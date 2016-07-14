Охотники за привидениями, 2016

В наше время появилась тенденция перезапускать известные картины прошлого века. Не смогли обойти стороной и культовых «Охотников за привидениями». Режиссёром нового фильма стал Пол Фиг, известный по таким фильмам, как «Шпион» и «Девичник в Вегасе». Сценарий он написал вместе со своей постоянной коллегой Кэти Дипполд, а также Дэном Эйкройдом, актёром из оригинальной дилогии. Не обошлось и без участия горячо любимой Фигом Мелиссы МакКарти, которая сыграла одну из главных ролей. Также в ленте снялись Кристен Уиг («Девичник в Вегасе», «Марсианин») и Крис Хэмсворт («Тор», «Мстители»).
В этот раз в составе команды «Охотников за привидениями» не будет ни одного мужчины (кроме секретаря в исполнении Хэмсворта). Всё начинается с того, что главные героини написали книгу о призраках, продажи которой оставляют желать лучшего. Одна из них, Эрин Гилберт, идёт преподавать в университет, где тут же становится предметом всеобщих насмешек. Но неожиданно улыбки сходят с лиц коллег, когда в городе действительно начинают орудовать полчища привидений. Женщины собирают команду и выходят на улицы, чтобы сразиться с главным злодеем. И эти дамочки покажут настоящий класс!
- В фильме вернутся исполнители главных ролей «Охотников за привидениями» 1984 года, а именно Билл Мюррей, Эрни Хадсон, Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер. Однако сыграют они не своих персонажей, так как фильм является перезапуском, а не продолжением
- Кристен Уиг снимается у Пола Фига уже третий раз, а для Мелиссы МакКарти это уже четвёртой появление в фильмах режиссёра. В одном из них («Девичник в Вегасе») актрисы сыграли вместе
- В январе 2016 было объявлено о том, что новые «Охотники за привидениями» получат сиквел
- Некоторые эпизоды фильма «Охотники за привидениями» были сняты в том же особняке, где Мартин Скорсезе снимал «Остров проклятых»
- Поначалу ходили слухи, что главные роли исполнят Алисса Милано, Элайза Душку и Анна Фэрис. Когда проект уже был объявлен рассматривались также кандидатуры Эммы Стоун, Ребел Уилсон и Дженнифер Лоуренс. Однако никто из них в фильм не попал
В центре новой истории – команда бесстрашных девушек, которые встали на защиту Нью-Йорка, наводненного целой армией привидений.