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Город тусклых огней Город тусклых огней
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City of Tiny Lights

Город тусклых огней, 2016

2016 / Великобритания
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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В центре сюжета – частный сыщик Томми Ахтар, клиентуру которого составляют жители неблагополучных районов Лондона. Одним из его заказчиков становится проститутка Шелли, разыскивающая пропавшую подругу и коллегу по работе Наташу. Взявшись за это дело, Томми даже не подозревает, что в процессе ему предстоит столкнуться с тайнами из своего собственного прошлого.

  • В основу сценария лег одноименный роман Патрика Нита, изданный в 2005 году.
  • Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2016 года.
  • Основная часть съемок прошла в Лондоне с апреля по июнь 2015 года.
  • Для Пита Трэвиса Риз Ахмед был единственным кандидатом на главную роль: по признанию режиссера, он не стал бы снимать фильм, если бы Ахмед отказался от съемок. К радости Трэвиса, Ахмед согласился на роль, а к тому времени, когда картина пошла в производство, популярность Риза резко возросла.
  • Сигареты, которые можно увидеть в фильме, – поддельные и были созданы специально созданы для съемок.
  • И Билли Пайпер (Шелли), и Дэниэл Уэбб (Кэл Доннели) снимались в сериале “Доктор Кто” (2005).
  • У актеров, сыгравших главных героев в молодости, на момент съемок практически не было актерского опыта. Одна из актрис как раз записывалась на актерские курсы, когда ей предложили роль.

Главный герой Томми Ахтар живёт в Лондоне и зарабатывает на жизнь частным сыском. Однажды к нему обращается проститутка и просит его найти бесследно пропавшую подругу. Он соглашается, и вскоре водоворот событий вовлекает его в мир политических интриг и религиозных предрассудков.

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 сентября 2016
Премьера онлайн 4 апреля 2017
Премьера в мире 12 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Пит Трэвис
В ролях
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Билли Пайпер
Билли Пайпер
Джеймс Флойд
Каш Джамбо
Каш Джамбо
Рошан Сет
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Город тусклых огней 2 постера
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Город тусклых огней смотреть онлайн

Город тусклых огней
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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саундтрек фильма Город тусклых огней
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16 октября 2017 17:28
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