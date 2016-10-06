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Письма из Багдада
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Letters from Baghdad

Письма из Багдада, 2016

2016 / США / Великобритания / Франция
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13 голосов
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О фильме

Биография Гертруды Белл — женщины, придумавшей современный Ирак. Путешественница, археолог, альпинист. Писательница, по книгам которой Европа в начале XX века заново открывала для себя арабский Восток. Доверенное лицо британской короны на Ближнем Востоке. Приятельница бесчисленных арабских шейхов, королей и племенных вождей. Архитектор современнного Ирака, определившая его границы и форму правления. Героиня фильма Вернера Херцога «Королева пустыни». Гертруда Белл — одна из самых ярких фигур в мировой политике начала XX века, ее судьба тем удивительнее, что в те времена женщины в политике (и тем более в ближневосточной политике) не были, мягко говоря, на первых ролях. Фильм «Письма из Багдада» — реконструкция невероятной биографии Белл, основанная на ее письмах и дневниковых записях (их читает за кадром Тильда Суинтон). Впрочем, самое поразительное, что есть в этом фильме — архивные съемки арабских городов, бытовые зарисовки столетней давности, фотографии, сделанные самой Гертрудой Белл. Свидетельства прошлого тех городов и стран, что занимают сейчас первые строчки в мировых новостях.

6.9 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 октября 2016
Премьера в мире 6 октября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Сабина Крайэнбюль
В ролях
Аммар Хадж Ахмад
Адам Эстилл
Джоэнна Дэвид
Саймон Чэндлер
Энтони Эдридж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Письма из Багдада 2 постера
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