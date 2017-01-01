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1 января 2017
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
, Катерина Кароне, Италия
Бабич
, Булат Юсупов, Россия
Байкальские каникулы 2.0
, Анастасия Немчинова, Ольга Бутакова, Артем Бурлов, Россия
Снежная королева 3: огонь и лед
, Алексей Цицилин, Россия
Рождество, опять
, Чарльз Покел, США
2 января 2017
Королева Катве
, Мира Наир, США / ЮАР
Предчувствие конца
, Ритеш Батра, Великобритания
5 января 2017
Кредо убийцы
, Джастин Курзель, США
Монстр траки
, Крис Уэдж, США
Без тормозов
, Николас Бенаму, Франция / Македония
Ложные признания
, Люк Бонди, Франция
10 января 2017
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс
, Алексис Блум, Фишер Стивенс, США
12 января 2017
Почему он?
, Джон Гамбург, США
2+1
, Хьюго Желен, Франция / Великобритания
Преисподняя
, Мартин Кулховен, Нидерланды / Франция
Не стучи дважды
, Карадог В. Джеймс, Великобритания
По млечному пути
, Эмир Кустурица, Сербия / Мексика / США / Великобритания
Закон ночи
, Бен Аффлек, США
14 января 2017
Политех
, Дени Вильнев, Канада
19 января 2017
Ловушка
, Энди Годдард, США
Иллюзия любви
, Николь Гарсия, Франция / Бельгия
Джимми — покоритель Америки
, Джонатан Кесселман, США
Невеста
, Святослав Подгаевский, Россия
Отважный рыцарь
, Энтони Пауэр, Германия
Три икса: Мировое господство
, Ди Джей Карузо, США
Рай
, Андрей Кончаловский, Россия / Германия
Ловушка
, Кристофер Купер, Великобритания
Призрак дома Бриар
, Шелдон Уилсон, Канада
20 января 2017
Ты – мне, я – тебе
, Дастин Гай Дефа, США
21 января 2017
Желтые птицы
, Дэвид Лоури, США
26 января 2017
Балерина
, Эрик Саммер, Эрик Уорин, Франция / Канада
Джокер
, Александр Каурых, Россия
Притяжение
, Федор Бондарчук, Россия
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
, Халлвард Браэин, Норвегия
С пяти до семи
, Владимир Щегольков, Россия / Латвия
Молчание
, Мартин Скорсезе, США
Семейное ограбление
, Паскаль Бурдьо, Франция
27 января 2017
Век последствий
, Джаред П. Скотт, США
Сказки Гофмана
, Джон Шлезингер, Эвелино Пидо, Великобритания
30 января 2017
Урод
, Юрий Речинский, Австрия / Украина
1 февраля 2017
Селфи
, Николай Хомерики, Россия
2 февраля 2017
Суперстюард
, Сэм Фридлендер, США
Коммивояжер
, Асгар Фархади, Франция / Иран
Сафари
, Ульрих Зайдль, Австрия / Дания
Пазманский дьявол
, Бен Янгер, США
Отпетые напарники
, Ренни Харлин, США / Китай / Гонконг
Звонки
, Ф. Хавьер Гутьеррес, США
Трансформация
, Стивен Шейнберг, США / Канада
Т2: Трейнспоттинг
, Дэнни Бойл, Великобритания
Идеальные незнакомцы
, Паоло Дженовезе, Италия
Космос между нами
, Питер Челсом, США
9 февраля 2017
Лего Фильм: Бэтмен
, Крис МакКэй, США / Австралия / Дания
Лабиринты любви
, Владимир Штерянов, Россия / Болгария
Прекрасные дни в Аранхуэсе
, Вим Вендерс, Франция / Германия / Португалия
Джон Уик 2
, Чад Стахелски, США
Короткие истории о любви «Love is…»
, Франция / Великобритания / Россия / США / Аргентина / Испания
Дорога чести
, Джейсон Момоа, США
10 февраля 2017
Обитель зла: Последняя глава
, Пол У. С. Андерсон, Германия / Австралия / Канада / Франция
LoveTrue
, Альма Харель, США
На пятьдесят оттенков темнее
, Джеймс Фоули, США
11 февраля 2017
Реквием по госпоже Ю
, Боян Вулетич, Сербия / Болгария / Македония / Россия / Франция
Поцелуи бабочек
, Рафаэль Капелински, Великобритания
12 февраля 2017
1945
, Ференц Тёрёк, Венгрия
Видок
, Питоф, Франция
Дом вице-короля
, Гуриндер Чадха, Великобритания / Индия
14 февраля 2017
Защитники
, Сарик Андреасян, Россия
16 февраля 2017
Гуляй, Вася!
