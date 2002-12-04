Кавказская рулетка, 2002

Действие этой напряженной психологической драмы разворачивается на фоне военных событий в Чечне. Анна, русская девушка, снайпер чеченских боевиков, и Мария, мать солдата, попавшего к ним в плен, встречаются в вагоне поезда, направляющегося в Россию. Анна пытается вывезти из зоны боевых действий грудного сына втайне от его отца-чеченца, Мария хочет заставить ее вернуть ребенка в Чечню - тогда из плена выпустят ее сына. Суждено ли им встретить своих детей? Неожиданный трагический финал все же оставляет надежду...