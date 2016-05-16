Двое, 2016

Нелюдимый замкнутый учёный Валерий Нестеров, добровольно запершись в четырёх стенах своей квартиры, изобретает новый экзоскелет, с помощью которого люди, получившие раз-личные травмы, смогут вновь обрести возможность свободно передвигаться. Упорно работая над своим изобретением, Нестеров почти не замечает окружающего мира, как вдруг он сам волею судьбы врывается в его квартиру самым беспардонным образом, материализовавшись в виде девушки по имени Мила. Присутствие чужого человека в его квартире поначалу приво-дит Нестерова в ярость. Он выгоняет Милу за дверь, но настойчивая барышня проникает об-ратно. Мало-помалу Валерий привыкает к ней и, наконец, решает сделать Милу своей моде-лью, с помощью которой он сможет отработать естественные движения компьютерного кар-каса, получившего от девушки имя Гаврилы. При помощи Милы работа стала продвигаться заметно быстрее и - вот чудо! – Валерий стал больше внимания уделять своей незваной гостье. Мила, в свою очередь, непосредственно и честно пытается понять своего «благодетеля» и всё сильнее проникается к нему симпатией. Результаты их общения оказываются столь очевидны, что соседка Нестерова Вика, давно положившая на него глаз, сразу же замечает неладное. Однако неудачный опыт самой Вики подсказывает ей, что добиться взаимности от учёного, все мысли которого заняты Гаврилой, практически невозможно. Очень скоро в справедливости этого горького вывода предстоит убедиться Миле, но у этой внешне легкомысленной барышни есть стойкое убеждение, что мир добр и прекрасен, просто надо научиться это видеть.