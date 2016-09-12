Город тусклых огней, 2016

В центре сюжета – частный сыщик Томми Ахтар, клиентуру которого составляют жители неблагополучных районов Лондона. Одним из его заказчиков становится проститутка Шелли, разыскивающая пропавшую подругу и коллегу по работе Наташу. Взявшись за это дело, Томми даже не подозревает, что в процессе ему предстоит столкнуться с тайнами из своего собственного прошлого.
Главный герой Томми Ахтар живёт в Лондоне и зарабатывает на жизнь частным сыском. Однажды к нему обращается проститутка и просит его найти бесследно пропавшую подругу. Он соглашается, и вскоре водоворот событий вовлекает его в мир политических интриг и религиозных предрассудков.