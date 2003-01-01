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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1 января 2003
Сель
, Ярополк Лапшин, Россия
№13
, Владимир Машков, Россия
Все, что мы делаем
, Кевин Коннолли, США
Сны Петрова-Водкина
, Сергей Тютин, Екатерина Тютина, Россия
Превращение
, Валерий Фокин, Россия
2 января 2003
Перевозчик
, Кори Юэн, Луис Леттериер, Франция / США
8 января 2003
Обмануть всех
, Бетти Томас, США
9 января 2003
Симона
, Эндрю Никкол, США
Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд
, Роберт Родригес, США
Экстремалы
, Кристиан Дюге, Великобритания / Германия / Люксембург
Ангел мести
, Мартин Берк, США
11 января 2003
Я захватываю замок
, Тим Файвелл, Великобритания
13 января 2003
Секретарша
, Стивен Шейнберг, США
17 января 2003
Поющий детектив
, Кит Гордон, США
18 января 2003
Соединенные штаты Лиланда
, Мэттью Райан Ходж, США
Образ вещей
, Нил ЛаБут, США / Франция / Великобритания
19 января 2003
Праздник Эйприл
, Питер Хеджес, США
20 января 2003
Умри, мамочка, умри
, Марк Ракер, США
101 далматинец 2: приключения в Лондоне
, Брайн Смит, Джим Каммеруд, США
21 января 2003
Лагерь
, Тодд Графф, США
22 января 2003
Тайна Заборского омута
, Евгений Соколов, Россия
Шоу века
, Ларри Чарльз, США / Великобритания
26 января 2003
Станционный смотритель
, Том МакКарти, США
29 января 2003
Принципы похоти
, Пенни Вулкок, Великобритания
30 января 2003
Кен Парк
, Ларри Кларк, Эдвард Лэчмен
3 февраля 2003
Фрида
, Джули Тэймор, США / Канада / Мексика
6 февраля 2003
Белый Олеандр
, Питер Космински, США / Германия
Гололед
, Михаил Брашинский, Россия
9 февраля 2003
Шик
, Бахтиер Худойназаров, Россия
11 февраля 2003
Помни обо мне
, Габриэле Муччино, Франция / Великобритания / Италия
13 февраля 2003
Баллистика: Экс Против Сивер
, Уич Каосаянанда, США / Германия
Все о любви
, Томас Винтерберг, США / Германия / Дания / Швеция / Канада / Франция / Япония / Великобритания / Нидерланды / Италия / Испания
Поймай меня, если сможешь
, Стивен Спилберг, США
Тьма
, Жауме Балагуэро, США / Испания
18 февраля 2003
Одиссея 1989
, Илья Хотиненко, Россия
20 февраля 2003
Марш-бросок
, Николай Стамбула, Россия
Миля лунного света
, Брэд Силберлинг, США
Солярис
, Стивен Содерберг, США
Проклятый сезон
, Рон Шелтон, США / Германия
24 февраля 2003
От колыбели до могилы
, Анджей Бартковяк, США
27 февраля 2003
Эквилибриум
, Курт Уиммер, США
Национальная безопасность
, Деннис Дуган, США
Любовь с уведомлением
, Марк Лоуренс, США / Австралия
Звонок
, Гор Вербински, США / Япония
5 марта 2003
Госпожа горничная
, Уэйн Ван, США
6 марта 2003
История Любви
, Даниэль Томпсон, Франция / Великобритания
8 миля
, Кертис Хэнсон, США / Германия
7 марта 2003
Жить вечно
, Джон Дауэр, Великобритания
Дом вверх дном
, Адам Шэнкман, США
10 марта 2003
Абсолон
, Дэвид Барто, Канада / Великобритания
12 марта 2003
Чикаго
, Роб Маршалл, США / Германия
13 марта 2003
Корабль-призрак
, Стив Бек, США
Сорвиголова
, Марк Стивен Джонсон, США
Корабль-призрак
, Роэль Рейн, США
Паук
, Дэвид Кроненберг, Великобритания / Канада
14 марта 2003
Лепестки надежды
, Марк Херман, США / Великобритания
20 марта 2003
Планета сокровищ
, Рон Клементс, Джон Маскер, США
Карлик Нос
, Илья Максимов, Россия
23 марта 2003
Наш винил весит тонну
, Джефф Бродвэй, Великобритания
26 марта 2003
Пистолет (с 6 до 7-30)
, Владимир Алеников, США
27 марта 2003
Банды Нью-Йорка
, Мартин Скорсезе, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
Чего хочет девушка
, Денни Гордон, США
Такси 3
, Жерар Кравчик, Франция
Анализируй то
, Харольд Рэмис, США / Австралия
29 марта 2003
Тайна Голубой долины
, Евгений Соколов, Россия
31 марта 2003
Даже не думай!
