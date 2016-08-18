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Арло: Говорящий поросенок Арло: Говорящий поросенок
Киноафиша Фильмы Арло: Говорящий поросенок
Arlo: The Burping Pig

Арло: Говорящий поросенок, 2016

2016 / США
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Постановщик Том ДеНуччи («Армия проклятых») представляет свою новую картину – «Арло: говорящий поросёнок». На первом плане дебютирует юная актриса Линдси Бланчард, которого до этого играла эпизодическую роль в фильме «План ограбления». Её партнёрами по съёмочной площадке стали малоизвестные актёры, среди которых Дженнифер Бини Тейлор («Зачарованные»), Джозеф Лоуренс («Дневник Шарлотты»). Озвучил поросёнка Дрейк Белл, подаривший свой голос героям мультсериалов «Великий Человек-паук» и «Мстители: Величайшие герои Земли».

Фильм «Арло: говорящий поросёнок» расскажет удивительную историю девочки по имени Талия. В школе дела у неё идут хуже некуда из-за того, что одноклассники постоянно задирают её. Но внезапно она находит маленького и милого поросёнка, который тут же становится её лучшим и единственным другом. Благодаря тому, что Арло постоянно попадает в весёлые переделки, девочка постепенно начинает менять свою жизнь.

- Фильм «Арло: говорящий поросёнок» произведён компанией Switzer Entertainment Group, которая также выпустила картину «Роковая одержимость» с Эриком Робертсом

- Дрейк Белл, подаривший голос Арло, озвучивает Питера Паркера в нескольких сериалах по комиксам «Марвел»

- Первый фильм режиссёра Тома ДеНуччи, снятый не в жанре ужасов

Девочка 7 лет, плохо сходилась со сверстниками, в школе ее задирали и подшучивали. И вот однажды она нашла маленького, невесть откуда взявшегося поросенка. Она взяла его к себе, они подружились, на зависть своим школьным товарищам. Поросенок постоянно попадал к комичные ситуации, радовал окружающих и очень сблизил и подружил девочку со сверстниками.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 августа 2016
Премьера в мире 18 августа 2016
Возраст 0+
Прокатчик AKM
Режиссер
Том ДеНуччи
Том ДеНуччи
В ролях
Дрейк Белл
Дрейк Белл
Джозеф Лоуренс
Джозеф Лоуренс
Джонатан Липники
Джонатан Липники
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Арло: Говорящий поросенок 2 постера
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 Тяжёлый денек выдался у полицейских, ох, тяжелый! Во-первых, какой-то «джентльмен» умудрился умыкнуть у мэра его любимую вазу. А ваза дорогая – времен династии Мин. Во-вторых, из цирка дал деру любимец публики – маленький рыгающий поросенок. И возвращаться по доброй воле хрюкающая «звезда» явно не намерена. В общем, стражи порядка носятся, как угорелые, пытаясь восстановить порядок в заброшенном американском захолустье, однако от их беготни толку чуть…
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17 августа 2016 16:17
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