Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Охотники за привидениями Охотники за привидениями
Киноафиша Фильмы Охотники за привидениями
Ghostbusters

Охотники за привидениями, 2016

2016 / США
6.8 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В наше время появилась тенденция перезапускать известные картины прошлого века. Не смогли обойти стороной и культовых «Охотников за привидениями». Режиссёром нового фильма стал Пол Фиг, известный по таким фильмам, как «Шпион» и «Девичник в Вегасе». Сценарий он написал вместе со своей постоянной коллегой Кэти Дипполд, а также Дэном Эйкройдом, актёром из оригинальной дилогии. Не обошлось и без участия горячо любимой Фигом Мелиссы МакКарти, которая сыграла одну из главных ролей. Также в ленте снялись Кристен Уиг («Девичник в Вегасе», «Марсианин») и Крис Хэмсворт («Тор», «Мстители»).

В этот раз в составе команды «Охотников за привидениями» не будет ни одного мужчины (кроме секретаря в исполнении Хэмсворта). Всё начинается с того, что главные героини написали книгу о призраках, продажи которой оставляют желать лучшего. Одна из них, Эрин Гилберт, идёт преподавать в университет, где тут же становится предметом всеобщих насмешек. Но неожиданно улыбки сходят с лиц коллег, когда в городе действительно начинают орудовать полчища привидений. Женщины собирают команду и выходят на улицы, чтобы сразиться с главным злодеем. И эти дамочки покажут настоящий класс!

- В фильме вернутся исполнители главных ролей «Охотников за привидениями» 1984 года, а именно Билл Мюррей, Эрни Хадсон, Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер. Однако сыграют они не своих персонажей, так как фильм является перезапуском, а не продолжением

- Кристен Уиг снимается у Пола Фига уже третий раз, а для Мелиссы МакКарти это уже четвёртой появление в фильмах режиссёра. В одном из них («Девичник в Вегасе») актрисы сыграли вместе

- В январе 2016 было объявлено о том, что новые «Охотники за привидениями» получат сиквел

- Некоторые эпизоды фильма «Охотники за привидениями» были сняты в том же особняке, где Мартин Скорсезе снимал «Остров проклятых»

- Поначалу ходили слухи, что главные роли исполнят Алисса Милано, Элайза Душку и Анна Фэрис. Когда проект уже был объявлен рассматривались также кандидатуры Эммы Стоун, Ребел Уилсон и Дженнифер Лоуренс. Однако никто из них в фильм не попал

В центре новой истории – команда бесстрашных девушек, которые встали на защиту Нью-Йорка, наводненного целой армией привидений.

6.8 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 июля 2016
Премьера онлайн 18 июля 2017
Премьера в мире 14 июля 2016
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пол Фиг
Пол Фиг
В ролях
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Лесли Джонс
Лесли Джонс
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Паранормальный отряд
Паранормальный отряд (2016)
4.4
Охотники за привидениями 2
Охотники за привидениями 2 (1989)
8.2
Охотники за привидениями
Охотники за привидениями (1984)
7.962963
Постер фильма Охотники за привидениями 14 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Охотники за привидениями смотреть онлайн

Охотники за привидениями
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Паранормальный отряд
 
Охотники за привидениями 2
 
Охотники за привидениями
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Сейчас принято снимать фильмы, в основном, про героев. Не важно, в чём хорош персонаж: он занял высокое место в соревнованиях, спас любимую или друзей, а, может, даже целый мир. Снимать эту тему человечество не устанет никогда — ведь надо же пощекотать нервишки, показывая, как герой идёт к цели. Об угрозе целому миру нам расскажет новый фильм Пола Фига («Шпион», «Девичник в Вегасе») «Охотники за привидениями». Это старая история в новом видении…
Читать
Janus Prospero 10 августа 2016, 20:19
Классный фильм, без шуток. А каким бальзамом на сердце было (наверное впервые за всю историю кино), когда киногерой вместо того, чтобы идти в явную… Читать дальше…
Татьяна 8 августа 2016, 23:18
Прекрасный семейный фильм. Посмеялась от души! Замечательная игра актёров.Давно не получала такого позитивного настроя!
Отзывы Написать
48 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Охотники за привидениями
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Студия Sony намерена продолжать франшизу «Охотники за привидениями» Об этом сообщил лично глава компании.
Написать
23 мая 2022 14:49
Режиссер Пол Фиг раскритиковал Sony за пренебрежение к его «Охотникам за привидениями» «Женский» перезапуск 2016 года не войдет в новое дисковое издание.
Написать
24 декабря 2021 11:17
Кевин Файги намерен добиться выхода блокбастера про супергероинь Marvel Его вдохновила знаменитая сцена из «Мстителей: Финал».
Написать
28 октября 2020 12:01
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
международный трейлер
Международный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши