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Архив премьер 1971 года

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1 января 1971
Лошарик, Иван Уфимцев, СССР Алло, Варшава!, Ольгерд Воронцов, СССР Сеча при Керженце, Иван Иванов-Вано, СССР Карусель, Михаил Швейцер, СССР Старики-разбойники, Эльдар Рязанов, СССР Как ослик счастье искал, Владимир Дегтярев, СССР Винни Пух идет в гости, Федор Хитрук, СССР Генерал Топтыгин, Иван Уфимцев, СССР
2 января 1971
Терем-теремок, Леонид Амальрик, СССР
13 января 1971
Самый младший дождик, Стелла Аристакесова, СССР
19 января 1971
Путь к сердцу, Виктор Ивченко, СССР Один из нас, Геннадий Полока, СССР
21 января 1971
Черная Гора, Александр Згуриди, СССР / Индия
31 января 1971
Приключения Незнайки и его друзей, Юрий Трофимов, СССР
3 февраля 1971
Убрать Картера, Майк Ходжис, Великобритания
6 февраля 1971
Бросай читать, собираемся на улицах!, Сюдзи Тэраяма, Япония
10 февраля 1971
Ночной посетитель, Ласло Бенедек, Швеция / США
12 февраля 1971
Поход Роммеля, Генри Хэтэуэй, США
13 февраля 1971
Демоны, Тосио Мацумото, Япония
28 февраля 1971
Ванда, Барбара Лоден, США
11 марта 1971
Галактика ТНХ-1138, Джордж Лукас, США
12 марта 1971
Вуса, Стюарт Розенберг, США
21 марта 1971
Край Земли, Наталия Червинская, СССР
28 марта 1971
Отрыв, Милош Форман, США
24 апреля 1971
Старая игрушка, Владимир Самсонов, СССР
28 апреля 1971
Бананы, Вуди Аллен, США
30 апреля 1971
Белорусский вокзал, Андрей Смирнов, СССР
1 мая 1971
Как мы искали Тишку, Виталий Иванов, СССР
10 мая 1971
Пятнадцатая весна, Инна Туманян, СССР
16 мая 1971
Обход, Николас Роуг, Великобритания / Австралия
21 мая 1971
Бегство с планеты обезьян, Дон Тейлор, США Паника в Нидл-парке, Джерри Шатцберг, США
26 мая 1971
Злодей, Майкл Тачнер, Великобритания
6 июня 1971
Корона Российской империи, или снова неуловимые, Эдмонд Кеосаян, СССР Ох уж эта Настя!, Юрий Победоносцев, СССР
9 июня 1971
Тропой бескорыстной любви, Агаси Бабаян, СССР
17 июня 1971
Пленки Андерсона, Сидни Люмет, США
18 июня 1971
Песни огненных лет, Инесса Ковалевская, СССР Урок не впрок, Валентин Караваев, СССР
21 июня 1971
12 стульев, Леонид Гайдай, СССР
24 июня 1971
МакКейб и миссис Миллер, Роберт Олтмен, США
30 июня 1971
Познание плоти, Майк Николс, США Сказки Беатрикс Поттер, Реджинальд Миллз, Великобритания
7 июля 1971
Двухполосное шоссе, Монте Хеллман, США
14 июля 1971
Прикосновение, Ингмар Бергман, США / Швеция
16 июля 1971
Дьяволы, Кен Расселл, Великобритания Опасный свет на краю земли, Кевин Билингтон, США / Лихтенштейн / Испания / Швейцария
29 июля 1971
Березняк, Анджей Вайда, Польша
30 июля 1971
Благослови зверей и детей, Стэнли Крамер, США
16 августа 1971
Отстрел, Генри Хэтэуэй, США
25 августа 1971
Джо Хилл, Бу Видерберг, Швеция / США Перестрелка, Лэмонт Джонсон, США
26 августа 1971
Держись за облака, Борис Григорьев, Петер Шаш, СССР / Венгрия
30 августа 1971
Ночные пришельцы, Майкл Уиннер, Великобритания Весенняя сказка, Юрий Цветков, СССР Шельменко-денщик, Андрей Тутышкин, СССР
1 сентября 1971
«Тигры» на льду, Валентин Козачков, Альберт Осипов, СССР
6 сентября 1971
Поймать шпиона, Дик Клемент, Франция / Великобритания / США
18 сентября 1971
Тень, Надежда Кошеверова, СССР
27 сентября 1971
Троянки, Михалис Какояннис, США / Великобритания / Греция
28 сентября 1971
А теперь кое-что совсем другое, Иан МакНотон, Великобритания
1 октября 1971
Безопасное место, Генри Джэглом, США
2 октября 1971
Последний киносеанс, Питер Богданович, США
7 октября 1971
Французский связной, Уильям Фридкин, США
13 октября 1971
Макбет, Роман Полански, США
23 октября 1971
Большой босс, Ло Вэй, Чиа-Сянь Ву, Гонконг
24 октября 1971
Полонез Огинского, Лев Голуб, СССР
29 октября 1971
Пригни голову, Серджио Леоне, Италия / США
1 ноября 1971
Минута молчания, Игорь Шатров, СССР
4 ноября 1971
Освобождение: Битва за Берлин, Юрий Озеров, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
10 ноября 1971
Дуэль, Стивен Спилберг, США
12 ноября 1971
Мой дядя Антуан, Клод Жютра, Канада
18 ноября 1971
Соломенные псы, Сэм Пекинпа, США
5 декабря 1971
Найди меня, Лёня!, Николай Лебедев, СССР Нина, Алексей Швачко, Виталий Кондратов, СССР
13 декабря 1971
Джентльмены удачи, Александр Серый, СССР
14 декабря 1971
Бриллианты навсегда, Гай Хэмилтон, Великобритания
15 декабря 1971
Доллары, Ричард Брукс, США Олеся, Борис Ивченко, СССР
16 декабря 1971
Нефтедобытчицы, Кристиан-Жак, Франция / Великобритания / Италия / Испания
20 декабря 1971
Гарольд и Мод, Хэл Эшби, США
22 декабря 1971
Грязный Гарри, Дон Сигел, США
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