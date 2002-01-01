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1 января 2002
Кукушка
, Александр Рогожкин, Россия
Притяжение
, Василий Сериков, Россия
Медвежий поцелуй
, Сергей Бодров, Германия / Россия / Швеция / Испания
Утро попугая Кеши
, Александр Давыдов, Россия
Вовочка
, Игорь Мужжухин
Медленное бистро
, Иван Максимов, Россия
О рыбаке и рыбке
, Наталья Дабижа, Россия
Кино про кино
, Валерий Рубинчик, Россия
2 января 2002
Трубадур
, Брайан Лардж, Великобритания
3 января 2002
Как стать принцессой
, Гэрри Маршалл, США
Планета Ка-ПЭКС
, Иэн Софтли, США
4 января 2002
Детоксикация
, Джим Гиллеспи, США / Германия
9 января 2002
Любовь зла
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США / Германия
10 января 2002
Тринадцать привидений
, Стив Бек, США / Канада
Поцелуй дракона
, Крис Наон, Франция / США
Образцовый самец
, Бен Стиллер, США / Австралия / Германия
Интуиция
, Питер Челсом, США
11 января 2002
Желтый карлик
, Дмитрий Астрахан, Россия
Ловелас
, Гари Виник, США
12 января 2002
Хорошая девочка
, Мигель Артета, США / Германия / Нидерланды
14 января 2002
С любовью, Лайза
, Тодд Луисо, Франция / Германия / США
Снял кого-нибудь?
, Такеши Китано, Япония
Тыковка
, Энтони Абрамс, Адам Ларсон Бродер, США
16 января 2002
Река
, Алексей Балабанов, Россия
17 января 2002
Механическая сюита
, Дмитрий Месхиев, Россия
24 января 2002
Скрытая угроза
, Хэролд Беккер, США
В тылу врага
, Джон Мур, США
Ванильное небо
, Кэмерон Кроу, США
31 января 2002
Звериная натура
, Мишель Гондри, Франция / США
4 февраля 2002
Проклятие нефритового скорпиона
, Вуди Аллен, США
5 февраля 2002
Город Бога
, Катя Лунд, Фернанду Мейреллиш, Бразилия / Франция
7 февраля 2002
Властелин Колец: Братство Кольца
, Питер Джексон, Новая Зеландия / США
Шпионские игры
, Тони Скотт, США / Великобритания
8 февраля 2002
Убрать Картера
, Стефен Т. Кэй, США
Спаси и сохрани
, Чак Расселл, США / Германия
14 февраля 2002
Хардбол
, Брайан Роббинс, США / Германия
15 февраля 2002
Война Харта
, Грегори Хоблит, США
23 февраля 2002
Золушка 2
, Джон Кафка, США
28 февраля 2002
Одиннадцать друзей Оушена
, Стивен Содерберг, США / Австралия
Корабельные новости
, Лассе Халльстрем, США
Убить Смучи
, Дэнни ДеВито, США / Германия / Великобритания
On_line. Секс, ложь и интернет
, Джед Уайнтроб, США
1 марта 2002
Покинутый
, Стивен Гейган, США / Германия
7 марта 2002
Айрис
, Ричард Эйр, Великобритания / США
Кейт и Лео
, Джеймс Мэнголд, США
8 марта 2002
Кадет Келли
, Ларри Шоу, США / Канада
10 марта 2002
Зиг Заг
, Дэвид С. Гойер, США
14 марта 2002
Обещание
, Шон Пенн, США
Война
, Алексей Балабанов, Россия
21 марта 2002
Гарри Поттер и философский камень
, Крис Коламбус, Великобритания / США
Снежные псы
, Брайан Левант, США / Великобритания
22 марта 2002
Корпорация Монстров
, Пит Доктер, Дэвид Силверман, Ли Анкрич, США
Черный Ястреб
, Ридли Скотт, США
Али Джи в парламенте
, Марк Майлод, Франция / Германия / Великобритания
24 марта 2002
102 далматинца
