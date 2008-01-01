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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1 января 2008
Чизкейк
, Евгений Звездаков, Россия
9 часов без сна
, Анастасия Пальчикова, Россия
Царское дело
, Борис Лизнев, Россия
Мы из будущего
, Андрей Малюков, Россия
Девственность
, Виталий Манский, Россия
Дополнительные возможности пятачка
, Иван Максимов, Россия
Европа - Азия
, Иван Дыховичный, Россия
2 января 2008
Ярик
, Сесиль Анри, Россия / Казахстан
3 января 2008
Запределье
, Тарсем Сингх, США
4 января 2008
Меня зовут не Джонни
, Мауро Лима, Бразилия
10 января 2008
Чужие против Хищника. Реквием
, Колин Страуз, Грег Страуз, США
Блондинка с амбициями
, Скотт Маршалл, США
Контракт на любовь
, Илья Хотиненко, Елизавета Лижнина, Россия
Контракт на любовь
, Илья Хотиненко, Елизавета Лижнина, Россия
Хозяева ночи
, Джеймс Грэй, США
Тайны ночного дозора
, Питер Гринуэй, Канада / Франция / Германия / Польша / Нидерланды / Великобритания
Агент Вексилл
, Фумихико Сори, Япония
Миллион лет до нашей эры 2
, Жан-Жак Анно, Франция / Испания
Наркоз
, Джоби Хэролд, США
11 января 2008
Первое воскресенье
, Дэвид Е. Талберт, США
13 января 2008
Фото моей девушки
, Алексей Колмогоров, Украина / Россия
17 января 2008
Шепот
, Стюарт Хендлер, США
Мигель и Уильям
, Инес Пари, Испания
Второкурсник
, Бретт Саймон, США
Встречное расследование
, Франк Манкузо, Франция
Искупление
, Джо Райт, Великобритания
После жизни
, Олег Осипов, Россия
Монстро
, Мэтт Ривз, США
18 января 2008
Чистка до блеска
, Кристин Джэффс, США
Замерзшая река
, Кортни Хант, США
Желтый платочек счастья
, Удаян Прасад, США
Транссибирский экспресс
, Брэд Андерсон, Великобритания / Германия / Испания
Великий Бак Ховард
, Шин МакГинли, США
Безумие
, Джонатан Левин, США
Вербовщик
, Эдет Белзберг, США
Добрый джентльмен
, Майкл Китон, США
Красавчик
, Марианна Палка, США
19 января 2008
Полная история моих сексуальных неудач
, Крис Уэйтт, Великобритания
Хороший день для того, чтобы быть чёрной и сексуальной
, Деннис Дорч, США
Балласт
, Лэнс Хаммер, США
20 января 2008
Фиби в Стране чудес
, Даниел Барнз, США
Тайны Питтсбурга
, Роусон Маршалл Тербер, США
Август
, Остин Чик, США
Херб и Дороти
, Мегуми С асаки, США
21 января 2008
Ограниченная дееспособность
, Терри Кинни, США
Гамлет 2
, Эндрю Флеминг, США
Адская поездка
, Ларри Бишоп, США
Скачивая Нэнси
, Йохан Ренк, США
Генри Пул уже здесь
, Марк Пеллингтон, США
Побег из тюрьмы
, Руперт Уайатт, Великобритания / Ирландия
22 января 2008
Человек на канате
, Джеймс Марш, США / Великобритания
Лунатик
, Билл Маер, США / Канада
23 января 2008
Самый лучший фильм
, Кирилл Кузин, Россия
24 января 2008
Спрячь это подальше
, Патрик Сисам, США
Рэмбо IV
, Сильвестр Сталлоне, США
Птицы Америки
, Крэйг Лукас, США
Да, нет, наверное
, Адам Брукс, США
Поезд на Дарджилинг
, Уэс Андерсон, США
30 января 2008
Слезы на продажу
, Урош Стоянович, Сербия
Астерикс на Олимпийских Играх
, Фредерик Форестье, Томас Лангманн, Франция / Испания / Германия
31 января 2008
Новый свет
, Эмануэле Криалезе, Италия / Германия / Франция
Старикам тут не место
