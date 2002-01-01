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1 января 2002
Вовочка
, Игорь Мужжухин, Россия
Кино про кино
, Валерий Рубинчик, Россия
Кукушка
, Александр Рогожкин, Россия
О рыбаке и рыбке
, Наталья Дабижа, Россия
Медленное бистро
, Иван Максимов, Россия
Утро попугая Кеши
, Александр Давыдов, Россия
Притяжение
, Василий Сериков, Россия
Медвежий поцелуй
, Сергей Бодров, Германия / Россия / Швеция / Испания
2 января 2002
Трубадур
, Брайан Лардж, Великобритания
3 января 2002
Планета Ка-ПЭКС
, Иэн Софтли, США
Как стать принцессой
, Гэрри Маршалл, США
4 января 2002
Детоксикация
, Джим Гиллеспи, США / Германия
9 января 2002
Любовь зла
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США / Германия
10 января 2002
Тринадцать привидений
, Стив Бек, США / Канада
Интуиция
, Питер Челсом, США
Образцовый самец
, Бен Стиллер, США / Австралия / Германия
Поцелуй дракона
, Крис Наон, Франция / США
11 января 2002
Ловелас
, Гари Виник, США
Желтый карлик
, Дмитрий Астрахан, Россия
12 января 2002
Хорошая девочка
, Мигель Артета, США / Германия / Нидерланды
14 января 2002
Снял кого-нибудь?
, Такеши Китано, Япония
Тыковка
, Энтони Абрамс, Адам Ларсон Бродер, США
С любовью, Лайза
, Тодд Луисо, Франция / Германия / США
16 января 2002
Река
, Алексей Балабанов, Россия
17 января 2002
Механическая сюита
, Дмитрий Месхиев, Россия
24 января 2002
Скрытая угроза
, Хэролд Беккер, США
Ванильное небо
, Кэмерон Кроу, США
В тылу врага
, Джон Мур, США
31 января 2002
Звериная натура
, Мишель Гондри, Франция / США
4 февраля 2002
Проклятие нефритового скорпиона
, Вуди Аллен, США
5 февраля 2002
Город Бога
, Катя Лунд, Фернанду Мейреллиш, Бразилия / Франция
7 февраля 2002
Властелин Колец: Братство Кольца
, Питер Джексон, Новая Зеландия / США
Шпионские игры
, Тони Скотт, США / Великобритания
8 февраля 2002
Убрать Картера
, Стефан Кей, США
Спаси и сохрани
, Чак Расселл, США / Германия
14 февраля 2002
Хардбол
, Брайан Роббинс, США / Германия
15 февраля 2002
Война Харта
, Грегори Хоблит, США
23 февраля 2002
Золушка 2
, Джон Кафка, США
28 февраля 2002
Убить Смучи
, Дэнни ДеВито, США / Германия / Великобритания
Одиннадцать друзей Оушена
, Стивен Содерберг, США / Австралия
On_line. Секс, ложь и интернет
, Джед Уайнтроб, США
Корабельные новости
, Лассе Халльстрем, США
1 марта 2002
Покинутый
, Стивен Гейган, США / Германия
7 марта 2002
Айрис
, Ричард Эйр, Великобритания / США
Кейт и Лео
, Джеймс Мэнголд, США
8 марта 2002
Кадет Келли
, Ларри Шоу, США / Канада
10 марта 2002
Зиг Заг
, Дэвид С. Гойер, США
14 марта 2002
Обещание
, Шон Пенн, США
Война
, Алексей Балабанов, Россия
21 марта 2002
Снежные псы
, Брайан Левант, США / Великобритания
Гарри Поттер и философский камень
, Крис Коламбус, Великобритания / США
22 марта 2002
Али Джи в парламенте
, Марк Майлод, Франция / Германия / Великобритания
Корпорация Монстров
, Пит Доктер, Дэвид Силверман, Ли Анкрич, США
Черный Ястреб
, Ридли Скотт, США
24 марта 2002
102 далматинца
