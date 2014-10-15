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Fury

Ярость, 2014

2014 / Великобритания
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46 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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В апреле 1945 сержанту Дону Кольеру по прозвищу «Папаша» приходится учить воевать штабного салагу, присланного на место убитого пулеметчика в его танк «Шерман»…

  • Этот фильм — второй, где использован подлинный танк «Тигр I». Это единственный в мире Panzerkampfwagen VI Ausf. E на ходу из британского Танкового музея Бовингтона.
  • Актеры прошли тщательный месячный курс обучения, комплектовали настоящий танк. Брэд Питт (он значительно старше коллег) постарался участвовать во всех физических тренировках вместе с другими актерами.
  • Порез на лице Шайа Лабафа настоящий. Он сам наносил его заново по необходимости, чтобы добавить реализма исполнению. Он не принимал душ на протяжении съемочного процесса.
  • Питт и ЛаБаф чуть не подрались со Скоттом Иствудом, пока работали камеры. Иствуд, ехавший на спине, сплевывал табачную жвачку в бак. Они сочли это неуважением и начали ругаться. Конфликт развивался, пока актерам не сказали, что сплевывание прописано в сценарии. 
  • Многие костюмы созданы на основе реальных экспонатов, приобретенных в музеях разных стран.
  • На съемках в Оксфордшире Питт сказал: «Без пайков, без душа, и мы спали под дождем. Ужасно, но нам нравилось».
  • Папаша носит The Tanker Jacket, а Норман полевую куртку M1943. Униформа отражает статус: ветеран и новичок.

Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка: союзники уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказываемое им сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако, совсем не значит, что на пути к победе союзные войска не потеряют еще множество людей, и многие солдаты сознают, что смерть ждет на расстоянии вытянутой руки. Среди закаленных в бою пессимистов, каждый день ведущих ожесточенные бои во имя победы, экипаж танка, на чьем дуле намалевано слово «Ярость».

Командир экипажа, известный как Уордэдди, воевавший с нацистскими войсками сначала в Африке, а потом в Европе, преследует одну цель — выжить в войне и сохранить жизнь своим людям. Этот относительно амбициозный план оказывается под угрозой, когда к его экипажу присоединяется зеленый новобранец Норман Эллисон, никогда раньше не воевавший и еще не успевший привыкнуть к тому, что должен быстро и без колебаний обрывать человеческие жизни. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу «Ярости» приходится принять участие в самоубийственной миссии.

7.1 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 29 октября 2014
Премьера онлайн 27 апреля 2021
Премьера в мире 15 октября 2014
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дэвид Эйр
Дэвид Эйр
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Логан Лерман
Логан Лерман
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ярость 9 постеров
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Ярость
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Наша рецензия
«Ярость» – это, если можно так выразиться, воскрешение режиссера и сценариста Дэвида Эйера, бывшего подводника, дебютировавшего блестящим сценарием о подлодке U-571, продолжившего карьеру еще более мощным сценарием «Тренировочного дня», а затем ушедшего в бесконечный полицейский наркорепортаж, все более и более терявший в качестве. Завершилась упомянутая история фильмом «Саботаж», где картинка настолько стандартна, сюжет настолько примитивен, а диалоги настолько имбецильны, насколько это вообще…
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Игорь Патик 2 марта 2022, 14:43
Доброго времени суток!\nРаз уж санкции коснулись и свежих премьер и кинотеатры начали крутить фильмы те что были ранее в прокате,то очень бы хотелось… Читать дальше…
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саундтрек фильма Ярость
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Во время съемок «Ярости» Шайа ЛаБаф взбесился из-за действия, которое было прописано в сценарии В конце концов Брэду Питту пришлось вмешаться и успокоить вышедшего из себя актера.
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22 февраля 2022 14:57
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