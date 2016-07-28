Охотники за привидениями, 1984

Город Нью-Йорк подвергается наплыву потусторонних сил: то тут, то там горожане сталкиваются с самыми настоящими привидениями. К счастью, вскоре находятся трое ученых, которые готовы бросить вызов сверхъестественному. Уволенные из своего института за то, что занимались антинаучной деятельностью, они основывают “Охотников за привидениями” - форму, которую прийти на помощь всем, кто встретил неупокоенного духа. И первый вызов не заставляет себя ждать.
В конце двадцатого века оказывается, что в Нью — Йорке живут не только обычные граждане, но и… привидения. Многомиллионное население не может противостоять натиску сверхъестественного.
В конце концов на пути бесчисленных монстров не остается никого — кроме троих ученых — парапсихологов, которым известно все о потустороннем мире, правда только в теории. И теперь им придется оставить пыльные кабинеты и применить свои знания на практике…