, Кевин Лима, США
26 марта 2002
Шоссе
, Джеймс Кокс, США
28 марта 2002
В спальне
, Тодд Филд, США
Бал монстров
, Марк Форстер, США / Канада
2 апреля 2002
Кролики
, Дэвид Линч, США
4 апреля 2002
Билли-Фингал
, Джон Ирвин, Великобритания
Али
, Майкл Манн, США
Я кукла
, Юрий Кара, Россия
Перекрестки
, Тамра Дэвис, США
Именинница
, Джез Баттеруорт, Великобритания / США
6 апреля 2002
Спартак и Калашников
, Андрей Прошкин, Россия
13 апреля 2002
Трасса 60
, Боб Гэйл, США
18 апреля 2002
Ничья земля
, Данис Танович, Франция / Великобритания / Италия / Босния и Герцеговина / Словения / Бельгия
Рай
, Том Тыквер, США / Германия / Франция / Великобритания / Италия
Стерва
, Деннис Дуган, США / Австралия
Комната страха
, Дэвид Финчер, США
Человек-мотылек
, Марк Пеллингтон, США
19 апреля 2002
Чуваки
, Дьюи Никс, Канада / США
Царь Скорпионов
, Чак Расселл, США / Германия / Бельгия
20 апреля 2002
Сексуальная тварь
, Джонатан Глейзер, США / Испания
22 апреля 2002
Кровавое воскресенье
, Пол Гринграсс, Ирландия / Великобритания
26 апреля 2002
Жизнь или что-то вроде того
, Стивен Херек, США
Мой мальчик
, Крис Вайц, Пол Вайц, Великобритания / Германия / США / Франция
2 мая 2002
Повелитель луж
, Сергей Русаков, Россия
Последние желания
, Фред Скеписи, Германия / Великобритания
Кунг-По: Нарвись на кулак
, Стив Одекерк, Гонконг / Мексика / Тайвань
3 мая 2002
Человек-паук
, Сэм Рэйми, США
4 мая 2002
Сыщик с плохим характером
, Владимир Панжев, Россия
6 мая 2002
Звезда
, Николай Лебедев, Россия
8 мая 2002
Кот в мешке
, Уолт Бекер, США
9 мая 2002
Блэйд 2
, Гильермо дель Торо, Германия / США
11 мая 2002
День покаяния
, Эдвард Бернс, США
12 мая 2002
Три истории
, Берил Корот, США
15 мая 2002
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
, Джордж Лукас, США
Кремастер 3
, Мэттью Барни, США
17 мая 2002
Второстепенные люди
, Кира Муратова, Украина
18 мая 2002
На 10 минут старше: труба
, Аки Каурисмяки, Джим Джармуш, Вим Вендерс, Спайк Ли, Вернер Херцог, Виктор Эрисе, Чэнь Кайгэ, Великобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
19 мая 2002
Любовь, сбивающая с ног
, Пол Томас Андерсон, США
22 мая 2002
О Шмидте
, Александр Пэйн, США
Русский ковчег
, Александр Сокуров, Россия
23 мая 2002
Инопланетянин
, Стивен Спилберг, США
Возмещение ущерба
, Эндрю Дэвис, США
30 мая 2002
Шоу начинается
, Том Дей, США / Австралия
31 мая 2002
Сердца в Атлантиде
, Скотт Хикс, США / Австралия
Обсуждению не подлежит
, Уолтер Хилл, США / Германия
1 июня 2002
Преступление и наказание
, Менахем Голан, США / Россия / Польша
3 июня 2002
Божественные тайны сестричек Я-Я
, Колли Кури, США
6 июня 2002
40 дней и 40 ночей
, Майкл Леманн, США
Машина времени
, Саймон Уэллс, США
Займемся любовью
, Денис Евстигнеев, Россия
Джон Кью
, Ник Кассаветис, США
Олигарх
, Павел Лунгин, Россия
Сказ про Федота-стрельца
, Сергей Овчаров, Россия
Дикарка
, Юрий Павлов, Россия
7 июня 2002
Копейка
, Иван Дыховичный, Россия
10 июня 2002
История с ожерельем
, Чарльз Шайер, США
13 июня 2002
Шлепни ее, она француженка
, Мелани Мейрон, Германия / Великобритания / США