, Руслан Бальтцер, Россия
1 апреля 2003
Человек без прошлого
, Аки Каурисмяки, Финляндия / Германия / Франция
2 апреля 2003
Танцуя в пыли
, Асгар Фархади, Иран
3 апреля 2003
Часы
, Стивен Долдри, США / Великобритания
Любовь по случаю
, Джон Шерман, США
4 апреля 2003
Улица Малевича
, Александр Марьямов, Россия
7 апреля 2003
Лиля навсегда
, Лукас Мудиссон, Швеция
10 апреля 2003
Цыпочка
, Том Брейди, США
Признания опасного человека
, Джордж Клуни, США / Австралия / Германия / Канада
Загнанный
, Уильям Фридкин, США
Агент Джонни Инглиш
, Питер Хауит, Франция / Великобритания
17 апреля 2003
Адаптация
, Спайк Джонз, США
Молодожены
, Шон Леви, США / Германия
18 апреля 2003
Ключ от спальни
, Эльдар Рязанов, Россия
22 апреля 2003
Тихий американец
, Филлип Нойс, США / Германия / Австралия
24 апреля 2003
Земное Ядро: Бросок в Преисподнюю
, Джон Эмиел, США
Пункт назначения 2
, Дэвид Р. Эллис, США
Шанхайские рыцари
, Дэвид Добкин, США / Гонконг
25 апреля 2003
Семейные ценности
, Фред Скеписи, США
26 апреля 2003
Лиззи Магуайр
, Джим Фолл, США
30 апреля 2003
Слезы Солнца
, Антуан Фукуа, США
1 мая 2003
Книга джунглей 2
, Стив Тренберф, США / Австралия
Сестры Магдалины
, Питер Муллан, Ирландия / Великобритания
Куклы
, Такеши Китано, Япония
Вид сверху лучше
, Бруно Баррето, США
3 мая 2003
Без памяти
, Жан-Пьер Лимозен, Швейцария / Франция / Испания
8 мая 2003
Люди Икс 2
, Брайан Сингер, США
Пианист
, Роман Полански, Франция / Германия / Великобритания / Польша
Темнота наступает
, Джонатан Либесман, США
12 мая 2003
Читай по губам
, Жак Одиар, Франция
Соколы
, Фридрик Тоур Фридрикссон, Исландия / Великобритания / Франция / Германия / Норвегия
13 мая 2003
Чти отца своего
, Якоб Бергер, Франция
14 мая 2003
Открытые сердца
, Сюзанна Бир, Дания
15 мая 2003
Морское приключение
, Морт Натан, США
Лунные поляны
, Игорь Минаев, Россия
16 мая 2003
Молодой Адам
, Дэвид Маккензи, Великобритания / Франция
История матери
, Роджер Мишелл, Великобритания
Заблудшие
, Андре Тешине, Франция / Великобритания
22 мая 2003
Чудаки
, Джефф Треймейн, США
Глаз
, Дэнни Пан, Оксид Пан, Гонконг / Сингапур / Великобритания
Мою жену зовут Морис
, Жан Мари Пуаре, Франция
Матрица: Перезагрузка
, Лилли (Энди) Вачовски, Лана Вачовски, США
24 мая 2003
Джерри
, Гас Ван Сент, США / Аргентина / Иордания
25 мая 2003
Старая закалка
, Тодд Филлипс, США
29 мая 2003
Семнадцатилетние
, Джеффри Портер, США
Лорел каньон
, Лиза Холоденко, США
База Клейтон
, Джон МакТирнан, США / Германия
2 июня 2003
Аниматрица: История одного ребенка
, Синичиро Ватанабе, США
5 июня 2003
Афера
, Джеймс Фоули, США / Канада / Германия
Ловец снов
, Лоуренс Кэздан, США / Канада / Австралия
Телефонная будка
, Джоэл Шумахер, США
Как отделаться от парня за 10 дней
, Дональд Петри, США / Германия
