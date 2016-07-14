Охотники за привидениями, 2016

- В фильме вернутся исполнители главных ролей «Охотников за привидениями» 1984 года, а именно Билл Мюррей, Эрни Хадсон, Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер. Однако сыграют они не своих персонажей, так как фильм является перезапуском, а не продолжением

- Кристен Уиг снимается у Пола Фига уже третий раз, а для Мелиссы МакКарти это уже четвёртой появление в фильмах режиссёра. В одном из них («Девичник в Вегасе») актрисы сыграли вместе

- В январе 2016 было объявлено о том, что новые «Охотники за привидениями» получат сиквел

- Некоторые эпизоды фильма «Охотники за привидениями» были сняты в том же особняке, где Мартин Скорсезе снимал «Остров проклятых»

- Поначалу ходили слухи, что главные роли исполнят Алисса Милано, Элайза Душку и Анна Фэрис. Когда проект уже был объявлен рассматривались также кандидатуры Эммы Стоун, Ребел Уилсон и Дженнифер Лоуренс. Однако никто из них в фильм не попал