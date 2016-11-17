Дама Пик, 2016

Новый фильм Павла Лунгина («Олигарх», «Остров») называется «Дама пик». Он снят по мотивам произведения Александра Пушкина «Пиковая дама», а также основан на сюжете одноимённой оперы Чайковского. В главных ролях сыграли известные в России актёры: Ксения Раппопорт («Двойной час», «2 дня») и Иван Янковский («Ночные стражи», «Тряпичный союз»).
Фильм «Дама пик» расскажет о юном певце Андрее, который больше всего на свете мечтает о славе, почёте и успехе. Однако пока что ему приходится работать в большой оперной труппе, где его талант мало ценится. Но в один день в театр приезжает Софья Майер, известная во всей Европе оперная певица, чтобы поставить «Пиковую даму» и сыграть в ней главную роль. Теперь у Андрея появился шанс прославиться, однако на пути ему придётся очень несладко.
- «Дама пик» - первый фильм Павла Лунгина за последние 4 года. Его последняя лента «Дирижёр» вышла в 2012 году
- Одним из сценаристов картины стал обладатель «Оскара» Дэвид Сайдлер («Король говорит!»)
- Картина «Дама пик» снималась на 20 локациях. Было построено сразу две масштабные декорации: театр на «Мосфильме» и казино на Плющихе
- У актрисы Ксении Раппопорт в фильме 5 манекенов-дублёров, которые создавались в течение 45 дней
- Всего для картины было сшито 150 костюмов, также было создано 50 футболок, изображающих Софию Майер
- В записи саундтрека приняли участие 80 солистов из Большого театра
- Декорации для сцен в казино и театре создавались по большей части вручную
- В качестве реквизита было использовано 200 дисков и пластинок Софии Майер, а также напечатано более 100 плакатов и программок
- Уроки вокала актёрам давал Дмитрий Вдовин, глава молодёжной студии Большого театра
Оперная дива Софья Майер после долгих лет эмиграции возвращается в Россию. Певица намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. Спектакль, без сомнения, станет событием сезона, а все актеры постановки проснутся знаменитыми. О славе и деньгах мечтает молодой певец оперной труппы Андрей, и «Пиковая дама» для него шанс достичь желаемого. Он готов на всё, чтобы получить роль Германна, и об этом догадывается Софья, оставившая для себя роль Графини. Оперная дива начинает жестокую игру, в которую будут вовлечены все участники спектакля.