Рекрут
, Роджер Дональдсон, США
6 июня 2003
Прощание в июне
, Сергей Ломкин, Россия
Дневник камикадзе
, Дмитрий Месхиев, Россия
10 июня 2003
Темп
, Эрик Стайлз, Канада / Франция / Великобритания / Люксембург
12 июня 2003
Фанфан-Тюльпан
, Жерар Кравчик, Франция
13 июня 2003
Я буду рядом
, Крэйг Фергюсон, Великобритания / США
15 июня 2003
Смешно, ха-ха
, Эндрю Буджальски, США
19 июня 2003
Халк
, Энг Ли, США
Управление гневом
, Питер Сигал, США
21 июня 2003
Бедный, бедный Павел
, Виталий Мельников, Россия
Ловкие руки
, Дэмиан Ниман, США
23 июня 2003
Накойкаци
, Годфри Реджио, США
Радости и печали маленького лорда
, Иван Попов, Россия
24 июня 2003
Кармен
, Александр Хван, Россия
25 июня 2003
Возвращение
, Андрей Звягинцев, Россия
26 июня 2003
Ограбление по-французски
, Брэд Мирман, Франция / США
Темные воды
, Хидео Наката, Япония
Герой
, Чжан Имоу, Гонконг / Китай
30 июня 2003
Оазис
, Ли Чхан-дон, Корея
Испанка
, Седрик Клапиш, Франция / Испания
Отель
, Майк Фиггис, США / Италия
3 июля 2003
Догвилль
, Ларс фон Триер, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
Терминатор 3: Восстание машин
, Джонатан Мостоу, США / Германия / Великобритания
5 июля 2003
Бабуся
, Лидия Боброва, Россия / Франция
Девочка Люся и дедушка Крылов
, Мария Муат, Россия
Любит – не любит
, Летисия Коломбани, Франция
8 июля 2003
Однажды в Ирландии
, Джоэл Шумахер, США / Ирландия / Великобритания
10 июля 2003
Пуленепробиваемый
, Пол Хантер, США
15 июля 2003
Как важно быть серьезным
, Оливер Паркер, США / Великобритания
Как скажешь
, Гийом Кане
17 июля 2003
Одиночка
, Ф. Гэри Грей, США
Апокалипсис сегодня
, Фрэнсис Форд Коппола, США
Шушу
, Мерзак Аллуаш, Франция
Дежурный папа
, Стив Карр, США
Глубина
, Дэвид Туи, США
Жизнь Дэвида Гейла
, Алан Паркер, США / Германия
19 июля 2003
Каллас навсегда
, Франко Дзеффирелли, Италия / Франция / Испания / Великобритания / Румыния
21 июля 2003
Вдали от рая
, Тодд Хейнс, Франция / США
Двойной форсаж
, Джон Синглтон, США / Германия
24 июля 2003
Каролина
, Марлен Горрис, США / Германия
27 июля 2003
Джильи
, Мартин Брест, США
28 июля 2003
Счастье семьи Катакури
, Миике Такеши, Япония
31 июля 2003
Фаворит
, Гэри Росс, США
Грязные прелести
, Стивен Фрирз, Великобритания
1 августа 2003
Твои руки на моих бедрах
, Шанталь Лоби, Франция
Семейка Роуз
, Франсис Паллуо, Франция
3 августа 2003
Теория запоя
, Наталья Погоничева, Россия
6 августа 2003
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
, Ян Де Бонт, США / Германия / Япония / Великобритания / Нидерланды
7 августа 2003
Идентификация
, Джеймс Мэнголд, США
Солдаты Буффало
, Грегор Джордан, Великобритания / Германия
Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда
, Трой Миллер, США
14 августа 2003
Агент Коди Бэнкс
