, Александр Андреев, Россия
Мужчина и женщина
, Владимир Котт, Россия
Зверопоиск
, Дэвид Фейсс, Синция Анджелини, Канада / Великобритания
Создай девушку
, Гэнсё Ясуда, Япония
Семь вуалей
, Атом Эгоян, Канада
Крушение мира
, Гальдер Гастелу-Уррутия, США / Колумбия / Испания
15 марта 2025
Шелдон Планктон. Фильм
, Дэйв Нихэм, США
Микки 17
, Пон Чжун-хо, США
19 марта 2025
Мудрые парни
, Барри Левинсон, США
20 марта 2025
Шоугерл
, Джиа Коппола, США
Папа умер в субботу
, Зака Абдрахманова, Россия
200% Волк
, Алекс Стадерманн, Австралия / Испания
Последний охотник на демонов
, Стеффен Хакер, Александер Кисль, Таиланд
Босс
, Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, Франция / Италия
Астрал. Спуск к дьяволу
, Саша Сибли, США
Ждун
, Дмитрий Суворов, Россия
Особо опасный пассажир
, Мэл Гибсон, США
Жар-птица
, Роман Михайлов, Россия
Пальма 2
, Александр Домогаров младший, Владимир Кондауров, Россия
22 марта 2025
Черный чемодан – двойная игра
, Стивен Содерберг, США
27 марта 2025
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
, Скотт Чэмберс, Великобритания
Новокаин
, Дэн Берк, Роберт Ольсен, США
Жига. На полной скорости
, Наталия Ахметова-Калёнова, Россия
Тайна в её глазах
, Сэм Йэтс, Великобритания
Походу любовь
, Яна Климова-Юсупова, Россия
Пункт назначения: Комната 666
, Guntur Soeharjanto, Индонезия
Наступит лето
, Кирилл Султанов, Россия / Германия
Мастер
, Дэвид Эйр, Великобритания / США
Волшебный единорог
, Софи Осборн, Великобритания
Девушки на балконе
, Ноэми Мерлан, Франция
Фея и Каменный Тролль
, Karla Nor Holmbäck, Дания
Божественная. Сара Бернар
, Гийом Никлу, Франция
Кукольный дом
, Ольга Беляева, Россия
Часы для Веры
, Максим Горяинов, Россия
Дольче!
, Паоло Джеп Кукко, Давиде Ливерморе, Франция / Италия
Сад изящных слов
, Макото Синкай, Япония
29 марта 2025
Белоснежка
, Марк Уэбб, США / Германия
30 марта 2025
Сикандар
, АР Муругадос, Индия
3 апреля 2025
Падение короны
, Джанлука Йодиче, Франция / Италия
Батя 2. Дед
, Илья Учитель, Россия
Обитель смерти
, Джеймс Эшкрофт, Новая Зеландия
Проклятие матери. Одержимая
, Hadrah Daeng Ratu, Индонезия
Смерть единорога
, Алекс Шарфман, США
10 апреля 2025
Отряд Светлячков
, Станислав Мареев, Россия
Июньская полынь
, Юлия Бочарова, Россия
Джунгли Юрского периода
, Сэм Уилсон, ЮАР
Пираты опасного моря: Капитан Клык
, Арье Аустнес, Япрак Морали, Расмус А. Сивертсен, Норвегия
Мы победим!
, Щин Ён-щик, Южная Корея
Дыхание шторма
, Алекс Паркинсон, Великобритания
Все, что тебя касается
, Александр Войтинский, Россия
Микки Монстр
, Стивен Ламорт, США
Я с тобой задыхаюсь
, Иван Пшенин, Россия
Где наши деньги?
, Владимир Зинкевич, Россия
Титаник. Непотопляемая мечта
, Коди Хартман, США
Дроп
, Кристофер Лэндон, США
Западня
, Дэвид Яровески, США / Канада / Чехия
Под огнем
, Алекс Гарленд, Рэй Мендоса, США
Пари по-итальянски
, Джованни Дота, Италия
12 апреля 2025
Майнкрафт в кино
, Джаред Хесс, США / Швеция / Великобритания
17 апреля 2025
ЮДИ: Танец в темноте
, Максим Башорин, Россия
Рейс навылет
, Джеймс Мэдигэн, США
Мистер К.
