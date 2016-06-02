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ЛеФ

, 2016
Россия / документальный, биография / 18+
Постер фильма ЛеФ

О фильме

Бал у Воланда? Нет, Илья Хржановский снимает кино — и Леонид Федоров в его карнавальной стихии чувствует себя как рыба в воде. А вот и прибывающая под тревожные переборы «Зимы не будет» вода — всемирный потоп или просто Нева выходит из берегов, унося в туманную даль черный зонт? Танец огня — уличный цирк или геенна огненная? Режиссер Дмитрий Лавриненко, известный документальным фильмом о группе «АукцЫон» «Еще», монтирует историю Федорова из образов, равно сиюминутных и вечных, и историй, одновременно бытовых и надмирных. Фантомы и хроника, байки о записи первого сольного альбома в неотапливаемой студии Лендока, исповедальный рассказ о смерти отца, воспоминания о знакомстве с Анри Волохонским и Хвостом, напугавшим «батю» своей полной свободой от реальности, распитие водки на встрече с благодарными и не очень слушателями. За мозаичной картиной — цельный рассказ о тернистом пути художника, смелости выйти из зоны комфорта и духовной поэзии, которой фильм ищет визуальный эквивалент.

В ролях

Леонид Федоров
Режиссер Дмитрий Лавриненко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 2 июня 2016
Дата выхода
2 июня 2016 Россия 16+
2 июня 2016 Казахстан
2 июня 2016 Украина

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