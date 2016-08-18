Арло: Говорящий поросенок, 2016

Постановщик Том ДеНуччи («Армия проклятых») представляет свою новую картину – «Арло: говорящий поросёнок». На первом плане дебютирует юная актриса Линдси Бланчард, которого до этого играла эпизодическую роль в фильме «План ограбления». Её партнёрами по съёмочной площадке стали малоизвестные актёры, среди которых Дженнифер Бини Тейлор («Зачарованные»), Джозеф Лоуренс («Дневник Шарлотты»). Озвучил поросёнка Дрейк Белл, подаривший свой голос героям мультсериалов «Великий Человек-паук» и «Мстители: Величайшие герои Земли».
Фильм «Арло: говорящий поросёнок» расскажет удивительную историю девочки по имени Талия. В школе дела у неё идут хуже некуда из-за того, что одноклассники постоянно задирают её. Но внезапно она находит маленького и милого поросёнка, который тут же становится её лучшим и единственным другом. Благодаря тому, что Арло постоянно попадает в весёлые переделки, девочка постепенно начинает менять свою жизнь.
- Фильм «Арло: говорящий поросёнок» произведён компанией Switzer Entertainment Group, которая также выпустила картину «Роковая одержимость» с Эриком Робертсом
- Дрейк Белл, подаривший голос Арло, озвучивает Питера Паркера в нескольких сериалах по комиксам «Марвел»
- Первый фильм режиссёра Тома ДеНуччи, снятый не в жанре ужасов
Девочка 7 лет, плохо сходилась со сверстниками, в школе ее задирали и подшучивали. И вот однажды она нашла маленького, невесть откуда взявшегося поросенка. Она взяла его к себе, они подружились, на зависть своим школьным товарищам. Поросенок постоянно попадал к комичные ситуации, радовал окружающих и очень сблизил и подружил девочку со сверстниками.