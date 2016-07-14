Трудная мишень-2, 2016

Легендарный профессиональный боец смешанных единоборств Уэс Бэйлор по прозвищу “Тюремщик”, который много лет назад случайно убил своего последнего соперника, соглашается вернуться на ринг ради щедрого предложения от неизвестного бизнесмена. Однако, прибыв на место боя он понимает, что ему предстоит выживать в джунглях, сражаясь против группы вооруженных до зубов охотников. Единственный способ остаться в живых и сорвать куш — самому стать хищником.
Бывший боец смешанных боевых искусств Уэс «Тюремщик» Бэйлор не смог отказать себе в награде в миллион долларов за заключительный бой, предложенный ему в Мьянме. Но когда он является на бой, он узнает, что был обманут и стал объектом охоты на человека. С собой Уэсу дается только вода и заполненный рубинами пояс, который получит последний оставшийся в живых. Бэйлор должен перехитрить хорошо вооруженную группу охотников и в предательском ландшафте джунглей сделать так, чтобы сами преследователи стали добычей.