Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся, 2016

В 2012 году на экраны вышел боевик Кристофера МакКуорри с Томом Крузом в главной роли. В 2016-ом главный герой вновь появится на большом экране в фильме «Джек Ричер: Никогда не возвращайся». Режиссёром в этот раз выступил обладатель «Оскара» Эдвард Цвик, подаривший нам «Влюблённого Шекспира», «Последнего самурая» и «Кровавый алмаз». Естественно, ключевым персонажем по-прежнему остаётся Джек Ричер в исполнении Тома Круза. К нему также присоединилась Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму», «Мстители») и другие небезызвестные актёры. фильмы:
После успешно выполненной операции главный герой фильма «Джек Ричер: Никогда не возвращайся» решает посетить подразделение №110, где он когда-то работал. Именно там служит Сьюзан Тёрнер, которая выручила его из сложной ситуации, и Джек хочет лично её поблагодарить. Однако по приезду оказывается, что женщине предъявили обвинение во взяточничестве, да и самого Ричера ждёт расплата за преступление многолетней давности. Вот только дело в том, что герои ничего не совершали, а значит, это чей-то заговор, который им предстоит раскрыть.
- Фильм основан на романе писателя Ли Чайлда под названием «Никогда не возвращайся», который вышел в 2013 году. Он является 18-ым в серии книг о Джеке Ричере
- Том Круз уже играл главную роль в фильме Эдварда Цвика. Это была картина «Последний самурай»
- Во время съёмок Том Круз чуть не пострадал, когда его трейлер загорелся из-за неисправной электропроводки
- Том Круз уже в четвёртый раз играет персонажа, которого зовут Джек. До этого были фильмы: «Обливион», «Легенда и первый «Джек Ричер»
- Фильм «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» снимался в Новом Орлеане, штат Луизиана
- В книге Джек Ричер весит на 30-50 фунтов больше, чем Том Круз. Он также выше актёра на несколько сантиметров
- «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» является вторым сиквелом в карьере Тома Круза после франшизы «Миссия невыполнима»
- Автор книг о Джеке Ричере Ли Чайлд появляется в фильме в камео
Экс-военный Джек Ричер приезжает в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с майором Сьюзен Тернер, которая возглавила его бывшее подразделение и не раз выручала его в непростых ситуациях. По странному стечению обстоятельств буквально накануне его визита майора арестовывают по обвинению в измене… Ричеру, уверенному в невиновности Сьюзен, предстоит освободить ее и раскрыть заговор, ниточки которого тянутся на самый верх. Стремясь докопаться до правды, он также делает поразительное открытие, способное раз и навсегда изменить его жизнь…