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Постер фильма Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
Постер фильма Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Как поднять миллион. Исповедь Z@drota

Как поднять миллион. Исповедь Z@drota

Ispoved zadrota 18+
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Факты

О фильме

Евгений, главный герой фильма, вырос в эпоху компьютеризации планеты. Начав с компьютерных игр и сайтов для взрослых, юноша постепенно заходит все дальше и начинает зарабатывать в интернете. Заработок становится все выше, что позволяет Жене открыть магазин компьютерной техники совместно со своим другом Колей. В конце концов бизнес разрастается настолько, что привлекает внимание бандитов. Это заставляет партнеров перенести свой бизнес в столицу. Однако Москва оказывается куда опаснее, чем они думали… 

  • Фильм основан на одноименном романе калининградского предпринимателя Дмитрия Шахова, опубликованном в 2010 году. Частично автобиографическая, книга представляет собой перечень забавных ситуаций, произошедших с главным героем и его друзьями во время их попыток заработать капитал на новых технологиях. 
  • Российский продюсер Рубен Дишдишян загорелся идеей экранизации, прочитав книгу, и предложил режиссерское кресло Климу Шипенко. История резонировала с внутренним состоянием постановщика, поэтому он сразу же согласился. 
  • Сложным для съемки стал эпизод аварии у Кремля: на получение разрешения для съемок ушло два месяца, а снять сцену нужно было с первого раза. 
     

Женя живет в маленьком провинциальном городке. Он просиживает за компьютерами сутками, не отвлекаясь на еду и сон. Однажды Женя выясняет: на виртуальной реальности можно неплохо заработать. Начав с порносайтов, юноша вскоре получает свои первые деньги. Это в корне меняет его жизнь: больше он — не школьный изгой. Вчерашние недруги здороваются первыми, а самые красивые девочки ищут с ним встреч.

Развивая свой бизнес, Женя в итоге оказывается перед выбором: принять законы коррумпированного мира и стать своим в далекой от идеала реальности, или пойти наперерез могущественным структурам, поставив под удар себя и своих близких?

Как поднять миллион. Исповедь Z@drota - трейлер
Как поднять миллион. Исповедь Z@drota  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 10 марта 2016
Дата выхода
10 марта 2016 Россия Cinema Prestige 18+
10 марта 2016 Беларусь
10 марта 2016 Казахстан
10 марта 2016 Украина
Сборы в мире $21 752
Производство Mars Media
Другие названия
Ispoved zadrota, The Nerd's Confession, Kak podnyat million. Ispoved Z@drota, Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
Режиссер
Клим Шипенко
Клим Шипенко
В ролях
Виктор Грудев
Виктор Грудев
Дмитрий Калязин
Дмитрий Калязин
Соня Карпунина
Соня Карпунина
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Николай Амосов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
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Как поднять миллион. Исповедь Z@drota

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Как поднять миллион. Исповедь Z@drota - трейлер
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