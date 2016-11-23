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Плохой Санта 2 Плохой Санта 2
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Bad Santa 2

Плохой Санта 2, 2016

2016 / США
5.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Плохой Санта» в 2003 году покорил всех, кто устал от традиционного праздничного кино и соскучился по настоящему чёрному юмору. И спустя целых 13 лет, картина возвращается на экраны с не менее саркастичным продолжением. Режиссёром «Плохого Санты 2» стал Марк Уотерс, до этого снимавший ромкомы. Его авторству принадлежат такие фильмы, как «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки» и «Между небом и землёй». В продолжении вернутся: Санта в исполнении Билли Боба Торнтона (сериал «Фарго», «Бал монстро»), его помощник-эльф Тони Кокс, а также полный мальчуган Бретт Келли. Также к актёрскому составу присоединилась Кристина Хендрикс (сериал «Безумцы») и Кэти Бейтс («Мизери», сериал «Американская история ужасов»).

Фильм расскажет о том, что же случилось с самым аморальным Сантой мира по имени Вилли после того, как он отправился в тюрьму. В фильме «Плохой Санта 2» старые герои встретятся вновь, и им придётся разобраться в конфликтах прошлого. Создатели пообещали, что лента будет не хуже первой, и зрителей ждёт отменная порция нового чёрного юмора.

- Бретту Келли, сыгравшему Тёрмана Мермана, на момент съёмок в «Плохом Санте 2» стукнуло 22 года

- Сиквел фильма был объявлен 23 ноября 2016 года, тогда как первый «Плохой Санта» вышел 26 ноября 2003 года

- Режиссёром картины «Плохой Санта 2» мог стать Стив Пинк («Машина времени в джакузи»)

- Фильм снимался в Монреале

Продолжение истории о Вилли — пьянице, бабнике, уголовнике и воре, который, чтобы заработать легких денег, переодевается в канун Рождества в Санта-Клауса. В этом костюме ограбить очередной супермаркет не представляет никаких проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса. Каким оно будет для Вилли в этот раз?

5.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 декабря 2016
Премьера онлайн 24 ноября 2017
Премьера в мире 23 ноября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Марк Уотерс
Марк Уотерс
В ролях
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Райан Хансен
Райан Хансен
Бретт Келли
Бретт Келли
Все актеры и съемочная группа
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Плохой Санта 2
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Наша рецензия
В 2003 году на экраны вышел фильм, который с большим трудом вписывался в общую картину праздничного доброго кино, создающего то самое настроение. «Плохой Санта», безусловно, стал находкой для любителей чёрных комедий, потому что на рождественскую территорию с таким сарказмом, пошлостью и надругательством ещё никто не заходил. При этом в фильме всё равно нашлось место для праздничной теплоты и волшебства. История выглядела вполне завершённой, и планировавшийся ещё тогда сиквел был…
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Юлия Грабалова 9 декабря 2016, 10:12
На такого рода фильм никогда больше не пойду, ужас.
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16 голосов
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