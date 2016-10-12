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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
Киноафиша Фильмы Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
Jack Reacher: Never Go Back

Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся, 2016

2016 / США
7.0 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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В 2012 году на экраны вышел боевик Кристофера МакКуорри с Томом Крузом в главной роли. В 2016-ом главный герой вновь появится на большом экране в фильме «Джек Ричер: Никогда не возвращайся». Режиссёром в этот раз выступил обладатель «Оскара» Эдвард Цвик, подаривший нам «Влюблённого Шекспира», «Последнего самурая» и «Кровавый алмаз». Естественно, ключевым персонажем по-прежнему остаётся Джек Ричер в исполнении Тома Круза. К нему также присоединилась Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму», «Мстители») и другие небезызвестные актёры. фильмы:

После успешно выполненной операции главный герой фильма «Джек Ричер: Никогда не возвращайся» решает посетить подразделение №110, где он когда-то работал. Именно там служит Сьюзан Тёрнер, которая выручила его из сложной ситуации, и Джек хочет лично её поблагодарить. Однако по приезду оказывается, что женщине предъявили обвинение во взяточничестве, да и самого Ричера ждёт расплата за преступление многолетней давности. Вот только дело в том, что герои ничего не совершали, а значит, это чей-то заговор, который им предстоит раскрыть.

- Фильм основан на романе писателя Ли Чайлда под названием «Никогда не возвращайся», который вышел в 2013 году. Он является 18-ым в серии книг о Джеке Ричере

- Том Круз уже играл главную роль в фильме Эдварда Цвика. Это была картина «Последний самурай»

- Во время съёмок Том Круз чуть не пострадал, когда его трейлер загорелся из-за неисправной электропроводки

- Том Круз уже в четвёртый раз играет персонажа, которого зовут Джек. До этого были фильмы: «Обливион», «Легенда и первый «Джек Ричер»

- Фильм «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» снимался в Новом Орлеане, штат Луизиана

- В книге Джек Ричер весит на 30-50 фунтов больше, чем Том Круз. Он также выше актёра на несколько сантиметров

- «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» является вторым сиквелом в карьере Тома Круза после франшизы «Миссия невыполнима»

- Автор книг о Джеке Ричере Ли Чайлд появляется в фильме в камео

Экс-военный Джек Ричер приезжает в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с майором Сьюзен Тернер, которая возглавила его бывшее подразделение и не раз выручала его в непростых ситуациях. По странному стечению обстоятельств буквально накануне его визита майора арестовывают по обвинению в измене… Ричеру, уверенному в невиновности Сьюзен, предстоит освободить ее и раскрыть заговор, ниточки которого тянутся на самый верх. Стремясь докопаться до правды, он также делает поразительное открытие, способное раз и навсегда изменить его жизнь…   

7.0 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 20 октября 2016
Премьера в мире 12 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Эдвард Цвик
Эдвард Цвик
В ролях
Том Круз
Том Круз
Коби Смолдерс
Коби Смолдерс
Элдис Ходж
Элдис Ходж
Роберт Неппер
Роберт Неппер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся 6 постеров
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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Даже бродягам иногда хочется куда-нибудь вернуться. На счастье, на беду ли — этому вот повезло успеть навестить коллегу до того, как её устранили по-тихому, арестовав по явно сфабрикованному обвинению. Вот бы ещё самому не угодить за решётку. Ведь, как бы мог сказать один его знакомый... покойник... был бы человек — а статья найдётся! Кадр из фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» Джек Ричер — еще один типично американский персонаж-символ,…
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firsanova.mascha 25 октября 2016, 16:50
До середины фильм довольно скучноват. Но с середины и до конца действие начинает развиваться гораздо динамичней. Огорчает то, что Том Круз все еще… Читать дальше…
Ирина Ковалева 6 ноября 2016, 11:15
Странно, вроде про Девушку в поезде писала, а отзыв в Джеке оказался..
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Суровый Алан Ричсон расправляется с плохими парнями в трейлере сериала «Джек Ричер» Amazon огласил дату премьеры.
Написать
3 декабря 2021 12:11
Без Тома Круза: на Amazon выйдет сериал о Джеке Ричере по книгам Ли Чайлда По словам автора литературного первоисточника, персонаж попал в надежные руки.
Написать
17 января 2020 01:09
Идеальный коллега: Том Круз ежегодно присылает Коби Смолдерс кокосовый торт на Рождество Кроме того, актёр балует подарками телеведущих и коллег по совместным кинокартинам.
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21 ноября 2019 14:02
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