, Таллула Хазекамп Шваб, Бельгия / Финляндия / Нидерланды / Норвегия
Тёща в загуле
, Тиррелл Шаффнер, США
Горная невеста
, Maura Delpero, Бельгия / Франция / Италия
Кракен
, Николай Лебедев, Россия
Коллекционер душ
, Сэм Цюа, Китай
Как перевоспитать дракона
, Jun Wang, Китай
Диодорова. Против течения
, Сандал Баишев, Россия
19 апреля 2025
Новичок
, Джеймс Хоу, США
23 апреля 2025
Дожить до рассвета
, Дэвид Ф. Сандберг, США
24 апреля 2025
Последний экзорцист
, Майкл Питерсон, Канада
Патруль. Последний приказ
, Рустем Омаров, Казахстан
Дело «Мальдорор»
, Фабрис Дю Вельц, Бельгия / Франция
Денискины рассказы
, Артем Драгунский, Россия
Почтарь
, Андрей Разенков, Россия
Ай да Пушкин!
, Екатерина Гаврюшкина, Россия
Хаген. В долине Нибелунгов
, Сирил Босс, Филипп Штеннерт, Чехия / Германия
Пес из будущего
, Kexin Lu, Китай
Оно. Новая глава
, Чад Арчибальд, США
Заведи меня
, Майкл Тибурски, США
Ровно в 4 после полудня
, Jay Song, Южная Корея
Лето. Город. Любовь.
, Айрат Абушахманов, Айнур Аскаров, Руслан Римович, Айсыуак Юмагулов, Виталий Дудка, Руслан Юлтаев, Айдар Акманов, Россия
Корпорация «Еда» – 2
, Роберт Кеннер, Melissa Robledo, США
На этой земле
, Рената Джало, Россия
Джун и Джон
, Люк Бессон, Франция
Каруза
, Иван Харатьян, Россия
25 апреля 2025
Опустошение
, Гарет Эванс, Великобритания
26 апреля 2025
Грешники
, Райан Куглер, США
1 мая 2025
Легенды наших предков
, Иван Соснин, Россия
Мститель: Игра на выживание
, Рю Сын Ван, Южная Корея
Алдан
, Дмитрий Кольцов, Россия
Все оттенки красного
, Lodewijk van Lelyveld, Нидерланды
Ретро
, Картик Суббарадж, Индия
Жюль в стране индейцев
, Sophie Farkas Bolla, Канада
Рейд 2
, Радж Кумар Гупта, Индия
Сёрфер
, Лоркан Финнеган, США
Мужу привет
, Антон Маслов, Россия
Зловещие мертвецы: Некрономикон
, Ризал Мантовани, Индонезия
Маракуда
, Виктор Глухушин, Россия
В списках не значился
, Сергей Коротаев, Россия / Беларусь
Ночь с психопатом
, Джимми Уорден, Канада / США
Сокровища гномов
, Василий Ровенский, Александр Бабаев, Россия
Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины
, Алекс де ла Иглесиа, Испания
8 мая 2025
Жажда славы
, Элайджа Байнум, США
Астрал. Мёртвое сердце
, Moon-Sub Hyun, Южная Корея
Финал
, Олег Пресняков, Владимир Пресняков, Петр Зеленов, Россия
Группа крови
, Максим Бриус, Россия
Кукла. Реинкарнация
, Лоуренс Фаулер, Великобритания
Очи
, Исаии Саксон, США
Бес попутал
, Дмитрий Фикс, Россия
Мальчик-дельфин 2
, Мохамед Хамедани, Россия
Пять сыновей Марии
, Павел Игнатов, Россия
Одним дыханием с Победой
, Дмитрий Чернецов, Россия
12 мая 2025
Громовержцы*
, Джейк Шрейер, США
Расплата 2
, Гэвин О'Коннор, США
15 мая 2025
Верный друг
, Скотт МакГихи, Дэвид Сигел, США
Моя лошадь
, Вик Армстронг, США
Загадочное убийство Белль
, Бенуа Жако, Бельгия / Франция
Сущность. Семейный кошмар
, Фелипе Варгас, США
Потерянная принцесса
, Хичам Хаджи, США / Марокко
Олень
, Михаил Соловьев, Россия
Жванецкий
, Вадим Плохотников, Россия
Туда
, Иван Петухов, Россия
