Костя, 2016

Фильм снят о реальных событиях, происходящих в 90-е годы. Эту историю знает каждый тольяттинец и каждый переживает ее по своему. Это история о том, как любовь и преданность собаки заставили обратить на себя внимание целого города. И люди поставили памятник овчарке и увековечили память о ней, только потому, что она очень любила своих погибших хозяев. Этот пес 8 лет прожил на обочине, именно там, где случилась та страшная авария. Множество людей пытались кормить Верного, так звали собаку, многие пытались забрать его к себе домой. Но неизменно Верный опять возвращался на свой бессменный пост и там же он и был до самого своего конца. В Тольятти появилась традиция, все молодожены перед росписью приезжают к памятнику Верному и клянутся в верности друг другу. Даже существует такое поверие: если потереть нос собаки-памятнику и загадать желание, то это желание обязательно сбудется.