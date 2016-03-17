СуперБобровы, 2016

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Мы не бобры, бобры – не мы… «Все бобры добры для своих бобрят», - уверена поговорка. Однако не про семью Бобровых сие было сказано: папа Роман Алексеевич (Роман Мадянов) довел своих чад до того, что те спят и видят, как бы дать деру из родового гнезда. Например, сын Толик – неудачник и доходяга – отчаянно воюет с военкоматом: те отказываются забривать его в армию. А ведь там, в казарме, гораздо лучше, чем дома. Впрочем, столь трепетное отношение к отчему…