Арло: Говорящий поросенок, 2016

Постановщик Том ДеНуччи («Армия проклятых») представляет свою новую картину – «Арло: говорящий поросёнок». На первом плане дебютирует юная актриса Линдси Бланчард, которого до этого играла эпизодическую роль в фильме «План ограбления». Её партнёрами по съёмочной площадке стали малоизвестные актёры, среди которых Дженнифер Бини Тейлор («Зачарованные»), Джозеф Лоуренс («Дневник Шарлотты»). Озвучил поросёнка Дрейк Белл, подаривший свой голос героям мультсериалов «Великий Человек-паук» и «Мстители: Величайшие герои Земли».

Фильм «Арло: говорящий поросёнок» расскажет удивительную историю девочки по имени Талия. В школе дела у неё идут хуже некуда из-за того, что одноклассники постоянно задирают её. Но внезапно она находит маленького и милого поросёнка, который тут же становится её лучшим и единственным другом. Благодаря тому, что Арло постоянно попадает в весёлые переделки, девочка постепенно начинает менять свою жизнь.