, Кевин Лима, США
26 марта 2002
Шоссе
, Джеймс Кокс, США
28 марта 2002
Бал монстров
, Марк Форстер, США / Канада
В спальне
, Тодд Филд, США
2 апреля 2002
Кролики
, Дэвид Линч, США
4 апреля 2002
Билли-Фингал
, Джон Ирвин, Великобритания
Именинница
, Джез Баттеруорт, Великобритания / США
Перекрестки
, Тамра Дэвис, США
Али
, Майкл Манн, США
Я кукла
, Юрий Кара, Россия
6 апреля 2002
Спартак и Калашников
, Андрей Прошкин, Россия
13 апреля 2002
Трасса 60
, Боб Гэйл, США
18 апреля 2002
Стерва
, Деннис Дуган, США / Австралия
Комната страха
, Дэвид Финчер, США
Человек-мотылек
, Марк Пеллингтон, США
Рай
, Том Тыквер, США / Германия / Франция / Великобритания / Италия
Ничья земля
, Данис Танович, Франция / Великобритания / Италия / Босния и Герцеговина / Словения / Бельгия
19 апреля 2002
Царь Скорпионов
, Чак Расселл, США / Германия / Бельгия
Чуваки
, Дьюи Никс, Канада / США
20 апреля 2002
Сексуальная тварь
, Джонатан Глэйзер, США / Испания
22 апреля 2002
Кровавое воскресенье
, Пол Гринграсс, Ирландия / Великобритания
26 апреля 2002
Мой мальчик
, Крис Вайц, Пол Вайц, Великобритания / Германия / США / Франция
Жизнь или что-то вроде того
, Стивен Херек, США
2 мая 2002
Кунг-По: Нарвись на кулак
, Стив Одекерк, Гонконг / Мексика / Тайвань
Повелитель луж
, Сергей Русаков, Россия
Последние желания
, Фред Скеписи, Германия / Великобритания
3 мая 2002
Человек-паук
, Сэм Рэйми, США
4 мая 2002
Сыщик с плохим характером
, Владимир Панжев, Россия
6 мая 2002
Звезда
, Николай Лебедев, Россия
8 мая 2002
Кот в мешке
, Уолт Бекер, США
9 мая 2002
Блэйд 2
, Гильермо дель Торо, Германия / США
11 мая 2002
День покаяния
, Эдвард Бернс, США
12 мая 2002
Три истории
, Берил Корот, США
15 мая 2002
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
, Джордж Лукас, США
Кремастер 3
, Мэттью Барни, США
17 мая 2002
Второстепенные люди
, Кира Муратова, Украина
18 мая 2002
На 10 минут старше: труба
, Аки Каурисмяки, Джим Джармуш, Вим Вендерс, Спайк Ли, Вернер Херцог, Виктор Эрисе, Чэнь Кайгэ, Великобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
19 мая 2002
Любовь, сбивающая с ног
, Пол Томас Андерсон, США
22 мая 2002
Русский ковчег
, Александр Сокуров, Россия
О Шмидте
, Александр Пэйн, США
23 мая 2002
Возмещение ущерба
, Эндрю Дэвис, США
Инопланетянин
, Стивен Спилберг, США
30 мая 2002
Шоу начинается
, Том Дей, США / Австралия
31 мая 2002
Обсуждению не подлежит
, Уолтер Хилл, США / Германия
Сердца в Атлантиде
, Скотт Хикс, США / Австралия
1 июня 2002
Преступление и наказание
, Менахем Голан, США / Россия / Польша
3 июня 2002
Божественные тайны сестричек Я-Я
, Колли Кури, США
6 июня 2002
Займемся любовью
, Денис Евстигнеев, Россия
Сказ про Федота-стрельца
, Сергей Овчаров, Россия
Олигарх
, Павел Лунгин, Россия
Машина времени
, Саймон Уэллс, США
Дикарка
, Юрий Павлов, Россия
40 дней и 40 ночей
, Майкл Леманн, США
Джон Кью
, Ник Кассаветис, США
7 июня 2002
Копейка
, Иван Дыховичный, Россия
10 июня 2002
История с ожерельем
, Чарльз Шайер, США
13 июня 2002
Шлепни ее, она француженка