, Роман Каримов, Россия
Битва преподов
, Ричи Кин, США
Великая стена
, Чжан Имоу, США
Красная черепаха
, Майкл Дадок де Уит, Франция
Патерсон
, Джим Джармуш, США
Лунный свет
, Барри Дженкинс, США
Голос монстра
, Хуан Антонио Байона, США / Испания
Лев
, Гарт Дэвис, Великобритания / Австралия / США
Не/смотря ни на что
, Марк Ротемунд, Германия
17 февраля 2017
Дикая мышь
, Йозеф Хадер, Австрия / Германия
19 февраля 2017
Майор Гром
, Владимир Беседин, Россия
22 февраля 2017
Вурдалаки
, Сергей Гинзбург, Россия
23 февраля 2017
Призраки Элоиз
, Роберт Легато, США
Одноклассницы #Новый поворот
, Дмитрий Суворов, Россия
Джеки
, Пабло Ларраин, США / Франция
Ускользающая
, Дэниел Менц, Юлия Батлер, США
Нулевая Мировая
, Денис Беспалый, Россия
Слишком свободный человек
, Вера Кричевская, Россия
Пёс рыжий
, Уильям Де Виталь, Александр Волков, Николай Добрынин, Владимир Толоконников, Игорь Савочкин, Беларусь
Самые правдивые истории
, Дмитрий Лазарев, Россия
Тони Эрдманн
, Марен Аде, Германия
28 февраля 2017
На кончиках пальцев
, Сергей Нурмамед, Дмитрий Альтшулер, Россия
1 марта 2017
Сопротивление
, Жан ван Де Вельде, Нидерланды / ЮАР
Личные дела
, Маха Ассаль, Израиль
Против воли
, Джонатан Хип, США
2 марта 2017
Зверопой
, Гарт Дженнингс, США
Счастье быть одной
, Лаура Моранте, Италия
Лобановский навсегда
, Антон Азаров, Украина
Влюбленные одиночки
, Сильви Веред, Франция / Великобритания
Персональный покупатель
, Оливье Ассайас, Франция
Логан
, Джеймс Мэнголд, США
Автобан
, Эрен Криви, Великобритания / Германия
Золото
, Стивен Гейган, США
3 марта 2017
Столик № 19
, Джеффри Блитц, США
Рыжим тут не место
, Хуанита Уилсон, Ирландия / Канада
7 марта 2017
Любовь с ограничениями
, Дмитрий Тюрин, Россия
8 марта 2017
SuperАлиби
, Филипп Лашо, Франция
9 марта 2017
Ночь в Париже
, Эдуард Баэр, Франция
Конг: Остров черепа
, Джордан Вот-Робертс, США
Светлое будущее
, Фабио Молло, Италия
Отцы и дочери
, Габриэле Муччино, США / Италия
Война
, Дито Монтиель, США
12 марта 2017
Песнь гранита
, Пэт Коллинз, Ирландия / Канада
14 марта 2017
Кинчем — моё сокровище
, Габор Херенди, Венгрия
16 марта 2017
Скрытые фигуры
, Тед Мелфи, США
Красавица и чудовище
, Билл Кондон, США
Мальчишник в Паттайе
, Франк Гастамбид, Франция
После тебя
, Анна Матисон, Россия
Афера по-английски
, Адам Смит, Великобритания
Наурыз
, Аскар Бисембин, Казахстан / Россия
Танцы насмерть
, Андрей Волгин, Россия
Везучий случай
, Роман Самгин, Россия
Любовь прет-а-порте
, Макс Нардари, Россия / Италия
Сплит
, М. Найт Шьямалан, США
17 марта 2017
Американское ограбление
, Джейкоб Куни, США
21 марта 2017
Рожденные свободными
, Гаянэ Петросян, Великобритания / Россия
23 марта 2017
Рыбки
, Эван Тремел, США
Король бельгийцев
, Джессика Хоуп Вудворт, Петер Брозенс, Бельгия / Нидерланды
Скрижали судьбы
, Джим Шеридан, Ирландия
Живое
, Даниэль Эспиноса, США
Могучие рейнджеры
, Дин Израэлайт, США
Смурфики: Затерянная деревня
, Келли Эсбери, США
Манчестер у моря
, Кеннет Лонерган, США
Oscar Shorts 2017. Фильмы
, США
Демон внутри
, Андре Овредал, Великобритания
Босс-молокосос
, Том МакГрат, США
О любви
, Владимир Бортко, Россия
24 марта 2017
Другая мать
, Кристофер Менол, Великобритания
30 марта 2017
Уна
, Бенедикт Эндрюс, Великобритания / США / Канада
Послесвадебный разгром
, Марк Лампрелл, США
Путешествие времени
, Терренс Малик, США / Франция / Германия
Эпоха танцев
, Виктор Буда, Россия / Латвия
Разбуди меня
, Гийом Проценко, Россия
Собачья жизнь
, Лассе Халльстрем, США
Призрак в доспехах
, Руперт Сандерс, США
Лекарство от здоровья
, Гор Вербински, США
1 апреля 2017
Стрэттон: Первое задание
, Саймон Уэст, Великобритания
6 апреля 2017
Жестокие мечты
, Нэйтан Морландо, Канада
Уйти красиво
