Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жизнь Жизнь
Киноафиша Фильмы Жизнь
Une vie

Жизнь, 2016

2016 / Франция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в 1819 году в Нормандии. Жанна Ле Пертюи де Во только что покинула монастырь и собирается начать новую жизнь со своим будущим мужем, сыном разорившегося дворянина Жюльеном де Ламаром. Последний, поначалу казавшийся ей чудесным мужчиной, вскоре оказывается эгоистичным и скупым негодяем, к тому же изменяет Жанне, сначала с горничной Розали, затем с соседкой Жильбертой де Фурвиль. Рождение ребенка не улучшает отношения между супругами, и постепенно Жанна впадает в отчаяние, развеять которое может только забота о единственном сыне… 

  • Фильм основан на одноименном романе французского писателя Ги де Мопассана, опубликованном в 1883 году. Цитаты из романа часто звучат на протяжении всего фильма в виде закадрового текста.
  • Основные съемки фильма проходили в Нормандии с августа по сентябрь 2015 года.
  • Оператором фильма выступил мастер французской кинематографии Антуан Эберле. Чтобы придать картине винтажный вид, он разработал для нее особый визуальный стиль: фильм полностью снят на 35-миллиметровую пленку, а большинство кадров представляет собой крупные планы, что не только позволяет зрителю лучше оценить актерскую мимику, но и глубже погружает его в мир картины.

Семнадцатилетняя Жанна покидает монастырь, в котором прошли её отроческие годы, и возвращается в имение Тополя, расположенное в Нормандии. Здесь она знакомится с сыном разорившегося дворянина Жюльеном, который пробудил ее сердце. Вскоре молодые люди сочетаются браком, но семейное счастье длится недолго.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 сентября 2016
Премьера в мире 6 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Стефан Бризе
Стефан Бризе
В ролях
Жюдит Шемла
Жюдит Шемла
Жан-Пьер Дарруссен
Жан-Пьер Дарруссен
Иоланда Моро
Иоланда Моро
Сванн Арло
Сванн Арло
Клотильда Эсме
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Семнадцатилетняя Жанна возвращается из монастыря в семейное поместье Тополя. В скором времени она знакомится с сыном разорившегося дворянина Жюльеном. Юная наивная девушка быстро влюбляется, не думая, что его могут привлекать исключительно её деньги. Но после свадьбы в мировоззрении Жанны быстро наступают перемены — её муж вовсе не тот приятный юноша, в которого она влюбилась. И в будущем ей предстоит не раз столкнуться с изменами, человеческой жестокостью и потерей близких. Кадр из…
Читать
Герман Арутюнов 21 января 2018, 20:07
Все в этом мире имеет свою тайну, свое очарование. Здесь нет сильных характеров и мощных событий, которые и становятся предметом искусства. Но есть… Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль французского кино «Le Cinema Français» пройдет в 20 городах России С 11 по 18 октября в избранных кинотеатрах нашей сети состоится IV Фестиваль французского кино LE CINEMA FRANCAIS при поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез
Написать
13 октября 2017 20:07
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Приложение киноафиши