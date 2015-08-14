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6.8
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Фильмы
Планета Оттакринг
6.8
Планета Оттакринг
, 2015
Planet Ottakring
Австрия / комедия, драма, криминал / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
6.8
В ролях
Сандра Цервик
Lena
Эмилио Де Марки
Эрика Дойтингер
Oma
Даниэль Гросе Бойман
Корнелия Грешель
Valerie
Маддалена Хиршаль
Tanja
Алев Ирмак
Михель Штайногер
Sammy
Сьюзи Стач
Frau Jahn
Лукас Энгландер
Sebastian Wendelin
Ticket
Серкан Кая
Hasan
Режиссер
Михаэль Рибль
Сценарист
Майк Майзен
Композитор
Markus Gartner
,
Titus Vadon
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австрия
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2015
Премьера в мире
14 августа 2015
Дата выхода
17 апреля 2016
Россия
16+
14 августа 2015
Австрия
Сборы в мире
$84 841
Производство
Prisma Film- und Fernsehproduktion
Другие названия
Planet Ottakring, Планета Оттакринг
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 27 августа 2024
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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