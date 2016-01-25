И грянул шторм, 2016

Фильмы, в основе которых лежат реальные события, всегда будут необходимы миру, ведь они обладают особой, целительной силой. Самыми популярными из них были и остаются истории об истинном героизме и отчаянных поступках. Перенести на экран спасение экипажа судна в 1952 году, считающееся одним из величайших подвигов в истории Америки, взялся австралийский режиссёр Крэйг Гиллеспи. Главные роли исполнили известные актёры, среди которых Крис Пайн, Эрик Бана и Кейси Аффлек.
История о спасении танкера «Пендлтон» потрясла миллионы и навсегда запечатлелась в сердцах людей. Год назад сотрудник береговой охраны Берни Уэббер вышел в открытое море, чтобы спасти тонущее рыбацкое судно, однако он со своей командой так и не смог добраться до места крушения, в результате чего весь экипаж погиб. После этого события он закрылся от коллег и постепенно научился жить с грузом неудачи. Но его жизнь разительно меняется после встречи с прекрасной девушкой, на которой он собирается жениться. Однако Генри живёт принципом беспрекословного исполнения всех приказов и следования правилам, даже если они заведомо обрекают на гибель. Поэтому он не сомневается ни минуты, когда начальник велит выйти в шторм, чтобы спасти расколовшийся надвое «Пендлтон». Экипаж на гране полного отчаяния, ведь теперь от каждого решения зависят шансы на спасение.
- Крис Пайн и Эрик Бана уже снимались вместе в фильме «Звёздный путь» (2009);
- Трое актеров фильма «И грянул шторм» уже играли морских пехотинцев. Бен Фостер и Эрик Бана в «Уцелевшем» (2013), а Кайл Галлнер в «Снайпере» (2014);
- Основные съемки проходили в городе Чатем, штат Массачусетс;
- Крис Пайн сыграл Бернарда Уэббера, в честь которого в 2011 году назвали высокоскоростной катер. Это первый случай, когда судно назвали в честь героя без офицерского чина;
- Режиссерское кресло фильма должен был занять Роберт Швентке. Он покинул проект ради съемок продолжения «Дивергента»;
8 февраля 1952 года на побережье Новой Англии обрушился сильнейший ураган, затопивший города вдоль всего восточного побережья и разрушивший судна, застигнутые в открытом море. Танкер «Пендлтон», направлявшийся в Бостон, был буквально разорван на две части и тридцать два моряка оказались пойманными в ловушку на тонущем судне. Старший ассистент инженера Рэй Сайберт взял в свои руки управление напуганными до смерти товарищами и убедил их начать работать сообща, чтобы перенести удар стихии и добраться живыми до берега. Тем временем сообщения о крушении танкера поступили на станцию Береговой Охраны США в г. Чатаме, штат Массачусетс. Офицер Дэниэл Клафф принял решение начать рискованную операцию по спасению команды «Пендлтона». Четверо спасателей во главе с капитаном Берни Вебером на деревянной шлюпке со слабым двигателем и почти без средств навигации, должны будут дать отпор гигантским волнам и ураганному ветру, чтобы спасти терпящих бедствие моряков…
хорошая игра актёров и передача того, времени, в котором происходит сюжет. бросается в глаза почерк Диснея - мягкость… Читать дальше…