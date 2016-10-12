Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся, 2016

- Фильм основан на романе писателя Ли Чайлда под названием «Никогда не возвращайся», который вышел в 2013 году. Он является 18-ым в серии книг о Джеке Ричере

- Том Круз уже играл главную роль в фильме Эдварда Цвика. Это была картина «Последний самурай»

- Во время съёмок Том Круз чуть не пострадал, когда его трейлер загорелся из-за неисправной электропроводки

- Том Круз уже в четвёртый раз играет персонажа, которого зовут Джек. До этого были фильмы: «Обливион», «Легенда и первый «Джек Ричер»

- Фильм «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» снимался в Новом Орлеане, штат Луизиана

- В книге Джек Ричер весит на 30-50 фунтов больше, чем Том Круз. Он также выше актёра на несколько сантиметров

- «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» является вторым сиквелом в карьере Тома Круза после франшизы «Миссия невыполнима»

- Автор книг о Джеке Ричере Ли Чайлд появляется в фильме в камео