Война под землей, 2020

Режиссером фильма является Дж.П. Уоттс, для которого этот проект стал дебютной полнометражной картиной в карьере. Уоттс ранее работал над короткометражными фильмами. Режиссер написал сценарий в соавторстве с Томасом Вудсом, для которого это также дебютный проект.

«Война под землей» – третий проект компании Vital Pictures после триллера «Ниже нас» (2019) и хоррора «Вы не одни» (2020).

В фильме сыграли такие актеры, как Сэм Хэзелдайн («Ворон», «Телохранитель киллера», «Марионетка»), Том Гудман-Хилл («Где соприкасаются руки», «Игра в имитацию», «Ребекка»), Дуглас Рейт («Королева», «Аббатство Даунтон», «Дамбо») и другие.