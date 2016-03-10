Евгений, главный герой фильма, вырос в эпоху компьютеризации планеты. Начав с компьютерных игр и сайтов для взрослых, юноша постепенно заходит все дальше и начинает зарабатывать в интернете. Заработок становится все выше, что позволяет Жене открыть магазин компьютерной техники совместно со своим другом Колей. В конце концов бизнес разрастается настолько, что привлекает внимание бандитов. Это заставляет партнеров перенести свой бизнес в столицу. Однако Москва оказывается куда опаснее, чем они думали…
Женя живет в маленьком провинциальном городке. Он просиживает за компьютерами сутками, не отвлекаясь на еду и сон. Однажды Женя выясняет: на виртуальной реальности можно неплохо заработать. Начав с порносайтов, юноша вскоре получает свои первые деньги. Это в корне меняет его жизнь: больше он — не школьный изгой. Вчерашние недруги здороваются первыми, а самые красивые девочки ищут с ним встреч.
Развивая свой бизнес, Женя в итоге оказывается перед выбором: принять законы коррумпированного мира и стать своим в далекой от идеала реальности, или пойти наперерез могущественным структурам, поставив под удар себя и своих близких?
|10 марта 2016
|Россия
|Cinema Prestige
|18+
|10 марта 2016
|Беларусь
|10 марта 2016
|Казахстан
|10 марта 2016
|Украина