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СуперБобровы СуперБобровы
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СуперБобровы, 2016

2016 / Россия
5.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бобровы – самая обыкновенная российская семья. Однажды на крышу их дома падает метеорит. Вскоре после происшествия члены семейства начинают замечать у себя необычные способности. Дедушка становится бессмертным, отец получает дар телепортации, сын разговаривает с животными, а дочери левитируют и становятся невидимками. И если сперва Бобровых одолевает мысль совершить подвиг на благо человечества, то очень скоро ее сменяет идея ограбить банк и одним махом решить все свои проблемы. Единственная проблема – способности работают только когда семья в сборе, а Бобровы постоянно ссорятся.

  • Александр Трофимов и Виталий Шляппо, авторы идеи, изначально задумывали проект как сериал, но в итоге было принято решение создать фантастическую полнометражку.
  • Съемки проводились в Москве, Новороссийске, Владимире и Геленджике.
  • Павел Деревянко, знаменитый российский актер, признался, что обычно отечественные комедии для него оказываются не слишком удачными проектами, но работа над «СуперБобровыми» кардинально отличалась от его опыта благодаря режиссеру Дмитрию Дьяченко.
  • Оксана Акиньшина, исполнившая роль Светы, известна по съемкам в фильме «Сестры» Бодрова-младшего.

Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило... метеорит. Настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые сверхспособности. Дед становится бессмертным, а отец теперь может телепортироваться. Сын начинает понимать собачий язык, а его сёстры получают суперсилу, возможность летать и быть невидимой. Единственное ограничение - способности действуют только когда вся семейка в сборе. Короче, у заурядной, среднестатистической ячейки общества появляется шанс превратиться в отряд настоящих супергероев. Вот только вместо того, чтобы спасать мир, они решают ограбить ближайший банк…

5.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 марта 2016
Премьера в мире 17 марта 2016
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Владимир Толоконников
Владимир Толоконников
Все актеры и съемочная группа
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Мы не бобры, бобры – не мы… «Все бобры добры для своих бобрят», - уверена поговорка. Однако не про семью Бобровых сие было сказано: папа Роман Алексеевич (Роман Мадянов) довел своих чад до того, что те спят и видят, как бы дать деру из родового гнезда. Например, сын Толик – неудачник и доходяга – отчаянно воюет с военкоматом: те отказываются забривать его в армию. А ведь там, в казарме, гораздо лучше, чем дома. Впрочем, столь трепетное отношение к отчему…
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