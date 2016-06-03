Поисковый движок, 2016

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о выходе в прокат 5.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 2016 Премьера в России 20 июня 2016 Премьера в мире 3 июня 2016 Возраст 18+ Режиссер Аталай Ташдикен В ролях Мехмет Чигдем Муса Чинар Все актеры и съемочная группа 1 постер

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