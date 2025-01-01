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Славный малый
Славный малый
Novgorodtsy
18+
Напомним о выходе в прокат
военный
О фильме
История французского летчика, сбитого фашистами и попавшего в партизанский отряд на территории Новгородской области…
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 7 минут
Год выпуска
1943
Премьера в мире
1 января 1942
Дата выхода
1 января 1942
СССР
Производство
Мосфильм, Tsentralnuyu Obedinyonnuyu Kinostudiyu (TsOKS)
Другие названия
Novgorodtsy, Un brave garçon, A Good Lad, Avengers, Ceux de Novgorod, Men of Novgorod, Mstiteli, Priceless Head, Slavnyy malyy, Those of Novgorod, Мстители, Новгородцы, Славный малый
Режиссер
Борис Барнет
В ролях
Елена Сипавина
Виктор Добровольский
Николай Боголюбов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените
14
голосов
6
IMDb
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