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Моана Моана
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Moana

Моана, 2016

2016 / США
8.2 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Режиссёры таких культовых мультфильмов студии «Дисней», как «Русалочка», «Алладин» и «Геркулес», Рон Клементс и Джон Маскер, вновь объединили свои творческие силы, чтобы подарить вам очередное анимационное сокровище - «Моана». Озвучила Моану 15-летняя гавайская девочка Аули, для которой участие в таком масштабном проекте станет дебютом. Также свой голос одному из главных персонажей подарил Дуэйн «Скала» Джонсон («Полтора шпиона», «Форсаж 5»).

Действие анимационной картины «Моана» перенесёт зрителей на 2000 лет назад прямо в сердце островов Тихого океана. В центре сюжета окажется дочь вождя древнего племени, в честь которой и назван мультфильм. Она отправится в удивительное путешествие по водным просторам вместе со своим товарищем Мауи. Им предстоит одолеть множество невообразимых существ, прежде чем Моана воссоединиться со своей семьёй.

- Предыдущее совместное творение Клементса и Маскера, «Принцесса и лягушка», считается последним в истории студии «Дисней» двухмерным полнометражным мультфильмом

- «Моана» изначально должна была стать гибридным мультфильмом, впервые использующим одновременно компьютерную и традиционную анимацию, однако позже от этой идеи отказались

- Первый фильм с названием «Моана» был выпущен в 1926 году основателем документалистики Робертом Флаэрти. Он также рассказывал о полинезийцах, но Моана там был юношей, ведь традиционно это мужское имя. Главный герой также был ребёнком вождя племени

- Дуэйн Джонсон уже однажды озвучивал героя в мультфильме «Планета 51»

- «Моана» является первым мультфильмом «Дисней», снятым на тему Полинезии со времён выхода «Лило и Стич» в 2002 году

- Аули стала самой молодой актрисой, озвучившей диснеевскую принцессу. Она также является тринадцатой по счёту героиней, получившей этот статус

- Пасхалка «Моаны» была спрятана в «Зверополисе». Правда, там мультфильм назывался «Меоана»

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие. 

8.2 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 декабря 2016
Премьера онлайн 21 февраля 2017
Премьера в мире 14 ноября 2016
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джон Маскер
Джон Маскер
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Моана 6 постеров
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Моана
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Наша рецензия
Современные принцессы не падают в волшебный обморок, когда им бросает вызов судьба,  а идут напролом, вооружившись холодным оружием, вроде меча Мулан или сковородки Рапунцель. Моана также не отстает от своих предшественниц, и ее голову больше занимает проблема  самореализации,  нежели статусные принцы, спасающие  от серой рутины,  злых мачех и других надоедливых родственников. На этот раз Disney дополняет свою карту волшебного мира новыми островками Тихого океана, лицом…
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Киноафиша.инфо 12 декабря 2016, 11:48
Михаил Михалицын, билеты можно сразу купить. Это очень удобно. Вам не придется стоять в очереди, чтобы выкупить бронь.
Дарья Дмитриева 7 декабря 2016, 07:35
Просто шикарный мультик!!! Я влюбилась моментально!!! Я бы даже ещё и ещё ходила в кино именно на этот мультик!!! Саундтреки просто потрясающие, мурашки по коже!!!
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Многосерийный сиквел мультфильма «Моана» обрел режиссера Премьера состоится в 2024 году на Disney+.
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24 января 2022 15:54
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24 января 2022 13:27
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