, Мелани Мейрон, Германия / Великобритания / США
20 июня 2002
Отмороженные
, Брендан Маллой, Эмметт Маллой, США
22 июня 2002
Кво Вадис
, Ежи Кавалерович, Польша / США
26 июня 2002
Чеховские мотивы
, Кира Муратова, Россия / Украина
27 июня 2002
Убитые молнией
, Евгений Юфит, Россия / Нидерланды / Швейцария
28 июня 2002
Дом на Турецкой улице
, Боб Рейфелсон, Германия / США
1 июля 2002
Человек на луне
, Милош Форман, Великобритания / Германия / Япония / США
3 июля 2002
Игры разума
, Рон Ховард, США
Госфорд-Парк
, Роберт Олтмен, Великобритания / США / Италия
4 июля 2002
Люди в черном 2
, Барри Зонненфельд, США
5 июля 2002
Ехали два шофера
, Александр Котт, Россия
8 июля 2002
Энигма
, Майкл Аптед, Великобритания / США / Германия / Нидерланды
11 июля 2002
Хэллоуин: Воскрешение
, Рик Розенталь, США
18 июля 2002
Страна чудаков
, Джейк Кэздан, США
Обитель зла
, Пол У. С. Андерсон, Германия / Франция / Великобритания
Убей меня нежно
, Чэнь Кайгэ, США / Великобритания
Отсчет убийств
, Барбет Шредер, США
21 июля 2002
Деревенские медведи
, Питер Хатингс, США
24 июля 2002
Мир призраков
, Терри Цвигофф, США / Великобритания / Германия
25 июля 2002
Неверная
, Эдриан Лайн, США / Германия / Франция
26 июля 2002
Аназапта
, Альберто Скьямма, Великобритания
1 августа 2002
Антикиллер
, Егор Кончаловский, Россия
2 августа 2002
Во всей красе
, Стивен Содерберг, США
6 августа 2002
Семейка Тененбаум
, Уэс Андерсон, США
Король вечеринок
, Уолт Бекер, Германия / США
7 августа 2002
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
, Ален Шаба, Франция / Германия
8 августа 2002
Крутой парень
, Эд Дектер, США
Милашка
, Роджер Камбл, США
Говорящие с ветром
, Джон Ву, США
Голубая волна
, Джон Стокуэлл, США / Германия
15 августа 2002
Скуби-Ду
, Раджа Госнелл, США / Австралия
Спеши любить
, Адам Шэнкман, США
16 августа 2002
Одержимость
, Нил ЛаБут, США / Великобритания
22 августа 2002
Ледниковый период
, Карлос Салдана, Крис Уэдж, США
Мы были солдатами
, Рэндалл Уоллес, США / Германия
29 августа 2002
Голливудский финал
, Вуди Аллен, США
2 сентября 2002
Небо. Самолет. Девушка
, Вера Сторожева, Россия
Игра Рипли
, Лилиана Кавани, Италия / Великобритания / США
4 сентября 2002
Васаби
, Жерар Кравчик, Франция / Япония
5 сентября 2002
Власть огня
, Роб Бауман, Великобритания / Ирландия / США
Особое мнение
, Стивен Спилберг, США
8 сентября 2002
Сестры Бэнгер
, Боб Долмэн, США
Дикая семейка Торнберри
, Кэти Малкасян, Джефф МакГрэт, США
11 сентября 2002
Парни
, Джим Симпсон, США
Танго с убийцей
, Роберт Дювалл, США / Аргентина
12 сентября 2002
3000 миль до Грэйслэнда
, Дэмиен Лихтенштайн, США
Техносекс
, Линн Хершман-Лисон, США / Германия / Великобритания
18 сентября 2002
Три икса
, Роб Коэн, США
19 сентября 2002
Моя большая греческая свадьба
, Джоэл Звик, США / Канада
Арарат
, Атом Эгоян, Франция / Канада
Бессонница
, Кристофер Нолан, США
26 сентября 2002
С меня хватит
, Майкл Аптед, США
27 сентября 2002
Проклятый путь
, Сэм Мендес, США
3 октября 2002
Остин Пауэрс: Голдмембер
, Джей Роуч, США
Фанатка
, Джон Полсон, США
