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Дама Пик Дама Пик
Киноафиша Фильмы Дама Пик

Дама Пик, 2016

2016 / Россия
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Новый фильм Павла Лунгина («Олигарх», «Остров») называется «Дама пик». Он снят по мотивам произведения Александра Пушкина «Пиковая дама», а также основан на сюжете одноимённой оперы Чайковского. В главных ролях сыграли известные в России актёры: Ксения Раппопорт («Двойной час», «2 дня») и Иван Янковский («Ночные стражи», «Тряпичный союз»).

Фильм «Дама пик» расскажет о юном певце Андрее, который больше всего на свете мечтает о славе, почёте и успехе. Однако пока что ему приходится работать в большой оперной труппе, где его талант мало ценится. Но в один день в театр приезжает Софья Майер, известная во всей Европе оперная певица, чтобы поставить «Пиковую даму» и сыграть в ней главную роль. Теперь у Андрея появился шанс прославиться, однако на пути ему придётся очень несладко.

- «Дама пик» - первый фильм Павла Лунгина за последние 4 года. Его последняя лента «Дирижёр» вышла в 2012 году

- Одним из сценаристов картины стал обладатель «Оскара» Дэвид Сайдлер («Король говорит!»)

- Картина «Дама пик» снималась на 20 локациях. Было построено сразу две масштабные декорации: театр на «Мосфильме» и казино на Плющихе

- У актрисы Ксении Раппопорт в фильме 5 манекенов-дублёров, которые создавались в течение 45 дней

- Всего для картины было сшито 150 костюмов, также было создано 50 футболок, изображающих Софию Майер

 - В записи саундтрека приняли участие 80 солистов из Большого театра

- Декорации для сцен в казино и театре создавались по большей части вручную

- В качестве реквизита было использовано 200 дисков и пластинок Софии Майер, а также напечатано более 100 плакатов и программок

- Уроки вокала актёрам давал Дмитрий Вдовин, глава молодёжной студии Большого театра

Оперная дива Софья Майер после долгих лет эмиграции возвращается в Россию. Певица намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. Спектакль, без сомнения, станет событием сезона, а все актеры постановки проснутся знаменитыми. О славе и деньгах мечтает молодой певец оперной труппы Андрей, и «Пиковая дама» для него шанс достичь желаемого. Он готов на всё, чтобы получить роль Германна, и об этом догадывается Софья, оставившая для себя роль Графини. Оперная дива начинает жестокую игру, в которую будут вовлечены все участники спектакля.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 ноября 2016
Премьера в мире 17 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Павел Лунгин
Павел Лунгин
В ролях
Иван Янковский
Иван Янковский
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Мария Курденевич
Мария Курденевич
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Наталья Коляканова
Наталья Коляканова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дама Пик 3 постера
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В прокат выходит «Дама Пик» от одного из самых почитаемых российских режиссёров с мировым именем – Павла Лунгина. Проект этот можно назвать долговременным, так как процесс от стадии идеи до её реализации занял 4 года. Изначально планировалось, что в основу фильма ляжет сценарий британца Дэвида Сайдлера («Король говорит!»), сыграют в нём зарубежные актёры и снят он будет, соответственно, на английском языке. Однако очередного «Чёрного лебедя»…
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