, Зак Брафф, США
Oscar Shorts 2017. Анимация
, Франция / США / Канада / Великобритания
Время первых
, Дмитрий Киселев, Россия
Возьми меня штурмом
, Дэни Бун, Франция / Бельгия
Королева Испании
, Фернандо Труэба, Испания
Байбаймэн
, Стэйси Тайтл, США
Последствия
, Эллиотт Лестер, США
7 апреля 2017
Патент
, Александр Басаев, Россия
9 апреля 2017
Озеро Восток. Хребет безумия
, Екатерина Еременко, Россия
13 апреля 2017
Фантастическая любовь и где ее найти
, Саймон Эбауд, США / Великобритания
Форсаж 8
, Ф. Гэри Грей, США
Из Уфы с любовью
, Айнур Аскаров, Россия
Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
, Юхо Куосманен, Финляндия / Швеция / Германия
Яна + Янко
, Наталья Меркулова, Россия
Дай себе волю
, Франческо Амато, Италия
Ой, мамочки
, Ноеми Саглио, Франция
Жена смотрителя зоопарка
, Ники Каро, США
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
, Джон Нгуен, Рик Барнс, Оливия Неэргор-Хольм, США / Дания
14 апреля 2017
7 ведьм
, Брэйди Холл, США
20 апреля 2017
Неаполитанские истории
, Антонио Капуано, Италия
Кухня. Последняя битва
, Антон Федотов, Россия
Если б я была мужчиной
, Одри Дана, Франция
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
, Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт, Россия
Наваждение
, Дениз Ди Нови, США
Рейд: Пуля в голове
, Тимо Тьяджанто, Кимо Стамбол, Индонезия
21 апреля 2017
Куча искусства
, Кристин Франц, Германия
27 апреля 2017
Секретный агент
, Майкл Аптед, Великобритания
Перестрелка
, Бен Уитли, Франция / Великобритания
Затерянный город Z
, Джеймс Грэй, США
Идеаль
, Фредерик Бегбедер, Франция
Песочный замок
, Фернандо Коимбра, Великобритания
Спасти Пушкина
, Филипп Коршунов, Россия
Никита Кожемяка
, Манук Депоян, Украина
Обещание
, Терри Джордж, США
Видели ночь
, Гэвин Вьесен, США
Моя девушка - монстр
, Начо Вигалондо, США
Future Shorts. Потепление
, Великобритания / Нидерланды / Испания / Румыния / Швеция
Сфера
, Джеймс Понсольдт, США / ОАЭ
Жили-были мы
, Анна Чернакова, Россия
28 апреля 2017
Как быть латинским любовником
, Кен Марино, США
1 мая 2017
Спросите у сексперта
, Вайшали Синха, Индия
4 мая 2017
Три дня до весны
, Александр Касаткин, Россия
Однажды в Германии
, Сэм Гарбарски, Германия / Люксембург / Бельгия
Стражи Галактики. Часть 2
, Джеймс Ганн, США
Любовь и страсть. Далида
, Лиза Азуэлос, Франция
Рок Дог
, Эш Браннон, Китай / США
8 мая 2017
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
, Стэнли Тун, Индия / Китай
11 мая 2017
Случайные друзья
, Франческо Бруни, Италия
Почетный гражданин
, Гастон Дюпра, Мариано Кон, Аргентина / Испания
Прочь
, Джордан Пил, США
Я и ты
, Мартен Прово, Франция
Большой
, Валерий Тодоровский, Россия
Киллер поневоле
, Паскаль Шомель, Франция
Меч короля Артура
, Гай Ричи, США
12 мая 2017
Звезды
, Ян Кидава-Блоньский, Польша
17 мая 2017
Лу за стеной
, Масааки Юаса, Япония
18 мая 2017
Танцовщик
, Стивен Кантор, Великобритания / Россия / Украина / США
Чужой: Завет
, Ридли Скотт, США
Трио в перьях
, Тоби Генкель, США / Германия / Бельгия
Охотник с Уолл-стрит
, Марк Уильямс, Канада
Sci-Fi Shorts
, США / Испания / Аргентина / Великобритания / Гонконг
Париж подождет
, Элинор Коппола, США
Птица
, Ксения Баскакова, Россия
Белое вино из Баббудойу
, Игорь Биддау, Италия
20 мая 2017
Будущее кино
, Михаэль Пальм, США / Индия / Австрия / Норвегия
Острова и киты
, Майк Дэй, Великобритания
25 мая 2017
Монстры юга
, Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват, США
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
, Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг, США
26 мая 2017
Леонард Коэн: Птичка на проводе
, Тони Палмер, Великобритания
27 мая 2017
МУЛЬТ в кино. Выпуск №54. Ура, лето!
