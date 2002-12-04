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Кавказская рулетка Кавказская рулетка
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Кавказская рулетка, 2002

2002 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Действие этой напряженной психологической драмы разворачивается на фоне военных событий в Чечне. Анна, русская девушка, снайпер чеченских боевиков, и Мария, мать солдата, попавшего к ним в плен, встречаются в вагоне поезда, направляющегося в Россию. Анна пытается вывезти из зоны боевых действий грудного сына втайне от его отца-чеченца, Мария хочет заставить ее вернуть ребенка в Чечню - тогда из плена выпустят ее сына. Суждено ли им встретить своих детей? Неожиданный трагический финал все же оставляет надежду...

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в России 4 декабря 2002
Премьера в мире 4 декабря 2002
Возраст 16+
Режиссер
Федор Попов
Федор Попов
В ролях
Нина Усатова
Нина Усатова
Татьяна Черкасова
Татьяна Черкасова
Виктор Супрун
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кавказская рулетка 1 постер
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Кавказская рулетка
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