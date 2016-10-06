Письма из Багдада, 2016

Биография Гертруды Белл — женщины, придумавшей современный Ирак. Путешественница, археолог, альпинист. Писательница, по книгам которой Европа в начале XX века заново открывала для себя арабский Восток. Доверенное лицо британской короны на Ближнем Востоке. Приятельница бесчисленных арабских шейхов, королей и племенных вождей. Архитектор современнного Ирака, определившая его границы и форму правления. Героиня фильма Вернера Херцога «Королева пустыни». Гертруда Белл — одна из самых ярких фигур в мировой политике начала XX века, ее судьба тем удивительнее, что в те времена женщины в политике (и тем более в ближневосточной политике) не были, мягко говоря, на первых ролях. Фильм «Письма из Багдада» — реконструкция невероятной биографии Белл, основанная на ее письмах и дневниковых записях (их читает за кадром Тильда Суинтон). Впрочем, самое поразительное, что есть в этом фильме — архивные съемки арабских городов, бытовые зарисовки столетней давности, фотографии, сделанные самой Гертрудой Белл. Свидетельства прошлого тех городов и стран, что занимают сейчас первые строчки в мировых новостях.