, Россия
Терпение (по Зебальду)
, Грант Ги, Великобритания
30 мая 2017
Американский анархист
, Чарли Сискел, США
1 июня 2017
Жизнь кабачка
, Клод Баррас, Швейцария / Франция
Нелюбовь
, Андрей Звягинцев, Россия / Франция / Бельгия / Германия
Спарк. Герой вселенной
, Аарон Вудли, Южная Корея / Канада
Чудо-женщина
, Пэтти Дженкинс, США
Одаренная
, Марк Уэбб, США
Спасатели Малибу
, Сет Гордон, США
Развод по-французски
, Мартин Бурбулон, Франция
8 июня 2017
Жмот
, Фред Кавайе, Франция
Его собачье дело
, Марк Каллен, Робб Каллен, США
Анна Каренина. История Вронского
, Карен Шахназаров, Россия
Мумия
, Алекс Куртцман, США
Время псов
, Джонатан Мостоу, Германия
Манифесто
, Джулиан Розефельдт, Австралия / Германия
Черная бабочка
, Брайан Гудман, США
9 июня 2017
Сойди за своего
, Арман Т. Рияхи, Австрия
10 июня 2017
Мертвая нация
, Раду Жуде, Румыния
Время жить, время умирать
, Михаил Поляков, Россия
12 июня 2017
Мертвым повезло
, Вадим Валиуллин, Россия
15 июня 2017
Он и Она
, Николя Бедос, Франция / Бельгия
Тачки 3
, Брайан Фи, США
Ханна: Нерассказанная история буддизма
, Марта Дьердь-Кесслер, Адам Пенни, Великобритания / Непал / Индия / Германия / Дания / Гонконг / Венгрия / Испания
Я любить тебя буду, можно?
, Мария Ефремова, Россия
Rom Com Shorts 2
, Бельгия / Великобритания / Испания / США / Франция
Весь этот мир
, Стелла Меги, США
Орбита 9
, Хатем Храиче, Испания
Очень плохие девчонки
, Люсия Аньелло, США
18 июня 2017
Хохлатый ибис
, Цяо Лян, Китай
19 июня 2017
Защитник
, Даниэле Ди Стефано, Италия
22 июня 2017
Антропоид
, Шон Эллис, Великобритания / Франция / Чехия
Россия как сон
, Андрей Сильвестров, Россия
Холодное танго
, Павел Чухрай, Россия
Трансформеры: Последний рыцарь
, Майкл Бэй, США
Мотылек
, Константин Худяков, Россия
Вечно молодой
, Гийом Кане, Франция
Захочу и соскочу
, Сидни Сибилья, Италия
23 июня 2017
Фотоувеличение
, Микеланджело Антониони, Великобритания / Италия
24 июня 2017
МУЛЬТ в кино. Выпуск №55. Большие каникулы
, Россия
29 июня 2017
2:22
, Пол Карри, США / Австралия
Синяя бездна
, Йоханнес Робертс, Великобритания
Гиппопотам
, Джон Дженкс, Великобритания
Гадкий я 3
, Пьер Коффин, Крис Рено, США
30 июня 2017
Шоу Рейгана
, Сьерра Петтенджилл, Пачо Велес, США
Дом
, Эндрю Дж. Коэн, США
5 июля 2017
Случай в отеле «Нил Хилтон»
, Тарик Салех, Германия / Дания / Марокко / Франция / Швеция
6 июля 2017
Институт Роузвуд
, Джеймс Франко, Памела Романовски, США
Человек-паук: Возвращение домой
, Джон Уоттс, США
Во всем виноват енот
, Робин Суикорд, США
Эксперимент «Офис»
, Грег МакЛин, США
Тень
, Дмитрий Светозаров, Россия
Сказ о Петре и Февронии
, Юрий Кулаков, Юрий Рязанов, Россия
13 июля 2017
Планета обезьян: Война
, Мэтт Ривз, США
Блокбастер
, Роман Волобуев, Россия
Дикая история
, Алекс де ла Иглесиа, Испания / Аргентина
