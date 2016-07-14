Трудная мишень-2, 2016

Бывший боец смешанных боевых искусств Уэс «Тюремщик» Бэйлор не смог отказать себе в награде в миллион долларов за заключительный бой, предложенный ему в Мьянме. Но когда он является на бой, он узнает, что был обманут и стал объектом охоты на человека. С собой Уэсу дается только вода и заполненный рубинами пояс, который получит последний оставшийся в живых. Бэйлор должен перехитрить хорошо вооруженную группу охотников и в предательском ландшафте джунглей сделать так, чтобы сами преследователи стали добычей.