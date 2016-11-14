Моана, 2016

- Предыдущее совместное творение Клементса и Маскера, «Принцесса и лягушка», считается последним в истории студии «Дисней» двухмерным полнометражным мультфильмом

- «Моана» изначально должна была стать гибридным мультфильмом, впервые использующим одновременно компьютерную и традиционную анимацию, однако позже от этой идеи отказались

- Первый фильм с названием «Моана» был выпущен в 1926 году основателем документалистики Робертом Флаэрти. Он также рассказывал о полинезийцах, но Моана там был юношей, ведь традиционно это мужское имя. Главный герой также был ребёнком вождя племени

- Дуэйн Джонсон уже однажды озвучивал героя в мультфильме «Планета 51»

- «Моана» является первым мультфильмом «Дисней», снятым на тему Полинезии со времён выхода «Лило и Стич» в 2002 году

- Аули стала самой молодой актрисой, озвучившей диснеевскую принцессу. Она также является тринадцатой по счёту героиней, получившей этот статус

- Пасхалка «Моаны» была спрятана в «Зверополисе». Правда, там мультфильм назывался «Меоана»