6 октября 2002
В последний момент
, Стивен Норрингтон, Великобритания / США
9 октября 2002
В движении
, Филипп Янковский, Россия
10 октября 2002
Идентификация Борна
, Даг Лайман, США / Германия / Чехия
Формула 51
, Ронни Ю, Великобритания / Канада
12 октября 2002
Последний занавес
, Патрик Харкинс, США / Великобритания
Письма к Эльзе
, Игорь Масленников, Россия
17 октября 2002
К-19
, Кэтрин Бигелоу, Великобритания / Германия / США / Канада
Цена страха
, Фил Олден Робинсон, США
Знаки
, М. Найт Шьямалан, США
Королева проклятых
, Майкл Раймер, США / Австралия
24 октября 2002
Бродвей. Черное море
, Виталий Манский, Россия
25 октября 2002
Проснувшись в Рино
, Джордан Брэйди, США
28 октября 2002
Нет смерти для меня
, Рената Литвинова, Россия
31 октября 2002
Стюарт Литтл 2
, Роб Минкофф, США
Донни Дарко
, Ричард Келли, США
Атака пауков
, Эллори Элкайем, США / Австралия
Четыре пера
, Шекхар Капур, США / Великобритания
Добро пожаловать в Коллинвуд
, Энтони Руссо, Джо Руссо, США / Германия
Питер Пэн: Возвращение в Нетландию
, Робин Бадд, Донован Кук, США
Спирит: Душа прерий
, Келли Эсбери, Лорна Кук, США
8 ноября 2002
Приключение в джакузи
, Боб Рейфелсон, Германия / США
13 ноября 2002
Стрекоза
, Том Шэдьяк, США / Германия
14 ноября 2002
Мошенники
, Реджинальд Хадлин, США / Германия
Мошенники
, Грегори Мошер, США
В чужом ряду
, Роджер Мишелл, США
Кровавая работа
, Клинт Иствуд, США
Смокинг
, Кевин Донован, США
Плуто Нэш
, Рон Андервуд, США / Австралия
15 ноября 2002
Ни жив, ни мертв
, Дон Майкл Пол, Германия / США
23 ноября 2002
Целуй кого хочешь
, Мишель Блан, Франция / Великобритания / Италия
27 ноября 2002
Восемь безумных ночей
, Сет Кирсли, США
28 ноября 2002
Красный Дракон
, Бретт Рэтнер, США / Германия
Лихорадка по девчонкам
, Майкл Дэвис, США
4 декабря 2002
Кавказская рулетка
, Федор Попов, Россия
5 декабря 2002
Псы-воины
, Нил Маршалл, Великобритания / США / Люксембург
6 декабря 2002
Дом дураков
, Андрей Кончаловский, Россия / Франция
11 декабря 2002
Башмачник
, Владимир Зайкин, Россия
Стильная штучка
, Энди Теннант, США
Королева Болливуда
, Джереми Вудинг, Великобритания
12 декабря 2002
Страх.com
, Уильям Мэлоун, Великобритания / Германия / Люксембург / США
Последнее дело Ламарки
, Майкл Кейтон-Джонс, США
Умри, но не сейчас
, Ли Тамахори, США / Великобритания
16 декабря 2002
25-й час
, Спайк Ли, США
19 декабря 2002
А теперь, дамы и господа...
, Клод Лелуш, Франция / США
Нужные люди
, Дэниел Олгрант, США / Германия
24 декабря 2002
Гарри Поттер и Тайная Комната
, Крис Коламбус, США / Великобритания / Германия
26 декабря 2002
Хуже не бывает
, Гевин Грейзер, США
Правила секса
, Роджер Эвери, США / Германия
Лило и Стич
, Крис Сандерс, Дин Деблуа, США
27 декабря 2002
Николас Никлби
, Дуглас МакГрат, США / Великобритания / Германия / Нидерланды
31 декабря 2002
Цирюльник
, Майкл Бафаро, Канада / Великобритания
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2022
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
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