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Постер фильма Ренуар — неизвестный художник
7.1
Киноафиша Фильмы Ренуар — неизвестный художник
7.1

Ренуар — неизвестный художник

, 2016
Renoir: Reviled and Revered
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Ренуар — неизвестный художник
7.1

О фильме

Пьера-Огюста Ренуара знают и любят в первую очередь за его импрессионистские полотна с изображением Парижа. Эти картины входят в мировую сокровищницу живописи, однако сам художник быстро устал от этого стиля и сменил курс. В фильме, опираясь на удивительную коллекцию поздних работ Ренуара в коллекции фонда Барнса в Филадельфии, где хранится около 200 его картин, изучается именно это позднее направление творчества художника, до сих пор вызывающее полярные реакции — одних его работы соблазняют, других отвращают. Стоит отметить, что среди художников, превозносивших именно позднего Ренуара и готовых называть его творчество того периода в списке собственных влияний, присутствуют и два настоящих гиганта живописи ХХ века — Пикассо и Матисс. В фильме заново рассказывается не совсем известная нам биография великого художника, а заодно исследуется его прежде мало изученная роль связующего звена между старым и новым временем. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

В ролях

Ив Обер
Jean Renoir
Colin Bailey
Self - Contributor
Barbara Anne Beaucar
Self - Contributor
Barbara Buckley
Self - Contributor
Damian Callan
Self - Contributor
Thom Collins
Self - Contributor
Augustin de Butler
Self - Contributor
Flavie Durand-Ruel
Self - Contributor
Paul-Louis Durand-Ruel
Self - Contributor
Michael Gallagher
Self - Contributor
Режиссер Фил Грабски
Композитор Stephen Baysted
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 16 февраля 2016
Дата выхода
16 февраля 2016 Россия 12+
10 декабря 2016 Великобритания
16 февраля 2016 Казахстан
16 февраля 2016 Украина
26 августа 2017 ЮАР
Другие названия
Exhibition on Screen: Renoir - Reviled and Revered, Exhibition on Screen: Renoir - The Unknown Artist, Renoir - Oltraggio e seduzione, Renoir powazany i zniewazany, Renoir, a megosztó művész, Renoir: Revered and Reviled, Renoir: The Unknown Artist, Renoir: Verehrt und Verachtet, Renoir. Admirado y denigrado, Ренуар: Неизвестный художник, EOS: Renoir - Reviled and Revered

Рейтинг фильма

7.1
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саундтрек фильма Ренуар — неизвестный художник

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