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Архив премьер 1971 года

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1 января 1971
Винни Пух идет в гости, Федор Хитрук, СССР Генерал Топтыгин, Иван Уфимцев, СССР Сеча при Керженце, Иван Иванов-Вано, СССР Алло, Варшава!, Ольгерд Воронцов, СССР Старики-разбойники, Эльдар Рязанов, СССР Карусель, Михаил Швейцер, СССР Как ослик счастье искал, Владимир Дегтярев, СССР Лошарик, Иван Уфимцев, СССР
2 января 1971
Терем-теремок, Леонид Амальрик, СССР
13 января 1971
Самый младший дождик, Стелла Аристакесова, СССР
19 января 1971
Один из нас, Геннадий Полока, СССР Путь к сердцу, Виктор Ивченко, СССР
21 января 1971
Черная Гора, Александр Згуриди, СССР / Индия
31 января 1971
Приключения Незнайки и его друзей, Юрий Трофимов, СССР
3 февраля 1971
Убрать Картера, Майк Ходжис, Великобритания
6 февраля 1971
Бросай читать, собираемся на улицах!, Сюдзи Тэраяма, Япония
10 февраля 1971
Ночной посетитель, Ласло Бенедек, Швеция / США
12 февраля 1971
Поход Роммеля, Генри Хэтэуэй, США
13 февраля 1971
Демоны, Тосио Мацумото, Япония
28 февраля 1971
Ванда, Барбара Лоден, США
11 марта 1971
Галактика ТНХ-1138, Джордж Лукас, США
12 марта 1971
Вуса, Стюарт Розенберг, США
28 марта 1971
Отрыв, Милош Форман, США
28 апреля 1971
Бананы, Вуди Аллен, США
30 апреля 1971
Белорусский вокзал, Андрей Смирнов, СССР
10 мая 1971
Пятнадцатая весна, Инна Туманян, СССР
16 мая 1971
Обход, Николас Роуг, Великобритания / Австралия
21 мая 1971
Бегство с планеты обезьян, Дон Тейлор, США Паника в Нидл-парке, Джерри Шатцберг, США
26 мая 1971
Злодей, Майкл Тачнер, Великобритания
6 июня 1971
Корона Российской империи, или снова неуловимые, Эдмонд Кеосаян, СССР Ох уж эта Настя!, Юрий Победоносцев, СССР
9 июня 1971
Тропой бескорыстной любви, Агаси Бабаян, СССР
17 июня 1971
Пленки Андерсона, Сидни Люмет, США
18 июня 1971
Урок не впрок, Валентин Караваев, СССР Песни огненных лет, Инесса Ковалевская, СССР
21 июня 1971
12 стульев, Леонид Гайдай, Россия
24 июня 1971
МакКейб и миссис Миллер, Роберт Олтмен, США
30 июня 1971
Сказки Беатрикс Поттер, Реджинальд Миллз, Великобритания Познание плоти, Майк Николс, США
7 июля 1971
Двухполосное шоссе, Монте Хеллман, США
14 июля 1971
Прикосновение, Ингмар Бергман, США / Швеция
16 июля 1971
Дьяволы, Кен Расселл, Великобритания Опасный свет на краю земли, Кевин Билингтон, США / Лихтенштейн / Испания / Швейцария
29 июля 1971
Березняк, Анджей Вайда, Польша
30 июля 1971
Благослови зверей и детей, Стэнли Крамер, США
16 августа 1971
Отстрел, Генри Хэтэуэй, США
25 августа 1971
Перестрелка, Лэмонт Джонсон, США Джо Хилл, Бу Видерберг, Швеция / США
26 августа 1971
Держись за облака, Борис Григорьев, Петер Шаш, СССР / Венгрия
30 августа 1971
Шельменко-денщик, Андрей Тутышкин, СССР Весенняя сказка, Юрий Цветков, СССР Ночные пришельцы, Майкл Уиннер, Великобритания
6 сентября 1971
Поймать шпиона, Дик Клемент, Франция / Великобритания / США
18 сентября 1971
Тень, Надежда Кошеверова, СССР
27 сентября 1971
Троянки, Михалис Какояннис, США / Великобритания / Греция
28 сентября 1971
А теперь кое-что совсем другое, Иан МакНотон, Великобритания
1 октября 1971
Безопасное место, Генри Джэглом, США
2 октября 1971
Последний киносеанс, Питер Богданович, США
7 октября 1971
Французский связной, Уильям Фридкин, США
13 октября 1971
Макбет, Роман Полански, США
23 октября 1971
Большой босс, Ло Вэй, Чиа-Сянь Ву, Гонконг
24 октября 1971
Полонез Огинского, Лев Голуб, СССР
29 октября 1971
Пригни голову, Серджио Леоне, Италия / США
1 ноября 1971
Минута молчания, Игорь Шатров, СССР
4 ноября 1971
Освобождение: Битва за Берлин, Юрий Озеров, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
10 ноября 1971
Дуэль, Стивен Спилберг, США
12 ноября 1971
Мой дядя Антуан, Клод Жютра, Канада
18 ноября 1971
Соломенные псы, Сэм Пекинпа, США
5 декабря 1971
Нина, Алексей Швачко, Виталий Кондратов, СССР
13 декабря 1971
Джентльмены удачи, Александр Серый, СССР
14 декабря 1971
Бриллианты навсегда, Гай Хэмилтон, Великобритания
15 декабря 1971
Доллары, Ричард Брукс, США Олеся, Борис Ивченко, СССР
16 декабря 1971
Нефтедобытчицы, Кристиан-Жак, Франция / Великобритания / Италия / Испания
20 декабря 1971
Гарольд и Мод, Хэл Эшби, США
22 декабря 1971
Грязный Гарри, Дон Сигел, США
1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
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Драйв
Драйв
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