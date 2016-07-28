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Охотники за привидениями Охотники за привидениями
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Ghostbusters

Охотники за привидениями, 1984

1984 / США
8.0 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Город Нью-Йорк подвергается наплыву потусторонних сил: то тут, то там горожане сталкиваются с самыми настоящими привидениями. К счастью, вскоре находятся трое ученых, которые готовы бросить вызов сверхъестественному. Уволенные из своего института за то, что занимались антинаучной деятельностью, они основывают “Охотников за привидениями” - форму, которую прийти на помощь всем, кто встретил неупокоенного духа. И первый вызов не заставляет себя ждать.

  • Практически ни одна из сцен не была снята по сценарию. Большинство реплик Билла Мюррея были импровизацией. 
  • Харольд Рэмис не планировал сниматься в фильме, но роль Спенглера настолько подходила ему, что он решил сыграть её.
  • Роль Уинстона должен был сыграть Эдди Мерфи. 
  • Фильм вышел на экраны США с недоделанными спецэффектами и некоторыми сюжетными неточностями. Режиссер Айвен Райтман удивлялся, что зрители проигнорировали эти недочеты и высоко оценили фильм.
  • Демонические собаки появлялись из настоящих статуй возле старой церкви в Филадельфии.
  • Демонический голос Даны принадлежит режиссеру Айвену Райтману. Пэдди Эдвардс озвучил Гозера.
  • Сигурни Уивер рассказала, что после выхода фильма в ее квартире случился пожар, и после того, как его удалось потушить, один из пожарных открыл ее холодильник и сказал: “Ого, вам лучше позвонить в «Охотники за привидениями»”.

В конце двадцатого века оказывается, что в Нью — Йорке живут не только обычные граждане, но и… привидения. Многомиллионное население не может противостоять натиску сверхъестественного.

В конце концов на пути бесчисленных монстров не остается никого — кроме троих ученых — парапсихологов, которым известно все о потустороннем мире, правда только в теории. И теперь им придется оставить пыльные кабинеты и применить свои знания на практике…

8.0 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1984
Премьера в России 28 июля 2016
Премьера онлайн 18 июля 2017
Премьера в мире 7 июня 1984
Возраст 6+
Режиссер
Айвэн Райтман
Айвэн Райтман
В ролях
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Рик Моранис
Энни Поттс
Энни Поттс
Все актеры и съемочная группа
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