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, США
Бладрейн 2: Освобождение
, Уве Болл, США
Охота Ханта
, Ричард Шепард, США / Хорватия / Босния и Герцеговина
1 февраля 2008
Поцелуй не для прессы
, Ольга Жулина, Россия
2 февраля 2008
Гоголь Борделло Нон-Стоп
, Маргарита Йимено, США
7 февраля 2008
Вне закона
, Ник Лав, Великобритания
Монтана
, Александр Атанесян, Россия
Американские герои
, Лес Мэйфилд, США
Шальные деньги
, Колли Кури, США
Безмолвный свет
, Карлос Рейгадас, Мексика / Франция / Нидерланды / Германия
Я - легенда
, Френсис Лоуренс, США
8 февраля 2008
Мымра
, Сергей Пикалов, Россия
9 февраля 2008
Сады ночи
, Дэмиэн Харрис, США
Сомерс-таун
, Шэйн Медоуз, Великобритания
11 февраля 2008
Сита поет блюз
, Нина Пэйли, США
12 февраля 2008
Стандартная процедура
, Эррол Моррис, США
13 февраля 2008
Грязь и мудрость
, Мадонна, Великобритания
14 февраля 2008
99 франков
, Ян Кунен, Франция
Ностальгия по будущему
, Сергей Тарасов, Россия
Мои черничные ночи
, Вонг Кар-Вай, Гонконг / Китай / Франция
Московский жиголо
, Дмитрий Фикс, Россия
Паства
, Эндрю Лау, США
Качели
, Антон Сиверс, Россия
Белоснежка: Брачный сезон
, Пича, Великобритания / Бельгия / Франция / Польша
P.S. Я люблю тебя
, Ричард ЛаГравенезе, США
Телепорт
, Даг Лайман, США
Потерянные в Пекине
, Ли Ю, Китай
17 февраля 2008
Трасса М8
, Александр Грабарь, Россия
19 февраля 2008
Полупрофи
, Кент Альтерман, США
20 февраля 2008
Чужая
, Джоанна Хогг, Великобритания
21 февраля 2008
Красавица и уродина
, Том Патнем, США
Игра слов: Переводчица олигарха
, Елена Хазанова, Россия / Швейцария
Зеленый театр в Земфире
, Рената Литвинова, Россия
Бабка Ежка и другие...
, Валерий Угаров, Россия
Справочник настоящего мстителя
, Жан-Франсуа Пуле, Канада
Граница
, Ксавье Жанс, Франция / Швейцария
Знакомство со Спартанцами
, Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер, США
Ни шагу назад
, Виталий Воробьев, Россия
Глаз
, Давид Моро, Ксавье Палю, США
22 февраля 2008
Наездники волн
, Джоэл Конрой, Великобритания / Ирландия
23 февраля 2008
Майкл Клейтон
, Тони Гилрой, США
Зомби-стриптизерши
, Джей Ли, США
Западня
, Пол Эндрю Уильямс, Великобритания
26 февраля 2008
Муха
, Владимир Котт, Россия
28 февраля 2008
Шаг вперед 2: улицы
, Джон М. Чу, США
Мой домашний динозавр
, Джей Расселл, США
Точка обстрела
, Пит Трэвис, США
Один пропущенный звонок
, Эрик Валетт, Япония / США / Германия
Любовь во время холеры
, Майк Ньюэлл, США
Скафандр и бабочка
, Джулиан Шнабель, Франция / США
Джуно
, Джейсон Райтман, США
Без цензуры
, Брайан Де Пальма, США
Нефть
, Пол Томас Андерсон, США
Приют
, Хуан Антонио Байона, Мексика / Испания
29 февраля 2008
Новогодние приключения Бомпки
, Майк ДеВито, США
Троянский пес
, Леонардо Ли, Австралия / США
1 марта 2008
Гнев женщины
, Роберт Мэйленфант, США
3 марта 2008
Мои друзья Тигруля и Винни: сказки для друзей
, Дэвид Хартманн, Дон Маккиннон, США
Папина дочка
, Роджер Камбл, США
4 марта 2008
По этапу
, Том Робертс, Россия / Великобритания
5 марта 2008
Сафо
, Роберт Кромби, Украина
6 марта 2008
Еще одна из рода Болейн
, Джастин Чадвик, Великобритания
Территория девственниц
, Дэвид Лиленд, США
Все могут короли
, Александр Черняев, Россия
Георг