, Харольд Цварт, США / Канада
18 августа 2003
Клубная мания
, Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, США / Нидерланды
21 августа 2003
Поворот не туда
, Роб Шмидт, США
Бальзак и портниха-китаяночка
, Даи Сиджи, Франция / Китай
Синбад: Легенда семи морей
, Тим Джонсон, США
Высший пилотаж
, Юнас Окерлунд, США / Швеция
Клад
, Эндрю Дэвис, США
22 августа 2003
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
, Гор Вербински, США
Марси Икс
, Ричард Бенджамин, США
26 августа 2003
Нигде в Африке
, Каролина Линк, Германия
28 августа 2003
Дом 1000 трупов
, Роб Зомби, США
Лига выдающихся джентльменов
, Стивен Норрингтон, США
Время волков
, Михаэль Ханеке, Франция / Австрия / Германия
29 августа 2003
Разрыв
, Джон Краули, Ирландия / Великобритания
Поток любви
, Агнеш Шош, Венгрия
Приключения пиратов в Стране овощей
, Майк Навроки, Фил Вишер
1 сентября 2003
Кровавая Мэлори
, Жюльен Манья, Франция / Испания
4 сентября 2003
Благословите женщину
, Станислав Говорухин, Россия
Ангелы Чарли: Только вперед
, МакДжи, США
Свадебная вечеринка
, Эндрю Флеминг, США
К черту любовь!
, Пейтон Рид, США / Германия
Гуд бай, Ленин!
, Вольфганг Беккер, Германия
Американский пирог 3: свадьба
, Джесси Дилан, США / Германия
Кенгуру Джекпот
, Дэвид МакНэлли, США / Австралия
Играй, как Бекхем
, Гуриндер Чадха, Великобритания / США / Германия
5 сентября 2003
Подержанные львы
, Тим МакКэнлис, США
8 сентября 2003
Уондерлэнд
, Джеймс Кокс, США / Канада
11 сентября 2003
Бассейн
, Франсуа Озон, Франция / Великобритания
Дочь моего босса
, Дэвид Цукер, США
12 сентября 2003
Отец и сын
, Александр Сокуров, Нидерланды / Италия / Германия / Россия / Франция
16 сентября 2003
Старухи
, Геннадий Сидоров, Россия
17 сентября 2003
Дьявольский особняк
, Майк Фиггис, США / Канада / Великобритания
18 сентября 2003
Брюс Всемогущий
, Том Шэдьяк, США
Ограбление по-итальянски
, Ф. Гэри Грей, США / Франция / Великобритания
Голливудские копы
, Рон Шелтон, США
20 сентября 2003
Под солнцем Тосканы
, Одри Уэллс, США / Италия
21 сентября 2003
Магнитные бури
, Вадим Абдрашитов, Россия
25 сентября 2003
Прогулка
, Алексей Учитель, Россия
Коктебель
, Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Россия
Тайные страсти
, Жан-Клод Бриссо, Франция
28 сентября 2003
Сильные плечи
, Урсула Майер, Швейцария / Франция / Бельгия
1 октября 2003
Однажды в Мексике
, Роберт Родригес, США
2 октября 2003
Джиперс Криперс 2
, Виктор Сальва, США
6 октября 2003
Иисус
, Джош Криш, Питер Сайкс, США
7 октября 2003
Нашествие варваров
, Дени Аркан, Канада / Франция
8 октября 2003
Ни за, ни против, а совсем наоборот
, Седрик Клапиш, Франция
Горечь любви
, Петер Зер, Германия / США
9 октября 2003
Королевская битва II
, Киндзи Фукасаку, Кента Фукасаку, Япония
Кто убил Помелу Роз?
