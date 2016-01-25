И грянул шторм, 2016

Фильмы, в основе которых лежат реальные события, всегда будут необходимы миру, ведь они обладают особой, целительной силой. Самыми популярными из них были и остаются истории об истинном героизме и отчаянных поступках. Перенести на экран спасение экипажа судна в 1952 году, считающееся одним из величайших подвигов в истории Америки, взялся австралийский режиссёр Крэйг Гиллеспи. Главные роли исполнили известные актёры, среди которых Крис Пайн, Эрик Бана и Кейси Аффлек.

История о спасении танкера «Пендлтон» потрясла миллионы и навсегда запечатлелась в сердцах людей. Год назад сотрудник береговой охраны Берни Уэббер вышел в открытое море, чтобы спасти тонущее рыбацкое судно, однако он со своей командой так и не смог добраться до места крушения, в результате чего весь экипаж погиб. После этого события он закрылся от коллег и постепенно научился жить с грузом неудачи. Но его жизнь разительно меняется после встречи с прекрасной девушкой, на которой он собирается жениться. Однако Генри живёт принципом беспрекословного исполнения всех приказов и следования правилам, даже если они заведомо обрекают на гибель. Поэтому он не сомневается ни минуты, когда начальник велит выйти в шторм, чтобы спасти расколовшийся надвое «Пендлтон». Экипаж на гране полного отчаяния, ведь теперь от каждого решения зависят шансы на спасение.