Дама Пик, 2016

Новый фильм Павла Лунгина («Олигарх», «Остров») называется «Дама пик». Он снят по мотивам произведения Александра Пушкина «Пиковая дама», а также основан на сюжете одноимённой оперы Чайковского. В главных ролях сыграли известные в России актёры: Ксения Раппопорт («Двойной час», «2 дня») и Иван Янковский («Ночные стражи», «Тряпичный союз»).

Фильм «Дама пик» расскажет о юном певце Андрее, который больше всего на свете мечтает о славе, почёте и успехе. Однако пока что ему приходится работать в большой оперной труппе, где его талант мало ценится. Но в один день в театр приезжает Софья Майер, известная во всей Европе оперная певица, чтобы поставить «Пиковую даму» и сыграть в ней главную роль. Теперь у Андрея появился шанс прославиться, однако на пути ему придётся очень несладко.