20 июня 2002
Отмороженные
, Брендан Маллой, Эмметт Маллой, США
22 июня 2002
Кво Вадис
, Ежи Кавалерович, Польша / США
26 июня 2002
Чеховские мотивы
, Кира Муратова, Россия / Украина
27 июня 2002
Убитые молнией
, Евгений Юфит, Россия / Нидерланды / Швейцария
28 июня 2002
Дом на Турецкой улице
, Боб Рейфелсон, Германия / США
1 июля 2002
Человек на луне
, Милош Форман, Великобритания / Германия / Япония / США
3 июля 2002
Госфорд-Парк
, Роберт Олтмен, Великобритания / США / Италия
Игры разума
, Рон Ховард, США
4 июля 2002
Люди в черном 2
, Барри Зонненфельд, США
5 июля 2002
Ехали два шофера
, Александр Котт, Россия
8 июля 2002
Энигма
, Майкл Аптед, Великобритания / США / Германия / Нидерланды
11 июля 2002
Хэллоуин: Воскрешение
, Рик Розенталь, США
18 июля 2002
Отсчет убийств
, Барбет Шредер, США
Страна чудаков
, Джейк Кэздан, США
Обитель зла
, Пол У. С. Андерсон, Германия / Франция / Великобритания
Убей меня нежно
, Чэнь Кайгэ, США / Великобритания
21 июля 2002
Деревенские медведи
, Питер Хатингс, США
24 июля 2002
Мир призраков
, Терри Цвигофф, США / Великобритания / Германия
25 июля 2002
Неверная
, Эдриан Лайн, США / Германия / Франция
26 июля 2002
Аназапта
, Альберто Скьямма, Великобритания
1 августа 2002
Антикиллер
, Егор Кончаловский, Россия
2 августа 2002
Во всей красе
, Стивен Содерберг, США
6 августа 2002
Король вечеринок
, Уолт Бекер, Германия / США
Семейка Тененбаум
, Уэс Андерсон, США
7 августа 2002
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
, Ален Шаба, Франция / Германия
8 августа 2002
Голубая волна
, Джон Стокуэлл, США / Германия
Милашка
, Роджер Камбл, США
Крутой парень
, Эд Дектер, США
Говорящие с ветром
, Джон Ву, США
15 августа 2002
Спеши любить
, Адам Шэнкман, США
Скуби-Ду
, Раджа Госнелл, США / Австралия
16 августа 2002
Одержимость
, Нил ЛаБут, США / Великобритания
22 августа 2002
Мы были солдатами
, Рэндалл Уоллес, США / Германия
Ледниковый период
, Карлос Салдана, Крис Уэдж, США
29 августа 2002
Голливудский финал
, Вуди Аллен, США
2 сентября 2002
Игра Рипли
, Лилиана Кавани, Италия / Великобритания / США
Небо. Самолет. Девушка
, Вера Сторожева, Россия
4 сентября 2002
Васаби
, Жерар Кравчик, Франция / Япония
5 сентября 2002
Власть огня
, Роб Бауман, Великобритания / Ирландия / США
Особое мнение
, Стивен Спилберг, США
8 сентября 2002
Дикая семейка Торнберри
, Кэти Малкасян, Джефф МакГрэт, США
Сестры Бэнгер
, Боб Долмэн, США
11 сентября 2002
Танго с убийцей
, Роберт Дювалл, США / Аргентина
Парни
, Джим Симпсон, США
12 сентября 2002
3000 миль до Грэйслэнда
, Дэмиен Лихтенштайн, США
Техносекс
, Линн Хершман-Лисон, США / Германия / Великобритания
18 сентября 2002
Три икса
, Роб Коэн, США
19 сентября 2002
Арарат
, Атом Эгоян, Франция / Канада
Бессонница
, Кристофер Нолан, США
Моя большая греческая свадьба
, Джоэл Звик, США / Канада
26 сентября 2002
С меня хватит
, Майкл Аптед, США
27 сентября 2002
Проклятый путь
, Сэм Мендес, США
3 октября 2002
Остин Пауэрс: Голдмембер
, Джей Роуч, США
Фанатка
, Джон Полсон, США
6 октября 2002
В последний момент