, Пеэтер Симм, Россия / Эстония / Финляндия
Стритрейсеры
, Олег Фесенко, Россия
История Ришара О
, Дамьен Одуль, Франция
Пока не сыграл в ящик
, Роб Райнер, США
7 марта 2008
Калейдоскоп
, Ольга Дарфи, Россия
8 марта 2008
День радио
, Дмитрий Дьяченко, Россия
9 марта 2008
Повышение
, Стив Конрад, США
10 марта 2008
Банный день
, Алексей Федорченко, Россия
13 марта 2008
10 000 лет до нашей эры
, Роланд Эммерих, США
Война по принуждению
, Кимберли Пирс, США
Хортон
, Стив Мартино, Джимми Хейуорд, США
Отверженные
, Джонни То, Гонконг
15 марта 2008
Юные сердцем
, Стивен Уолкер, Великобритания
16 марта 2008
Кризис Веры
, Ксана Харламова, Россия
18 марта 2008
Игра со смертью
, Гэбриэл Кауэн, Джон Суитс, США
Просто добавь воды
, Харт Бокнер, США
19 марта 2008
Охотники на драконов
, Норманн Ле Бланк, Франция
20 марта 2008
27 свадеб
, Энн Флетчер, США
Спайдервик: Хроники
, Марк Уотерс, США
Дон Кихот
, Хосе Посо, Испания
Стертая реальность
, Райан Эслингер, Германия / Канада / США
Индиго
, Роман Прыгунов, Россия
Железнодорожный роман
, Клод Лелуш, Франция
Гонка
, Аббас Алибхай Бурмавалла, Мастан Алибхай Бурмавалла, Индия
22 марта 2008
Девочка-пулемет
, Нобору Игучи, Япония / США
24 марта 2008
Любовь вне правил
, Джордж Клуни, США
27 марта 2008
Сыщик
, Кеннет Брана, США
Супергеройское кино
, Крэйг Мэйзин, США
Ограбление на Бейкер-Стрит
, Роджер Дональдсон, США / Великобритания
У каждого свое кино
, Итан Коэн, Джоель Коэн, Такеши Китано, Вонг Кар-Вай, Ларс фон Триер, Вим Вендерс, Андрей Кончаловский, Роман Полански, Франция
Судный день
, Нил Маршалл, Великобритания
Контроль
, Антон Корбейн, США / Великобритания / Австралия / Япония
Репортаж
, Хайме Балагуэро, Пако Плаcа, Испания
30 марта 2008
Прощай
, Йен Тан, США
31 марта 2008
Красный барон
, Николай Мюллершон, Германия / Великобритания
3 апреля 2008
Фантомы
, Масаюки Отиай, США
Форсаж Да Винчи
, Брент Хафф, Россия / США
Золото дураков
, Энди Теннант, США
Охотники за сокровищами
, Брент Хафф, Россия / США
Не оставляющий следа
, Грегори Хоблит, США
Шрам 3D
, Джед Уайнтроб, США
Дневники мертвецов
, Джордж А. Ромеро, США
8 апреля 2008
День мертвецов
, Стив Майнер, США
10 апреля 2008
Невеста с того света
, Джефф Лоуэлл, США
Кошмарный детектив
, Синья Цукамото, Япония
Выпускной
, Нельсон МакКормик, США
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
, Тим Бертон, США
Блондинка и блондинка
, Дин Хэмилтон, Канада
Все песни только о любви
, Кристоф Оноре, Франция
Школа выживания
, Стивен Брилл, США
Летний дождь
, Антонио Бандерас, Испания / Великобритания
Никогда не сдавайся
, Джефф Уодлоу, США
11 апреля 2008
Кит
, Тодд Кесслер, США
Теория хаоса
, Маркос Сиега, США
12 апреля 2008
Прекрасные уродцы
, Тейт Тэйлор, США
Моя девушка - зомби
, братья Диголы, США
17 апреля 2008
Руины
, Картер Смит, США
Дельго
, Марк Эдлер, Джейсон Мурер, США
Реальный папа
, Сергей Бобров, Россия
Двадцать одно
, Роберт Лукетич, США
Откуда берутся дети
, Марина Цурцумия, Мария Маханько, Россия
Короли улиц
, Дэвид Эйр, США
Господа офицеры: спасти императора
, Олег Фомин, Россия
22 апреля 2008
Список кораблей
, Алексей Гусев, Россия
23 апреля 2008
Ой, мамочки
, Майкл МакКалерс, США
24 апреля 2008
Битва в пустыне
, Дэниэл Мирик, США / Марокко
