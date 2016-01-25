Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
И грянул шторм И грянул шторм
Киноафиша Фильмы И грянул шторм
The Finest Hours

И грянул шторм, 2016

2016 / США
7.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильмы, в основе которых лежат реальные события, всегда будут необходимы миру, ведь они обладают особой, целительной силой. Самыми популярными из них были и остаются истории об истинном героизме и отчаянных поступках. Перенести на экран спасение экипажа судна в 1952 году, считающееся одним из величайших подвигов в истории Америки, взялся австралийский режиссёр Крэйг Гиллеспи. Главные роли исполнили известные актёры, среди которых Крис Пайн, Эрик Бана и Кейси Аффлек.

История о спасении танкера «Пендлтон» потрясла миллионы и навсегда запечатлелась в сердцах людей. Год назад сотрудник береговой охраны Берни Уэббер вышел в открытое море, чтобы спасти тонущее рыбацкое судно, однако он со своей командой так и не смог добраться до места крушения, в результате чего весь экипаж погиб. После этого события он закрылся от коллег и постепенно научился жить с грузом неудачи. Но его жизнь разительно меняется после встречи с прекрасной девушкой, на которой он собирается жениться. Однако Генри живёт принципом беспрекословного исполнения всех приказов и следования правилам, даже если они заведомо обрекают на гибель. Поэтому он не сомневается ни минуты, когда начальник велит выйти в шторм, чтобы спасти расколовшийся надвое «Пендлтон». Экипаж на гране полного отчаяния, ведь теперь от каждого решения зависят шансы на спасение.

- Крис Пайн и Эрик Бана уже снимались вместе в фильме «Звёздный путь» (2009);

- Трое актеров фильма «И грянул шторм» уже играли морских пехотинцев. Бен Фостер и Эрик Бана в «Уцелевшем» (2013), а Кайл Галлнер в «Снайпере» (2014);

- Основные съемки проходили в городе Чатем, штат Массачусетс;

- Крис Пайн сыграл Бернарда Уэббера, в честь которого в 2011 году назвали высокоскоростной катер. Это первый случай, когда судно назвали в честь героя без офицерского чина;

- Режиссерское кресло фильма должен был занять Роберт Швентке. Он покинул проект ради съемок продолжения «Дивергента»;

 

8 февраля 1952 года на побережье Новой Англии обрушился сильнейший ураган, затопивший города вдоль всего восточного побережья и разрушивший судна, застигнутые в открытом море. Танкер «Пендлтон», направлявшийся в Бостон, был буквально разорван на две части и тридцать два моряка оказались пойманными в ловушку на тонущем судне. Старший ассистент инженера Рэй Сайберт взял в свои руки управление напуганными до смерти товарищами и убедил их начать работать сообща, чтобы перенести удар стихии и добраться живыми до берега. Тем временем сообщения о крушении танкера поступили на станцию Береговой Охраны США в г. Чатаме, штат Массачусетс. Офицер Дэниэл Клафф принял решение начать рискованную операцию по спасению команды «Пендлтона». Четверо спасателей во главе с капитаном Берни Вебером на деревянной шлюпке со слабым двигателем и почти без средств навигации, должны будут дать отпор гигантским волнам и ураганному ветру, чтобы спасти терпящих бедствие моряков…

7.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 4 февраля 2016
Премьера онлайн 26 июля 2016
Премьера в мире 25 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Крэйг Гиллеспи
Крэйг Гиллеспи
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Холлидей Грейнджер
Холлидей Грейнджер
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Бен Фостер
Бен Фостер
Эрик Бана
Эрик Бана
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
В сердце моря
В сердце моря (2015)
7.090909
Хозяин морей: На краю Земли
Хозяин морей: На краю Земли (2003)
7.75
Фильм находится в подборках
Лучшие фильмы-катастрофы Лучшие фильмы-катастрофы
Постер фильма И грянул шторм 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

И грянул шторм смотреть онлайн

И грянул шторм
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Хозяин морей: На краю Земли
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Месяц январь щедро принял в свои объятия киноистории, основанные на реальных событиях и декламирующие силу духа, истинную стойкость и отвагу в борьбе за жизнь. Это не обошло стороной и Крэйга Гиллеспи. Из всех предыдущих работ режиссёра единственной самобытной и претендующей на уникальный авторский стиль была лишь трагикомедия «Ларс и настоящая девушка», после чего постановщика засосало в требующее рамок болото «Диснея». К созданию фильма о сенсационных событиях 1952…
Читать
Андрей 13 сентября 2016, 16:34
сюжет простой, но интересно!
хорошая игра актёров и передача того, времени, в котором происходит сюжет. бросается в глаза почерк Диснея - мягкость… Читать дальше…
Отзывы Написать
27 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Disney потеряла 75 млн долларов на фильме «И грянул шторм» Триллер «И грянул шторм» стал показательным примером того, как зачастую даже блестящий актерский состав не способен обеспечить фильму сколько-нибудь приличные кассовые сборы. По словам главы Disney
Написать
10 марта 2016 00:00
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 17 В новом выпуске видеообзора новинок этой недели вы увидите фильм-номинант на "Оскар", соседствующий в прокате с пародией на романтическую мелодраму. Посмотрев наш обзор, у вас не останется сомнения,
Написать
3 февраля 2016 00:00
Список фильмов от Disney до 2019 года Поклонники творчества студии Disney могут быть спокойны и счастливы: уже известны даты выхода всех проектов на ближайшие три года. Среди заявленных картин можно увидеть продолжение «Истории игрушек»,
Написать
9 ноября 2015 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
дублированный трейлер 1
Дублированный трейлер 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Приложение киноафиши