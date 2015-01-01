Девушка из Дании, 2015

Действие фильма происходит в Копенгагене в 1926 году. Эйнар Вегенер и его жена Герда – счастливая супружеская пара. Они оба художники, но муж предпочитает пейзажи, а супруга – портретную живопись. Однажды Эйнар в платье позирует Герде для картины. Первоначально он делает это ради забавы, но вскоре, посетив светскую вечеринку в вечернем платье, Эйнар обнаруживает, что на самом деле он гораздо комфортнее чувствует себя в образе женщины…
Действие происходит в 1920-х годах в Копенгагене. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает жить под именем Лили Эльбе. Впоследствии Эльбе становится первым человеком, прошедшим хирургическую коррекцию пола.
Девушка из Дании (The Danish Girl, 2015, Том Хупер). Это невероятно красочный и… Читать дальше…
Красивый пейзаж, красивые сцены, красивые отношения между мужчиной и женщиной. Очень глубокий и… Читать дальше…