Выстрел в пустоту
, Рик Роман Во, США
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
, Чан Гуанси, Пэн Фэй, США / Китай
Черная вода
, Роман Каримов, Россия
Жил был кот
, Кунихико Юяма, Мото Сакакибара, Япония
20 июля 2017
Уедем к чертовой бабушке
, Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, Италия
Заячья школа. По уши в приключениях
, Уте фон Мюнхов-Поль, Германия
И тогда пришла она
, Флорентайн Роуи, Израиль
Овердрайв
, Антонио Негрет, Франция
Берлинский синдром
, Кейт Шортланд, Австралия / Германия
Ужас Амитивилля: Пробуждение
, Франк Халфун, США
Безумные соседи
, Филипп де Шоврон, Франция
Дюнкерк
, Кристофер Нолан, США / Великобритания / Франция
21 июля 2017
Улетные девочки
, Малкольм Д. Ли, США
22 июля 2017
Мульт в кино. Выпуск №56: Лучшее лето
, Россия
23 июля 2017
Семейные обстоятельства
, Ольга Доброва-Куликова, Россия
25 июля 2017
Дружелюбный зверь
, Габриела Амарал, Бразилия
27 июля 2017
Матрица времени
, Ри Руссо-Янг, США
Взрывная блондинка
, Дэвид Литч, США
Грейсфилд
, Матье Рэтхи, США / Канада
Голос из камня
, Эрик Д. Хауэлл, США
2Pac: Легенда
, Бенни Бум, США
Стань легендой! Бигфут младший
, Бен Стассен, Жереми Дегрусон, Франция / Бельгия
Мой ангел
, Гарри Клевен, Франция / Бельгия
Роковое искушение
, София Коппола, США
3 августа 2017
Похищение
, Луис Прието, США
Страшная мать
, Анна Урушадзе, Грузия / Эстония
Леди Макбет
, Уильям Олдройд, Великобритания
Теснота
, Кантемир Балагов, Россия
Охранник
, Ален Дерошер, США
Кокоте
, Нельсон Карло де лос Сантос Ариас, Германия / Аргентина / Катар
Лейтенант
, Евгений Эпштейн, Россия
Темная башня
, Николай Арсель, США
Ветреная река
, Тейлор Шеридан, США / Великобритания / Канада
5 августа 2017
Когда-то здесь была Бразилиа
, Адирлей Кейрос, Бразилия / Португалия
9 августа 2017
Цензор
, Константин Шелепов, Россия
10 августа 2017
Чудеса в Париже
, Доминик Абель, Фиона Гордон, Франция / Бельгия
Валериан и город тысячи планет
, Люк Бессон, Франция
1+1. Нарушая правила
, Маркос Карневале, Аргентина
Эмоджи фильм
, Энтони Леондис, США
Люмьеры!
, Тьерри Фремо, Франция
Проклятие Аннабель: зарождение зла
, Дэвид Ф. Сандберг, США
Кто эти люди?
, Фабио Бонифаччи, Франческо Миччикэ, Италия
Жених на двоих
, Рем Кериси, Франция
12 августа 2017
Зерна
, Семих Капланоглу, Турция / Германия / Франция / Швеция / Катар
17 августа 2017
Графомафия
, Владимир Зайкин, Эдуард Радзюкевич, Россия
Над глубиной: Хроника выживания
, Джералд Рашионато, Австралия
Клятва
, Бальтасар Кормакур, Исландия
Призраки Исмаэля
, Арно Деплешен, Франция
Бабушка легкого поведения
, Марюс Вайсберг, Россия
Сусана, ты меня убиваешь
, Роберто Снейдер, Мексика / Канада
Босиком по стерне
, Ян Сверак, Чехия / Дания / Словакия
19 августа 2017
МУЛЬТ в кино. Выпуск №57. Лето продолжается!
