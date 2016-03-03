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ONP: Лебединое озеро
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ONP: Лебединое озеро, 2016

2016 / Франция
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О фильме

Балет «Лебединое озеро», чьи мифологические корни уходят в славянские и скандинавские легенды, где судьбой нередко управляли таинственные силы природы, давно стал легендой сам по себе. Первая балетная партитура Чайковского глубоко пронизана ностальгией и отражает собственный опыт композитора, опыт любви столь же неуловимой, сколь и невозможной. Однако балет получил признание только в 1895 году, когда Мариус Петипа представил свою собственную хореографическую интерпретацию.

С помощью Льва Иванова Петипа создал величественные номера для женского кордебалета и вдохнул жизнь в танцовщиц-лебедей. Во «фрейдистской» интерпретации Рудольфа Нуреева, поставленной для балета Парижской оперы в 1984 году, принц Зигфрид поддаётся манипуляциям злодея Ротбарта, бежит от реальности власти и брака, и находит убежище в мечтах, где ему является волшебное озеро, символизирующее идеальную любовь. Нуреев уравнял партию принца с партией главной героини, дав этому персонажу психологическую глубину и выбрав для балета трагический финал, больше соответствующий музыкальному наполнению.

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Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 3 марта 2016
Премьера в мире 3 марта 2016
Возраст 12+
Режиссер
Эцио Фриджерио
В ролях
Амандин Альбиссон
Матьё Ганьо
Франсуа Алю
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ONP: Лебединое озеро 1 постер
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