Судьба барабанщика
, Анна Чернакова, Россия
Призрак в доспехах 2. Невинность
, Мамору Осии, Япония
Царь царей
, Шон-хо Чан, Южная Корея
Багровая отмель
, Мэттью Холмс, Австралия
Как заработать на убийстве
, Франк Дюбоск, Франция
22 мая 2025
Крутой поворот
, Джейсон Бакстон, Канада / Ирландия
Астрал: Долг крови
, Билли Кристиан, Индонезия
Соловей против Муромца
, Карен Оганесян, Россия
Пара на пару
, Владимир Котт, Россия
Зона интересов
, Джонатан Глейзер, Польша / Великобритания / США
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
, Владимир Николаев, Россия
Чёрные священники
, Чан Джэ-хён, Южная Корея
Песня Сирин
, Елена Турова, Беларусь
Правила Филиппа
, Роман Косов, Россия
День гнева
, Жан Люк Эрбуло, Франция / Италия / США
Те еще каникулы, или Отпуск на все сто
, Виктор Гарсия Леон, Испания
Кто вызвал аниматора?
, Дмитрий Рудаков, Россия
Человек с киноаппаратом
, Дзига Вертов, СССР
Ограбление по-неаполитански
, Раффаэле Ферранте, Италия
24 мая 2025
Пункт назначения: Узы крови
, Зак Липовски, Адам Б. Стейн, США
29 мая 2025
Геройчики. Незваный гость
, Александр Люткевич, Россия
Игры возмездия
, Брэд Фурман, США
Последнее завтра
, Трей Эдвард Шульц, США
Верни её из мертвых
, Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу, Австралия / США
Джейн Остин испортила мне жизнь
, Laura Piani, Франция
Нэчжа побеждает Царя драконов
, Yu Yang, Китай
100% тигр
, Шантель Мюррей, Австралия
Культурный код: Фрагменты
, Константин Кокорев, Россия
Источник вечной молодости
, Гай Ричи, Великобритания / США
Быстрее ветра
, Морган С. Далибер, Франция
Живые Мемории. Отцы и дети
, Михаил Разумовский, Россия
сНежный человек
, Олег Асадулин, Россия
Кукушка
, Евгений Николаев, Россия
31 мая 2025
Миссия невыполнима: Финальная расплата
, Кристофер МакКуорри, США
Лило и Стич
, Дин Флейшер-Кэмп, США
4 июня 2025
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
, Южная Корея
5 июня 2025
Гадкая сестра
, Эмили Блихфельдт, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Копы в законе
, Дэнни А. Абекейзер, США
Балерина
, Лен Уайзман, США
Жизнь Чака
, Майк Флэнеган, США
Джамбо и маленькое привидение
, Ryan Adriandhy, Chrisnawan Martantion, Индонезия
Заклятие. Демон внутри
, Джек Сага Кабаби, Йосси Сага, Мексика
Суровая жизнь
, Мани Ратнам, Индия
Поле чудес
, Анна Сичинская, Россия
Самозванцы
, Мария Рейзен, Россия
Моя мама - волшебница
, Кен Скотт, Франция / Канада / США
Сны о ней
, Начо Вигалондо, Бельгия / Испания / США / Финляндия
6 июня 2025
Хаусфул-5
, Тарун Мансукхани, Индия
7 июня 2025
Финикийская схема
, Уэс Андерсон, США
Каратэ-пацан: Легенды
, Джонатан Энтвистл, США
12 июня 2025
Торнадо
, Джон Маклин, США
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
, Екатерина Салабай, Россия
Артек. Сквозь столетия
, Армен Ананикян, Карен Захаров, Россия
Притворись моим мужем
, Дмитрий Власкин, Россия
Астрал. Остров проклятых
, Ferry Pei Irawan, Индонезия
Ровесник
, Федор Кудрявцев, Россия
Синистер. Из тьмы
