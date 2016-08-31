Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Костя
Киноафиша Фильмы Костя

Костя, 2016

2016 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Факты О фильме

- Псу по кличке Костя на Южном шоссе города Тольятти установлен памятник

Фильм снят о реальных событиях, происходящих в 90-е годы. Эту историю знает каждый тольяттинец и каждый переживает ее по своему. Это история о том, как любовь и преданность собаки заставили обратить на себя внимание целого города. И люди поставили памятник овчарке и увековечили память о ней, только потому, что она очень любила своих погибших хозяев. Этот пес 8 лет прожил на обочине, именно там, где случилась та страшная авария. Множество людей пытались кормить Верного, так звали собаку, многие пытались забрать его к себе домой. Но неизменно Верный опять возвращался на свой бессменный пост и там же он и был до самого своего конца. В Тольятти появилась традиция, все молодожены перед росписью приезжают к памятнику Верному и клянутся в верности друг другу. Даже существует такое поверие: если потереть нос собаки-памятнику и загадать желание, то это желание обязательно сбудется.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 августа 2016
Премьера в мире 31 августа 2016
Возраст 6+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Роман Каргаполов
В ролях
Мария Суркова
Андрей Амшинский
Андрей Амшинский
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши