Жизнь, 2016

Действие фильма происходит в 1819 году в Нормандии. Жанна Ле Пертюи де Во только что покинула монастырь и собирается начать новую жизнь со своим будущим мужем, сыном разорившегося дворянина Жюльеном де Ламаром. Последний, поначалу казавшийся ей чудесным мужчиной, вскоре оказывается эгоистичным и скупым негодяем, к тому же изменяет Жанне, сначала с горничной Розали, затем с соседкой Жильбертой де Фурвиль. Рождение ребенка не улучшает отношения между супругами, и постепенно Жанна впадает в отчаяние, развеять которое может только забота о единственном сыне…
Семнадцатилетняя Жанна покидает монастырь, в котором прошли её отроческие годы, и возвращается в имение Тополя, расположенное в Нормандии. Здесь она знакомится с сыном разорившегося дворянина Жюльеном, который пробудил ее сердце. Вскоре молодые люди сочетаются браком, но семейное счастье длится недолго.