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Богини еды
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À la recherche des femmes chefs

Богини еды, 2016

2016 / Франция
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10 голосов
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О фильме

По всей видимости, Джеймс Браун спел «It’s a man’s man’s man’s world», имея в виду именно мир высокой кухни. Создательница фильма Верен Фредиани известна более как продюсер французского хоррора, чем режиссер, кроме того, за ее плечами документальный фильм о стейках. Ее новая история начинается с лежащего на поверхности наблюдения и следующего за этим вопроса: процент женщин среди звездных шефов ничтожно мал — в чем причина? Ведь интуиция, высокий уровень сенсорного восприятия, ответственность, несклонность к выпивке и многое другое делают женщин идеальными для кухонь великих ресторанов. В мужском шовинизме и харрасменте? А может быть, как утверждает один из героев, в масонском заговоре? Что именно делает мир женской гастрономии параллельной вселенной, соприкасающейся с мужским миром в лучшем случае посредством выпечки и «кондитерки»? На вопросы отвечают Анн-Софи Пик (3 звезды Мишлен), Елена Арзак (3 звезды Мишлен), Алиса Уотерс (создательница «калифорнийской кухни» и Slow Food USA), Клер Смит (3 звезды Мишлен, лучшая женщина-шеф 2018 г.), Мария Канабаль (основательница форума Parabere, объединяющего женщин-шефов), Паз Левинсон (одна из лучших сомелье мира) и многие другие. По мере действия то тут, то там также является дух лионской Матушки Бразье, с кухни которой вышел не кто иной, как Поль Бокюз. Антон Обрезчиков

6.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 сентября 2016
Премьера в мире 15 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Веране Фредиани
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Богини еды 1 постер
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