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Девушка из Дании Девушка из Дании
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The Danish Girl

Девушка из Дании, 2015

2015 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в Копенгагене в 1926 году. Эйнар Вегенер и его жена Герда – счастливая супружеская пара. Они оба художники, но муж предпочитает пейзажи, а супруга – портретную живопись. Однажды Эйнар в платье позирует Герде для картины. Первоначально он делает это ради забавы, но вскоре, посетив светскую вечеринку в вечернем платье, Эйнар обнаруживает, что на самом деле он гораздо комфортнее чувствует себя в образе женщины… 

  • Фильм основан на одноименном романе Дэвида Эберсхофа. Многие подробности жизни Эйнара Вегенера было сложно разыскать как автору книги, так и съемочной группе. В Дании не было записей, а архивы женской больницы Дрездена были уничтожены во время Второй мировой войны. Исследователям удалось найти лишь краткие газетные заметки, воспоминания друзей Вегенеров и отчеты о некоторых подобных операциях в те дни.
  • Все картины в фильме написаны художником-постановщиком Евой Стюарт и британской художницей Сюзанной Бро. Картины в фильме не были точными копиями работ Герды Вегенер, их пришлось адаптировать, потому что они не были похожи на Эдди Редмэйна. Оригинальный портрет балерины Уллы Поулсен также был изменен, чтобы он напоминал лицо Эмбер Херд.
  • У настоящего Эйнара/Лили были брат и сестра, которые знали о ее переходе и, хотя и находились в противоречии, тем не менее поддерживали ее. К моменту начала перехода родители Лили уже скончались. В фильме ни те ни другие не упоминаются. 

Действие происходит в 1920-х годах в Копенгагене. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает жить под именем Лили Эльбе. Впоследствии Эльбе становится первым человеком, прошедшим хирургическую коррекцию пола.

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 февраля 2016
Премьера в мире 1 января 2015
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Том Хупер
Том Хупер
В ролях
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Туссе Сильберг
Адриан Шиллер
Адриан Шиллер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девушка из Дании 7 постеров
Премия Гильдии киноактеров США Лучшая женская роль второго плана
Оскар Лучшая женская роль второго плана
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Девушка из Дании
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Говорят, что большой художник рисует не лицо, а истинную сущность человека. Пара штрихов –  и вот на тебя уже смотрит твоё настоящее «Я». Подлинное, а не придуманное временем или обстоятельствами. Случилось такое однажды и с Эйнаром Вегенером. Его жена Герда – умница и красавица, а по совместительству ещё и очень одаренный портретист – решила (пока он спал) сделать с него несколько набросков. Каково же было искреннее удивление их обоих, когда они увидели, что…
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Anastasia Ganina 22 августа 2017, 20:29
I think Lily's thoughts, I dream her dreams. She was always there.
Девушка из Дании (The Danish Girl, 2015, Том Хупер). Это невероятно красочный и… Читать дальше…
ludanov 31 января 2016, 23:00
Потрясающий фильм. Не оставляет зрителя равнодушным.

Красивый пейзаж, красивые сцены, красивые отношения между мужчиной и женщиной. Очень глубокий и… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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22 ноября 2021 15:43
Алисия Викандер понимает критику в адрес «Девушки из Дании», но считает, что Эдди Редмэйн отлично справился с ролью Актриса надеется, что Голливуд станет местом, где «трансгендерные мужчины и женщины смогут играть цис-персонажей».
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