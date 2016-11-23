Плохой Санта 2, 2016

Фильм «Плохой Санта» в 2003 году покорил всех, кто устал от традиционного праздничного кино и соскучился по настоящему чёрному юмору. И спустя целых 13 лет, картина возвращается на экраны с не менее саркастичным продолжением. Режиссёром «Плохого Санты 2» стал Марк Уотерс, до этого снимавший ромкомы. Его авторству принадлежат такие фильмы, как «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки» и «Между небом и землёй». В продолжении вернутся: Санта в исполнении Билли Боба Торнтона (сериал «Фарго», «Бал монстро»), его помощник-эльф Тони Кокс, а также полный мальчуган Бретт Келли. Также к актёрскому составу присоединилась Кристина Хендрикс (сериал «Безумцы») и Кэти Бейтс («Мизери», сериал «Американская история ужасов»).

Фильм расскажет о том, что же случилось с самым аморальным Сантой мира по имени Вилли после того, как он отправился в тюрьму. В фильме «Плохой Санта 2» старые герои встретятся вновь, и им придётся разобраться в конфликтах прошлого. Создатели пообещали, что лента будет не хуже первой, и зрителей ждёт отменная порция нового чёрного юмора.