, Россия
22 августа 2017
Короли на день
, Чаби Молья, Франция
24 августа 2017
Реальная белка 2
, Кэллан Брукнер, США / Канада / Южная Корея
Малыш на драйве
, Эдгар Райт, США / Великобритания
Мистер Штайн идет в онлайн
, Стефан Робели, Франция
Оно приходит ночью
, Трей Эдвард Шульц, США
Тюльпанная лихорадка
, Джастин Чадвик, Великобритания / США
26 августа 2017
Родные чужие
, Юкико Мисима, Япония
31 августа 2017
Вышибала: Эпический замес
, Джей Барушель, Канада
Банда котиков
, Андрес Кутерье, Мексика
Гоголь. Начало
, Егор Баранов, Россия
Квест
, Питер Дьюкс, США
Хэвенхёрст
, Эндрю С. Эрин, США
Тайна 7 сестер
, Томми Виркола, Великобритания
1 сентября 2017
Про любовь. Только для взрослых
, Резо Гигинеишвили, Павел Руминов, Алексей Чупов, Евгений Шелякин, Наталья Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Россия
2 сентября 2017
Общая жизнь
, Эдоардо Винспеаре, Италия
7 сентября 2017
Твое имя
, Макото Синкай, Япония
Брюс Ли: Рождение дракона
, Джордж Нолфи, США / Канада / Китай
Квадрат
, Рубен Эстлунд, Швеция / Германия / Дания / Франция
Дозор джунглей
, Дэвид Ало, Франция
Оно
, Андрес Мускетти, США
Удача Логана
, Стивен Содерберг, США
Секс-Трип
, Энтони Дж. Коэн, США
В гостях у Элис
, Холли Мейерс-Шайер, США
8 сентября 2017
Мадмуазель Паради
, Барбара Альберт, Германия / Австрия
Дублёр
, Ра ди Мартино, Италия
10 сентября 2017
Солдаты. История из района Ферентари
, Ивана Младенович, Бельгия / Румыния / Сербия
14 сентября 2017
Мадам
, Аманда Штерс, Франция
Напарник
, Александр Андрющенко, Россия
Другая сторона всего
, Мила Турайлич, Катар / Сербия / Франция
Да, шеф!
, Ольга Панкратова, Россия
мама!
, Даррен Аронофски, США
Клаустрофобия
, Уилл Верник, США
Статус Брэда
, Майк Уайт, США
Министр
, Джорджио Амато, Италия
Наемник
, Майкл Куэста, США
16 сентября 2017
МУЛЬТ в кино. Выпуск 58. Большая перемена
, Артур Меркулов, Алексей Пичужин, Россия
18 сентября 2017
Ни судья, ни подсудимая
, Ив Инан, Джин Либон, Франция / Бельгия
20 сентября 2017
Ханагатами
, Нобухико Обаяси, Япония
21 сентября 2017
Kingsman: Золотое кольцо
, Мэттью Вон, США
Заложники
, Резо Гигинеишвили, Россия / Грузия / Польша
Ложь, которую мы говорим
, Миту Мисра, Великобритания
Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года
, Леонид Парфенов, Россия
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
, Александр Бустильо, Жюльен Мори, США
Роден
, Жак Дуайон, Франция / Бельгия
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
, Чарли Бин, Боб Логан, США / Дания
Хранилище
, Дэн Буш, США
22 сентября 2017
Тюрьма Мейз
, Стефен Бурк, Великобритания / Ирландия / Швеция / Германия
Птицы поют в Кигали
, Иоанна Кос-Краузе, Кшиштоф Краузе, Польша
23 сентября 2017
Звезды Мишлен. Истории с кухни
, Расмус Динесен, Дания
26 сентября 2017
Поророка
, Константин Попеску, Румыния / Франция
27 сентября 2017
Выгорание
, Нур Эддин Лахмари, Марокко / Норвегия
28 сентября 2017
Хорошее время
, Бен Сэфди, Джошуа Сэфди, США
Не твое тело
, Симоне Годано, Италия
Крым
, Алексей Пиманов, Россия
Любовь в городе ангелов
, Сарик Андреасян, Россия
Мой сын
, Кристиан Карион, Франция
Прорубь
, Андрей Сильвестров, Россия
Его дочь
, Татьяна Эверстова, Россия
Недуг
, Даньеле Колуччини, Маттео Ботруньо, Италия
Уотергейт. Крушение Белого дома
, Питер Ландесман, США
Ежик Бобби: Колючие приключения
, Хуан Цзяньмин, Китай
29 сентября 2017
Первенец
, Айк Карапетян, Латвия
30 сентября 2017
Мульт в кино. Выпуск 59: Приятные знакомства
, Артур Меркулов, Алексей Пичужин, Полина Грекова, Россия
5 октября 2017
Между нами горы
, Хани Абу-Ассад, США
Безбашенные
, Стивен Куэйл, Франция / Германия
Бегущий по лезвию 2049
, Дени Вильнев, США
Аврора Бореалис: Северное сияние
, Марта Месарош, Венгрия
Борг/Макинрой
, Янус Мец Педерсен, Швеция / Дания / Финляндия
Дом моих кошмаров
, Джеймс Каллен Брэссак, США
Жизнь впереди
, Карен Оганесян, Россия
12 октября 2017
Сделано в Америке
, Даг Лайман, США
О теле и душе
, Ильдико Эньеди, Венгрия
Аритмия
, Борис Хлебников, Россия
Нико, 1988
, Сузанна Никкьярелли, Италия / Бельгия
Сила мечты
, Эммануэль Амон, Франция
Заклятье. Наши дни
, Ксавье Жанс, Великобритания / Румыния
На глубине шести футов
, Скотт Во, США
My Little Pony в кино
, Джэйсон Тиссен, США / Канада
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
, Александр Хант, Россия
Родные
, Виталий Манский, Латвия / Германия / Эстония / Украина
Разговоры за баром с Шуманом
, Марике Шредер, Германия
14 октября 2017
МУЛЬТ в кино. Выпуск №60. Отдыхаем вместе!
