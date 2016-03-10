Женя живет в маленьком провинциальном городке. Он просиживает за компьютерами сутками, не отвлекаясь на еду и сон. Однажды Женя выясняет: на виртуальной реальности можно неплохо заработать. Начав с порносайтов, юноша вскоре получает свои первые деньги. Это в корне меняет его жизнь: больше он — не школьный изгой. Вчерашние недруги здороваются первыми, а самые красивые девочки ищут с ним встреч.

Развивая свой бизнес, Женя в итоге оказывается перед выбором: принять законы коррумпированного мира и стать своим в далекой от идеала реальности, или пойти наперерез могущественным структурам, поставив под удар себя и своих близких?