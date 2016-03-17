СуперБобровы, 2016

Бобровы – самая обыкновенная российская семья. Однажды на крышу их дома падает метеорит. Вскоре после происшествия члены семейства начинают замечать у себя необычные способности. Дедушка становится бессмертным, отец получает дар телепортации, сын разговаривает с животными, а дочери левитируют и становятся невидимками. И если сперва Бобровых одолевает мысль совершить подвиг на благо человечества, то очень скоро ее сменяет идея ограбить банк и одним махом решить все свои проблемы. Единственная проблема – способности работают только когда семья в сборе, а Бобровы постоянно ссорятся.
Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило... метеорит. Настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые сверхспособности. Дед становится бессмертным, а отец теперь может телепортироваться. Сын начинает понимать собачий язык, а его сёстры получают суперсилу, возможность летать и быть невидимой. Единственное ограничение - способности действуют только когда вся семейка в сборе. Короче, у заурядной, среднестатистической ячейки общества появляется шанс превратиться в отряд настоящих супергероев. Вот только вместо того, чтобы спасать мир, они решают ограбить ближайший банк…