, Эрик Лартиго, Франция
Убить короля
, Майк Баркер, Великобритания / Германия
15 октября 2003
Плохие парни 2
, Майкл Бэй, США
16 октября 2003
Круглосуточные тусовщики
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания / Франция / Нидерланды
Великолепная афера
, Ридли Скотт, США
Другой мир
, Лен Уайзман, США / Германия / Венгрия / Великобритания
Кое-что еще
, Вуди Аллен, США / Франция / Нидерланды / Великобритания
23 октября 2003
Дети шпионов 3-D: Игра окончена
, Роберт Родригес, США
Трио
, Александр Прошкин, Россия
Блондинка в законе 2
, Чарльз Херман-Вармфелд, США
24 октября 2003
За гранью
, Мартин Кэмпбелл, США / Германия
Радио
, Майкл Толлин, США
11 сентября
, Юссеф Шахин, Амос Гитай, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Сёхэй Имамура, Клод Лелуш, Кен Лоуч, Самира Махмальбаф, Мира Наир, Идрисса Уэдраого, Шон Пенн, Данис Танович, Великобритания / Египет / Япония / Франция / Мексика / США / Иран
25 октября 2003
Страх "Икс"
, Николас Виндинг Рефн, США
29 октября 2003
Чумовая пятница
, Марк Уотерс, США
30 октября 2003
Интерстелла 5555
, Кадзухиса Такенучи, Япония / Франция
Дети дождя
, Филипп Леклерк, Франция / Корея
Я, Цезарь
, Ришар Берри, Франция
31 октября 2003
Юность Виктора Варгаса
, Питер Соллетт, Франция / США
5 ноября 2003
Матрица: Революция
, Лилли (Энди) Вачовски, Лана Вачовски, США
13 ноября 2003
Развод
, Джеймс Айвори, Франция / США
Открытый простор
, Кевин Костнер, США
Трио из Бельвилля
, Сильвэн Шомэ, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
14 ноября 2003
Рам и Лила
, Санджай Лила Бхансали, Индия
18 ноября 2003
В созвездии Быка
, Пётр Тодоровский, Россия
20 ноября 2003
Таксидермист
, Маттео Гарроне, Италия
Невыносимая жестокость
, Джоэл Коэн, США
Медальон
, Гордон Чан, США
27 ноября 2003
Хозяин морей: На краю Земли
, Питер Уир, США
1 декабря 2003
Сарабанда
, Ингмар Бергман, Швеция / Дания / Норвегия / Финляндия / Италия / Австрия / Германия
4 декабря 2003
Четверо похорон и одна свадьба
, Ник Харран, Великобритания / США / Германия
Ной - Белая ворона
, Дагур Кари
А поутру они проснулись
, Сергей Никоненко, Россия
Убить Билла
, Квентин Тарантино, США
5 декабря 2003
Фредди против Джейсона
, Ронни Ю, США
11 декабря 2003
Вне времени
, Карл Франклин, США
18 лет спустя
, Колин Серро, Франция
Санта против Снеговика 3D
, Джон Э. Дэвис, США
Лихорадка
, Элай Рот, США
Спецназ
, Кларк Джонсон, США
12 декабря 2003
Антикиллер 2: Антитеррор
, Егор Кончаловский, Россия
Приговор
, Норман Джуисон, Канада / Франция / Великобритания
Отчуждение
, Нури Билге Джейлан, Турция
18 декабря 2003
Афера Стивена Гласса
, Билли Рэй, США / Канада
Невеста по почте
, Роберт Капелли-мл., Джеффри Вулф
Мобильник
, Фэн Сяоган, Китай
Луни Тьюнз: Снова в деле
, Джо Данте, США
22 декабря 2003
Танцующая в темноте
, Ларс фон Триер, Дания / Германия / Нидерланды / США / Великобритания / Франция / Швеция / Финляндия / Исландия / Норвегия
25 декабря 2003
Гриль-бар "На полпути"
, Андреас Дрезен, Германия
Очень страшное кино 3
, Дэвид Цукер, США
Невезучие
, Франсис Вебер, Франция
В поисках Немо
, Эндрю Стэнтон, Ли Анкрич, США
26 декабря 2003
А вот и гости!
, Дэвид Йейтс, Великобритания
27 декабря 2003
Малышка Лили
, Клод Миллер, Франция
30 декабря 2003
Ковчег
, Юрий Кузин, Россия
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Пес-самурай и город кошек
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Открытое море: Монстр глубины
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2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
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Кукла. Последнее проклятье
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