, Артур Меркулов, Алексей Пичужин, Полина Грекова, Россия
16 октября 2017
Жизнь и больше ничего
, Антонио Мендез Эспарза, Испания
18 октября 2017
Пусть трупы позагорают
, Бруно Форцани, Элен Катте, Бельгия / Франция
19 октября 2017
Реальный Рокки
, Филипп Фалардо, США
Двуличный любовник
, Франсуа Озон, Франция
Гангстердам
, Ромейн Леви, Франция
Дом призраков
, Рич Рэгсдэйл, США / Таиланд
Три сестры
, Юрий Грымов, Россия
Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
, Энрике Гато, Испания
Голем
, Хуан Карлос Медина, Великобритания
Эгон Шиле: Смерть и дева
, Дитер Бернер, Австрия / Люксембург
Геошторм
, Дин Девлин, США
Маршалл
, Реджинальд Хадлин, США
20 октября 2017
Плохой день, чтобы свести счеты
, Крис Боф, Великобритания
Назови меня своим именем
, Лука Гуаданьино, Италия / Франция / Бразилия / США
Скайлайн 2
, Лайам О’Доннелл, США
22 октября 2017
Сильнее
, Дэвид Гордон Грин, США
25 октября 2017
Матильда
, Алексей Учитель, Россия
26 октября 2017
Сеть
, Ким Ки Дук, Южная Корея
Шеф
, Раджа Менон, Индия
Снеговик
, Томас Альфредсон, Великобритания
Шанхайский перевозчик
, Чарльз Мартин, США / Китай
Пила 8
, Майкл Спириг, Питер Спириг, США / Канада
Мы — монстры
, Хольгер Таппе, Германия
Завуалируй это
, Со Абади, Франция
Последняя запись
, Пантелис Вулгарис, Греция
Мы, Маржела
, Менна Лаура Мейер, Нидерланды
Аномалия
, Василий Чигинский, Россия
27 октября 2017
Айла: Дочь войны
, Джан Улкаи, Турция / Южная Корея
28 октября 2017
Фиксики. Большой секрет
, Андрей Колпин, Иван Пшонкин, Васико Бедошвили, Россия
Мульт в кино. Выпуск №61: Дети, вперед!
, Антон Верещагин, Полина Грекова, Россия
29 октября 2017
Намме
, Заза Халваши, Грузия
1 ноября 2017
Подводная эра
, Хулио Сото Гурпиде, Испания
2 ноября 2017
Убить за лайк
, Тайлер МакИнтайр, США
Дикарь
, Эдуард Делюк, Франция
Скрюченный домишко
, Жиль Паке-Бреннер, Великобритания
Тор: Рагнарёк
, Тайка Вайтити, США
Осколки
, Алиса Хазанова, Россия / США
Джунгли
, Грег МакЛин, Австралия
Козни. Последний сюжет Пазолини
, Давид Гриеко, Италия / Франция
24 часа на жизнь
, Брайан Смрз, США / Китай
Не оставляй меня
, Биргитте Стэмозе, Дания
8 ноября 2017
Язычники
, Валерия Суркова, Россия
9 ноября 2017
Похвальное слово ничему
, Борис Митич, Сербия
Афера доктора Нока
, Лоррэйн Леви, Франция
Убийство в Восточном экспрессе
, Кеннет Брана, США
Дело храбрых
, Джозеф Косински, США
Маленький вампир
, Рихард Клаус, Германия
Рок
, Иван Шахназаров, Россия
Женись на мне, чувак
, Тарек Будали, Франция
Ужин
, Орен Муверман, США
10 ноября 2017
Возвышение
, Виктор Божинов, Болгария / Македония
Бексиньские. Видеофонический альбом
, Марцин Борхардт, Польша
11 ноября 2017
МУЛЬТ в кино. Выпуск №62. Весёлые ребята
, Антон Верещагин, Дмитрий Лазарев, Полина Грекова, Россия
Предчувствие
, Киёси Куросава, Япония
15 ноября 2017
Зеленый туман
, Гай Мэддин, США
16 ноября 2017
То, что во мне
, Гарик Сукачев, Россия
Свингер
, Миккель Мунч-Фалс, Дания
Мифы
, Александр Молочников, Россия
Субурбикон
, Джордж Клуни, США
Лига справедливости
, Зак Снайдер, США
АТА
, Бакыт Осмонканов, Кыргызстан
Обитель теней
, Серхио Х. Санчес, Испания
Чудо
, Стивен Чбоски, США
Любовь-морковь по-французски
, Бруно Шиш, Франция
Молодой Годар
, Мишель Хазанавичус, Франция
Джиперс Криперс 3
, Виктор Сальва, США
17 ноября 2017
Лучше всех