Запретное царство
, Роб Минкофф, США
Смертельный номер
, Джиллиан Армстронг, Великобритания / Австралия
Два мира
, Даниэль Коэн, Франция
Гнездо жаворонка
, Паоло Тавиани, Витторио Тавиани, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
Дальнобойщица
, Джеймс Моттерн, США
Список контактов
, Марсель Ландженеггер, США
Блаженная
, Сергей Струсовский, Россия / Украина
Дикарь из Нэвидэда
, Дуэйн Грэйвс, Джастин Микс, США
Перемотка
, Мишель Гондри, США
Снежный человек
, Фред Вульф, США
В пролете
, Николас Столлер, США
Гарольд и Кумар 2: побег из Гуантанамо
, Джон Хервиц, Хейден Шлоссберг, США
25 апреля 2008
Дом дьявола
, Тай Уэст, США
26 апреля 2008
Клуб 27
, Эрика Дантон, США
27 апреля 2008
Райский проект
, Джон Глен, США / Канада / Великобритания
28 апреля 2008
Элоиза в Париже
, Чарльз Шайер, Великобритания
29 апреля 2008
У родного порога
, Логан Миллер, Ной Миллер, США
1 мая 2008
Макс и его компания
, Фредерик Гийом, Самюэль Гийом, Швейцария / Бельгия / Франция / Великобритания
Александр. Невская битва
, Игорь Каленов, Россия
Импорт-экспорт
, Ульрих Зайдль, Австрия
Остров Ним
, Дженифер Флакетт, Марк Левин, США
U2 в 3D
, Кэтрин Оуэнс, Марк Пеллингтон, США
Железный человек
, Джон Фавро, США
Друг невесты
, Пол Вейланд, США / Великобритания
3 мая 2008
Роковая связь
, Роберт Мэйленфант, США / Канада
5 мая 2008
Злодеи из захолустья
, Питер Стэнли-Уард, Великобритания
6 мая 2008
Как стать стервой
, Алина Рудницкая, Россия
8 мая 2008
Очень страшный детектив
, Оливье Маршаль, Франция
Красный жемчуг любви
, Андрес Пуустусмаа, Россия / Украина
Однажды в Вегасе
, Том Вон, США
Вам звонит Градива
, Ален Роб-Грийе, Франция / Бельгия
Чистильщик
, Ренни Харлин, США
Бой местного значения
, Алексей Козлов, Россия
Еще вчера
, Исао Такахата, Япония
9 мая 2008
Медвежья охота
, Валерий Николаев, Россия
12 мая 2008
Разведчики: Война после войны
, Александр Замятин, Россия
13 мая 2008
Русская жертва
, Елена Ляпичева, Ирина Мелетина, Михаил Добрынин, Россия
15 мая 2008
Убить императора
, Фэн Сяоган, Китай
Голод
, Стив МакКуин, Великобритания
Проделки в колледже
, Джон Полл, США
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
, Эндрю Адамсон, Великобритания / США
Залечь на дно в Брюгге
, Мартин МакДона, Великобритания / Бельгия
Молодость без молодости
, Фрэнсис Форд Коппола, США / Германия / Италия / Франция
17 мая 2008
Волга-Волга
, Андрей Сильвестров, Павел Лабазов, Россия
Надежда умирает последней
, Дуан Хопкинс, Великобритания
18 мая 2008
Выпускники
, Антонио Кампос, США
20 мая 2008
На трезвую голову
, Джошуа Майкл Штерн, США
21 мая 2008
Че (Часть вторая)
, Стивен Содерберг, США / Франция / Испания
Егорино горе
, Мария Маханько, Россия
Наблюдение
, Дженнифер Чэмберс Линч, США
Че (Часть первая. Аргентина)
, Стивен Содерберг, Испания / США
22 мая 2008
Как ограбить банк
, Эндрюс Дженкинс, США
Жажда скорости
, Энди Ченг, США
Венди и Люси
, Келли Райхардт, США
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
, Стивен Спилберг, США
28 мая 2008
Роковой выбор
, Ригоберто Кастанеда, США
Время земляники
, Виталий Галилюк, Россия
29 мая 2008
Гора самоцветов 3
, Россия
Спиди-гонщик
, Лилли (Энди) Вачовски, Лана Вачовски, США
Ты, живущий!
