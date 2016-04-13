Барбадожкины истории, 2016

На экраны выходит отечественный мультфильм «Барбадожкины истории». Разработкой картины занялись сразу четверо дебютирующих сценаристов и режиссёров: Юрий Мамонтов, Оксана Синькова, Сергей Сидоренко и Евгения Ильина. Фильм является независимым, но, несмотря на это, его бюджет составил чуть более миллиона долларов, что весьма впечатляюще для первой пробы в анимации.
Перед вами предстанут несколько весёлых и своенравных героев-животных. Вы встретите слониху по имени Вата, аллигатора Луго, малыша Снегирька, милого Утёнка и прекрасную Мелилью. Но возглавляет эту компанию щенок Барбадог, который обожает резвиться. Хоть он ещё мал, но уже научился множеству важных вещей, а за большими зубами и игривостью скрывается чистое сердце. Ваши дети точно не заскучают с такими удивительными зверушками.
- Мультфильм «Барбадожкины истории» вырос из анимационного сериала от тех же создателей. Каждая серия длится примерно 1-2 минуты
История озорного и милого щенка Барбадога, своенравной слонихи Ваты, бегемота Касселя, аллигатора Луго, Снегирька и Утенка, а также подружку Барбадога — Мелилью. Барбадог кажется совершенно неуправляемым. Это любопытный, слегка дурашливый, энергичный, резкий, но в глубине души добрый маленький пёс. Его забавные конфликты со слонихой больше напоминают дурачества двух положительных героев. Перед нами откроется волшебный мир героев и антигероев, неожиданных ситуаций, драматических развязок и юмора.