, Лукаш Палковски, Польша
23 ноября 2017
Тельма
, Йоаким Триер, Франция / Швеция / Дания / Норвегия
Мой лучший друг
, Элина Суни, Россия
Парижская опера
, Жан-Стефан Брон, Франция
Олаф и холодное приключение
, Стиви Вермерс, Кевин Дитерс, США
Коматозники
, Нильс Арден Оплев, США
Здравствуй, папа, Новый год! 2
, Шон Андерс, США
Кроткая
, Сергей Лозница, Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
Прощай, Кристофер Робин
, Саймон Кертис, США
Странник
, Денис Колонтай, Иван Качалин, Дмитрий Глазовский, Россия
Частное пионерское 3
, Александр Карпиловский, Россия
Обет молчания
, Айзек Флорентайн, Болгария
Тайна Коко
, Ли Анкрич, Эдриан Молина, США
Мистер феличита
, Алессандро Сьяни, Италия
Детки напрокат
, Таисия Игуменцева, Россия
24 ноября 2017
Тихая ночь
, Петр Домалевский, Польша
25 ноября 2017
МУЛЬТ в кино. Выпуск №63. Шоу продолжается!
, Полина Грекова, Александр Люткевич, Марина Мошкова, Россия
Про рок
, Евгений Григорьев, Россия
29 ноября 2017
12 дней
, Раймон Депардон, Франция
30 ноября 2017
Атлантида
, Ксавье Жанс, Испания / Франция
Проклятие Хопвелл
, Дэннис Барток, Ирландия
Сука - судьба
, Джоан Шемла, Франция
Страсть и верность
, Михаэль Р. Роскам, Франция
Конверт
, Святослав Подгаевский, Россия
Максимальный удар
, Анджей Бартковяк, Россия / США
И смех, и грех
, Фабрис Эбуе, Франция
Иностранец
, Мартин Кэмпбелл, США
Город Кошек
, Джейда Торун, США / Турция
Колобанга. Привет, Интернет!
, Александр Романец, Россия
Легенда о Коловрате
, Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий, Россия
Натуральные упыри
, Джейсон Флеминг, Великобритания
Дыши ради нас
, Энди Серкис, Великобритания
Она
, Акан Сатаев, Казахстан
6 декабря 2017
Таймлесс 3: Изумрудная книга
, Феликс Фуксштайнер, Германия
7 декабря 2017
Четверо против банка
, Вольфганг Петерсен, Германия
Очень плохие мамочки 2
, Джон Лукас, Скотт Мур, США
По ту сторону надежды
, Аки Каурисмяки, Финляндия
Счастливого дня смерти
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За пропастью во ржи
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Вижу лишь тебя
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Битва полов
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Эспен в королевстве троллей
, Миккел Бренне Сандемус, Норвегия
ЖГИ!
, Кирилл Плетнев, Россия
Цепной пес
, Пол Солет, Болгария
9 декабря 2017
МУЛЬТ в кино. Выпуск №64. Исполняем желания!
, Анастасия Чернова, Иван Пшонкин, Алексей Пичужин, Роман Трамвай, Россия
14 декабря 2017
Звёздные Войны: Последние джедаи
, Райан Джонсон, США
Девушка с косой
, Ольга Гнедич, Россия
Санта и компания
, Ален Шаба, Франция
Полуночный человек
, Трэвис Заривны, США
Новогодний переполох
, Кирилл Папакуль, Россия
Виктория и Абдул
, Стивен Фрирз, США / Великобритания
Все пары делают это
, Максим Говаре, Франция
21 декабря 2017
Новизна
, Дрейк Доримус, США
Вечеринка
, Салли Поттер, Великобритания / США
Джуманджи: Зов джунглей
, Джейк Кэздан, США
Фердинанд
, Карлос Салдана, США
Отступник
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Елки новые
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22 декабря 2017
Легенда о демонической кошке
, Чэнь Кайгэ, Китай / Япония
23 декабря 2017
Дрожи сколько хочешь
, Акико Оку, Япония
Мульт в кино. Выпуск 65: Новогодний!
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