, Рой Андерссон, Швеция / Германия / Франция / Дания / Норвегия
Жизнь после него
, Гаэль Морель, Франция
Игра
, Александр Рогожкин, Россия
Незнакомцы
, Брайан Бертино, США
30 мая 2008
Вечеринка в саду
, Джейсон Фриланд, США
1 июня 2008
Наследники
, Константин Одегов, Россия
3 июня 2008
Баксы
, Гука Омарова, Россия / Казахстан / Франция / Германия
5 июня 2008
Кунг-Фу Панда
, Марк Осборн, Джон Стивенсон, США
Новый парень моей мамы
, Джордж Галло, Германия / США
Бугимен 2
, Джефф Бетанкурт, США
Знать бы, что я гений
, Доминик Уиртшафтер, США
Патология
, Марк Шолерманн, США
6 июня 2008
Девочка
, Елена Николаева, Россия
Пуговица
, Владимир Тихий, Россия / Украина
Приключения в тридесятом царстве
, Валерия Ивановская, Россия
Адмиралъ
, Андрей Кравчук, Россия
Никто, кроме нас...
, Сергей Говорухин, Россия
День Д
, Михаил Пореченков, Россия
Пассажирка
, Станислав Говорухин, Россия
Приключения Аленушки и Еремы
, Георгий Гитис, Россия
Волшебник
, Андрес Пуустусмаа, Россия
Папа напрокат
, Артем Литвиненко, Россия / Украина
8 июня 2008
Четыре возраста любви
, Сергей Мокрицкий, Россия
10 июня 2008
Дельфины и Киты 3D
, Жан-Жак Мантелло
12 июня 2008
Большой Стэн
, Роб Шнайдер, США
Явление
, М. Найт Шьямалан, Индия / США
Сказки стриптиз-клуба
, Абель Феррара, Италия / США
Невероятный Халк
, Луи Летерье, США
Во имя чести
, Фэн Сяоган, Гонконг / Китай
13 июня 2008
Здесь - ваше имя
, Мэттью Уайлдер, США
Джолин
, Дэн Айрлэнд, США
След ангела
, Сэфи Неббу, Франция
14 июня 2008
Весь этот блюз
, Рэйчел Сэмюэлс, США
15 июня 2008
Приключения на хуторке близ Диканьки
, Николай Денисов, Россия
17 июня 2008
Muse — «Haarp»: Live at Wembley Stadium
, Томас Керк, Великобритания
19 июня 2008
Адский бункер
, Стив Баркер, Великобритания
Солнцестояние
, Дэниэл Мирик, США
Секс в большом городе
, Майкл Патрик Кинг, США
Не шутите с Зоханом
, Деннис Дуган, США
20 июня 2008
Секс-Гуру
, Марко Шнабель, США
Дом покера
, Лори Петти, США
Кит Киттредж: Загадка американской девочки
, Патриция Розема, США
Крейцерова соната
, Бернард Роуз, США
21 июня 2008
Камень судьбы
, Чарльз Мартин Смит, Канада / Великобритания
22 июня 2008
Не думай про белых обезьян
, Юрий Мамин, Россия
24 июня 2008
Нирвана
, Игорь Волошин, Россия
Полет длиною в жизнь
, Роуэн Вудс, США
26 июня 2008
Во власти женщины
, Петтер Несс, Норвегия
Особо опасен!
, Тимур Бекмамбетов, США
Кус-кус и барабулька
, Абделатиф Кешиш, Франция
Поезд дальше не идет
, Питер А Даулинг, США
Waz: камера пыток
, Том Шэнкленд, Великобритания / США
Живи и помни
, Александр Прошкин, Россия
27 июня 2008
Вероника не придет
, Элина Суни, Россия
3 июля 2008
Умники
, Ноам Мурро, США
Забавные игры
, Михаэль Ханеке, Великобритания / США / Франция
ВАЛЛ-И
, Эндрю Стэнтон, США
В долине Эла
, Пол Хаггис, США
Мистер Одиночество
, Хармони Корин, Великобритания / Франция / Ирландия / США
4 июля 2008
Кровавая графиня Батори
, Юрай Якубиско, Словакия / Чехия / Великобритания / Венгрия / США
Вечное движение
, Мария Смелкова., Россия
6 июля 2008
Сумерки
, Владимир Мосс, Россия
8 июля 2008
Рене
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Мучитель
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Холодное солнце
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Разыскивается герой
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Знакомьтесь: Дэйв
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Викинги
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Сайд-степ
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