, Стивен Норрингтон, Великобритания / США
9 октября 2002
В движении
, Филипп Янковский, Россия
10 октября 2002
Идентификация Борна
, Даг Лайман, США / Германия / Чехия
Формула 51
, Ронни Ю, Великобритания / Канада
12 октября 2002
Последний занавес
, Патрик Харкинс, США / Великобритания
Письма к Эльзе
, Игорь Масленников, Россия
17 октября 2002
К-19
, Кэтрин Бигелоу, Великобритания / Германия / США / Канада
Королева проклятых
, Майкл Раймер, США / Австралия
Цена страха
, Фил Олден Робинсон, США
Знаки
, М. Найт Шьямалан, США
24 октября 2002
Бродвей. Черное море
, Виталий Манский, Россия
25 октября 2002
Проснувшись в Рино
, Джордан Брэйди, США
28 октября 2002
Нет смерти для меня
, Рената Литвинова, Россия
31 октября 2002
Четыре пера
, Шекхар Капур, США / Великобритания
Стюарт Литтл 2
, Роб Минкофф, США
Добро пожаловать в Коллинвуд
, Энтони Руссо, Джо Руссо, США / Германия
Атака пауков
, Эллори Элкайем, США / Австралия
Донни Дарко
, Ричард Келли, США
Питер Пэн: Возвращение в Нетландию
, Робин Бадд, Донован Кук, США
Спирит: Душа прерий
, Келли Эсбери, Лорна Кук, США
2 ноября 2002
Тайны дворцовых переворотов. Россия. Век XVIII. Фильм 3: Я — император
, Светлана Дружинина, Россия
8 ноября 2002
Приключение в джакузи
, Боб Рейфелсон, Германия / США
13 ноября 2002
Стрекоза
, Том Шэдьяк, США / Германия
14 ноября 2002
В чужом ряду
, Роджер Мишелл, США
Мошенники
, Реджинальд Хадлин, США / Германия
Мошенники
, Грегори Мошер, США
Кровавая работа
, Клинт Иствуд, США
Смокинг
, Кевин Донован, США
Плуто Нэш
, Рон Андервуд, США / Австралия
15 ноября 2002
Ни жив, ни мертв
, Дон Майкл Пол, Германия / США
23 ноября 2002
Целуй кого хочешь
, Мишель Блан, Франция / Великобритания / Италия
27 ноября 2002
Восемь безумных ночей
, Сет Кирсли, США
28 ноября 2002
Красный Дракон
, Бретт Рэтнер, США / Германия
Лихорадка по девчонкам
, Майкл Дэвис, США
4 декабря 2002
Кавказская рулетка
, Федор Попов, Россия
5 декабря 2002
Псы-воины
, Нил Маршалл, Великобритания / США / Люксембург
6 декабря 2002
Дом дураков
, Андрей Кончаловский, Россия / Франция
11 декабря 2002
Стильная штучка
, Энди Теннант, США
Башмачник
, Владимир Зайкин, Россия
Королева Болливуда
, Джереми Вудинг, Великобритания
12 декабря 2002
Умри, но не сейчас
, Ли Тамахори, США / Великобритания
Страх.com
, Уильям Мэлоун, Великобритания / Германия / Люксембург / США
Последнее дело Ламарки
, Майкл Кейтон-Джонс, США
16 декабря 2002
25-й час
, Спайк Ли, США
19 декабря 2002
А теперь, дамы и господа...
, Клод Лелуш, Франция / США
Красная Сирена
, Оливье Мегатон, Франция
Нужные люди
, Дэниел Олгрант, США / Германия
24 декабря 2002
Гарри Поттер и Тайная Комната
, Крис Коламбус, США / Великобритания / Германия
26 декабря 2002
Лило и Стич
, Крис Сандерс, Дин Деблуа, США
Хуже не бывает
, Гэвин Грейзер, США
Правила секса
, Роджер Эвери, США / Германия
27 декабря 2002
Николас Никлби
, Дуглас МакГрат, США / Великобритания / Германия / Нидерланды
31 декабря 2002
Цирюльник
, Майкл Бафаро, Канада / Великобритания
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