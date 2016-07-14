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Трудная мишень-2 Трудная мишень-2
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Hard Target 2

Трудная мишень-2, 2016

2016 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Легендарный профессиональный боец смешанных единоборств Уэс Бэйлор по прозвищу “Тюремщик”, который много лет назад случайно убил своего последнего соперника, соглашается вернуться на ринг ради щедрого предложения от неизвестного бизнесмена. Однако, прибыв на место боя он понимает, что ему предстоит выживать в джунглях, сражаясь против группы вооруженных до зубов охотников. Единственный способ остаться в живых и сорвать куш — самому стать хищником.

  • В фильме появляются голуби, как дань уважения Джону Ву, режиссеру первого фильма “Трудная мишень”. Эти птицы появляются во многих фильмах Джона Ву.
  • Персонаж Роберта Неппера Олдрич использует в этом фильме тот же самый однозарядный пистолет, что и Лэнс Хенриксен в “Трудной мишени”. Он называется “Thompson Center Contender”.
  • Скотт Эдкинс и Жан-Клод Ван Дамм оба снимались в фильме “Неудержимые 2”, и оба сыграли главных героев в фильмах “Трудная мишень”.
  • Эпизод погони на лодке, изначально написанный для оригинальной “Трудной мишени”, был изменен на погоню на лошади и использован в этом фильме как дань уважения Джону Ву.
  • Когда громила кричит “Сдохните, ублюдки!” и после этого стреляет мимо — это отсылка к фильму “Криминальное чтиво”.
  • Фраза “Давай, чувак, игра окончена” — отсылка к фильму “Чужие”.

Бывший боец смешанных боевых искусств Уэс «Тюремщик» Бэйлор не смог отказать себе в награде в миллион долларов за заключительный бой, предложенный ему в Мьянме. Но когда он является на бой, он узнает, что был обманут и стал объектом охоты на человека. С собой Уэсу дается только вода и заполненный рубинами пояс, который получит последний оставшийся в живых. Бэйлор должен перехитрить хорошо вооруженную группу охотников и в предательском ландшафте джунглей сделать так, чтобы сами преследователи стали добычей.

5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 сентября 2016
Премьера онлайн 16 ноября 2021
Премьера в мире 14 июля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Роэль Рейн
Роэль Рейн
В ролях
Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Роберт Неппер
Роберт Неппер
Рона Митра
Рона Митра
Темуэра Моррисон
Темуэра Моррисон
Энн Чюонг
Энн Чюонг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трудная мишень-2 2 постера
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саундтрек фильма Трудная мишень-2
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