, Philip W. da Silva, Швеция
Больше чем футбол
, Виктор Демент, Россия
Как стать миллионером
, Самир Оливейрос, США / Чили / Колумбия
Память сердец
, Olga Osorio, Испания
Творение богов: Битва с демонами
, Вуершан, Китай
На деревню дедушке
, Влад Богуш, Россия
14 июня 2025
Как приручить дракона
, Дин Деблуа, США
19 июня 2025
Материалистка
, Селин Сон, США
Слепой меч. Око за око
, Ян Биньцзя, Китай
Дандадан: Злой глаз
, Фуга Ямасиро, Эйбел Гонгора, Япония
Школа мистера пингвина
, Питер Каттанео, Испания
Кунг-фу кот
, Liang Cao, Китай
Евгений Телегин
, Виктор Тихомиров, Россия
Про людей и про войну
, Андрей Красавин, Дмитрий Пасичник, Александр Кананович, Россия
Белый пароход
, Инга Шепелёва, Россия
Игра в кальмара: Перезагрузка
, William Henry Aherne, Таиланд
Хищник. Дожить до рассвета
, Ryan Coonan, Австралия / США
Кровавый урожай
, Илай Крэйг, США / Канада / Люксембург
Кроссы
, Rob Edwards, США
Лига теней
, Джо Карнахан, США
20 июня 2025
Звёзды на земле
, Р.С. Прасанна, Индия
26 июня 2025
Ритуал
, Дэвид Миделл, США
Смерть в лифте
, Джереми Минуи, Болгария
Шпионская свадьба
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Качели
, Павел Тимофеев, Россия
Маленький шеф
, Илья Чижиков, Антон Чижиков, Россия
Арлан. Решающий раунд
, Даулет Жумабаев, Казахстан
Акира
, Кацухиро Отомо, Япония
Что знает Мариэль
, Фредерик Хамбалек, Германия
Чингис-Хан
, Кирилл Калашников, Россия
Святая ночь: Охотник на демонов
, Lim Dae-hee, Южная Корея
Мистер Робот
, Dae-hee Lee, Южная Корея
Патруль. Миссия Тамби
, Рустем Омаров, Казахстан
Великая Лилиан Холл
, Майкл Кристофер, США
27 июня 2025
Maма
, Вишал Фуриа, Индия
28 июня 2025
Элио
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28 лет спустя
, Дэнни Бойл, Великобритания / США
3 июля 2025
Одни из нас
, Destry Allyn Spielberg, США
Дикая семейка
, Клод Баррас, Бельгия / Франция / Швейцария
Горячая штучка
, Джастин Келли, США
Вундеркинд
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Повелительница города сказок
, Давид Бисбано, Аргентина
Синистер. Семейное проклятие
, Колм МакКарти, США
Настоящие детективы
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Пожиратель душ. Голоса мертвых
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Не одна дома 2
, Митрий Семёнов-Алейников, Россия
5 июля 2025
М3ГАН 2.0
, Виолет Макгроу, Эллисон Уильямс, США
Формула 1
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10 июля 2025
Девочка, покорившая время
, Мамору Хосода, Япония
Саван
, Дэвид Кроненберг, Канада / Франция
Хищные твари
, Шон Бирн, Австралия
Открытое море. Смерть рядом
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Побег из будущего
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Плагиатор
, Антон Мегердичев, Россия
Мир Юрского периода: Возрождение
, Гарет Эдвардс, США
11 июля 2025
Нежность взгляда
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17 июля 2025
Лея и волшебная карта
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