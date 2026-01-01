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1 января 1971
Лошарик
, Иван Уфимцев, СССР
Алло, Варшава!
, Ольгерд Воронцов, СССР
Сеча при Керженце
, Иван Иванов-Вано, СССР
Карусель
, Михаил Швейцер, СССР
Старики-разбойники
, Эльдар Рязанов, СССР
Как ослик счастье искал
, Владимир Дегтярев, СССР
Винни Пух идет в гости
, Федор Хитрук, СССР
Генерал Топтыгин
, Иван Уфимцев, СССР
2 января 1971
Терем-теремок
, Леонид Амальрик, СССР
13 января 1971
Самый младший дождик
, Стелла Аристакесова, СССР
19 января 1971
Путь к сердцу
, Виктор Ивченко, СССР
Один из нас
, Геннадий Полока, СССР
21 января 1971
Черная Гора
, Александр Згуриди, СССР / Индия
31 января 1971
Приключения Незнайки и его друзей
, Юрий Трофимов, СССР
3 февраля 1971
Убрать Картера
, Майк Ходжис, Великобритания
6 февраля 1971
Бросай читать, собираемся на улицах!
, Сюдзи Тэраяма, Япония
10 февраля 1971
Ночной посетитель
, Ласло Бенедек, Швеция / США
12 февраля 1971
Поход Роммеля
, Генри Хэтэуэй, США
13 февраля 1971
Демоны
, Тосио Мацумото, Япония
28 февраля 1971
Ванда
, Барбара Лоден, США
11 марта 1971
Галактика ТНХ-1138
, Джордж Лукас, США
12 марта 1971
Вуса
, Стюарт Розенберг, США
21 марта 1971
Край Земли
, Наталия Червинская, СССР
28 марта 1971
Отрыв
, Милош Форман, США
24 апреля 1971
Старая игрушка
, Владимир Самсонов, СССР
28 апреля 1971
Бананы
, Вуди Аллен, США
30 апреля 1971
Белорусский вокзал
, Андрей Смирнов, СССР
1 мая 1971
Как мы искали Тишку
, Виталий Иванов, СССР
10 мая 1971
Пятнадцатая весна
, Инна Туманян, СССР
16 мая 1971
Обход
, Николас Роуг, Великобритания / Австралия
21 мая 1971
Бегство с планеты обезьян
, Дон Тейлор, США
Паника в Нидл-парке
, Джерри Шатцберг, США
26 мая 1971
Злодей
, Майкл Тачнер, Великобритания
6 июня 1971
Корона Российской империи, или снова неуловимые
, Эдмонд Кеосаян, СССР
Ох уж эта Настя!
, Юрий Победоносцев, СССР
9 июня 1971
Тропой бескорыстной любви
, Агаси Бабаян, СССР
17 июня 1971
Пленки Андерсона
, Сидни Люмет, США
18 июня 1971
Песни огненных лет
, Инесса Ковалевская, СССР
Урок не впрок
, Валентин Караваев, СССР
21 июня 1971
12 стульев
, Леонид Гайдай, СССР
24 июня 1971
МакКейб и миссис Миллер
, Роберт Олтмен, США
30 июня 1971
Познание плоти
, Майк Николс, США
Сказки Беатрикс Поттер
, Реджинальд Миллз, Великобритания
7 июля 1971
Двухполосное шоссе
, Монте Хеллман, США
14 июля 1971
Прикосновение
, Ингмар Бергман, США / Швеция
16 июля 1971
Дьяволы
, Кен Расселл, Великобритания
Опасный свет на краю земли
, Кевин Билингтон, США / Лихтенштейн / Испания / Швейцария
29 июля 1971
Березняк
, Анджей Вайда, Польша
30 июля 1971
Благослови зверей и детей
, Стэнли Крамер, США
16 августа 1971
Отстрел
, Генри Хэтэуэй, США
25 августа 1971
Джо Хилл
, Бу Видерберг, Швеция / США
Перестрелка
, Лэмонт Джонсон, США
26 августа 1971
Держись за облака
, Борис Григорьев, Петер Шаш, СССР / Венгрия
30 августа 1971
Ночные пришельцы
, Майкл Уиннер, Великобритания
Весенняя сказка
, Юрий Цветков, СССР
Шельменко-денщик
, Андрей Тутышкин, СССР
1 сентября 1971
«Тигры» на льду
, Валентин Козачков, Альберт Осипов, СССР
6 сентября 1971
Поймать шпиона
, Дик Клемент, Франция / Великобритания / США
18 сентября 1971
Тень
, Надежда Кошеверова, СССР
27 сентября 1971
Троянки
, Михалис Какояннис, США / Великобритания / Греция
28 сентября 1971
А теперь кое-что совсем другое
, Иан МакНотон, Великобритания
1 октября 1971
Безопасное место
, Генри Джэглом, США
2 октября 1971
Последний киносеанс
, Питер Богданович, США
7 октября 1971
Французский связной
, Уильям Фридкин, США
13 октября 1971
Макбет
, Роман Полански, США
23 октября 1971
Большой босс
, Ло Вэй, Чиа-Сянь Ву, Гонконг
24 октября 1971
Полонез Огинского
, Лев Голуб, СССР
29 октября 1971
Пригни голову
, Серджио Леоне, Италия / США
1 ноября 1971
Минута молчания
, Игорь Шатров, СССР
4 ноября 1971
Освобождение: Битва за Берлин
, Юрий Озеров, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
10 ноября 1971
Дуэль
, Стивен Спилберг, США
12 ноября 1971
Мой дядя Антуан
, Клод Жютра, Канада
18 ноября 1971
Соломенные псы
, Сэм Пекинпа, США
5 декабря 1971
Найди меня, Лёня!
, Николай Лебедев, СССР
Нина
, Алексей Швачко, Виталий Кондратов, СССР
13 декабря 1971
Джентльмены удачи
, Александр Серый, СССР
14 декабря 1971
Бриллианты навсегда
, Гай Хэмилтон, Великобритания
15 декабря 1971
Доллары
, Ричард Брукс, США
Олеся
, Борис Ивченко, СССР
16 декабря 1971
Нефтедобытчицы
, Кристиан-Жак, Франция / Великобритания / Италия / Испания
20 декабря 1971
Гарольд и Мод
, Хэл Эшби, США
22 декабря 1971
Грязный Гарри
, Дон Сигел, США
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