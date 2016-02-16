Пьера-Огюста Ренуара знают и любят в первую очередь за его импрессионистские полотна с изображением Парижа. Эти картины входят в мировую сокровищницу живописи, однако сам художник быстро устал от этого стиля и сменил курс. В фильме, опираясь на удивительную коллекцию поздних работ Ренуара в коллекции фонда Барнса в Филадельфии, где хранится около 200 его картин, изучается именно это позднее направление творчества художника, до сих пор вызывающее полярные реакции — одних его работы соблазняют, других отвращают. Стоит отметить, что среди художников, превозносивших именно позднего Ренуара и готовых называть его творчество того периода в списке собственных влияний, присутствуют и два настоящих гиганта живописи ХХ века — Пикассо и Матисс. В фильме заново рассказывается не совсем известная нам биография великого художника, а заодно исследуется его прежде мало изученная роль связующего звена между старым и новым временем. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.