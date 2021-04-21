Война под землей, 2020

Военная историческая драма от режиссера Дж.П. Уоттс, основанная на знаменитой Мессинской операции 1917 года.
В июле 1916 года произошло одно из самых кровопролитных сражений в истории Первой мировой войны – битва на Сомме. Всего за несколько часов погибли 20000 британских солдат. Позже командование английской армии после долгих месяцев раздумий и в результате безвыходной ситуации разработало рискованный план для того, чтобы попытаться улучшить стратегическое положение своих войск. Болотистая территория не позволяла солдатам действовать напрямую. Поэтому вместо открытых атак группа британских шахтеров должна была проложить громадные туннели под нейтральной полосой, а также установить огромное количество взрывчатки под немецким фронтом. Выкопанную почву приходилось сразу же маскировать, чтобы пролетавшие мимо немецкие летчики не могли ничего заметить. Вся эта операция была задумана для того, чтобы выбраться из смертельного тупика, в котором англичане оказались во время битвы в районе бельгийской деревни Месен. Таким образом, дальнейшая судьба миллионов человек отныне находится в руках не профессиональных солдат, а небольшой группы совершенно обычных гражданских горняков, поскольку только у этих рабочих есть необходимые навыки и знания, чтобы выполнить столь важнейшую для британской армии миссию. Под суровым взглядом генерала Хейга у этих героев есть немного времени до наступления рокового часа, способного кардинально изменить ход военных действий.
Режиссером фильма является Дж.П. Уоттс, для которого этот проект стал дебютной полнометражной картиной в карьере. Уоттс ранее работал над короткометражными фильмами. Режиссер написал сценарий в соавторстве с Томасом Вудсом, для которого это также дебютный проект.
«Война под землей» – третий проект компании Vital Pictures после триллера «Ниже нас» (2019) и хоррора «Вы не одни» (2020).
В фильме сыграли такие актеры, как Сэм Хэзелдайн («Ворон», «Телохранитель киллера», «Марионетка»), Том Гудман-Хилл («Где соприкасаются руки», «Игра в имитацию», «Ребекка»), Дуглас Рейт («Королева», «Аббатство Даунтон», «Дамбо») и другие.
Первая мировая война. Группа британских шахтеров должна проложить под землей туннель, в который будут заложены бомбы, прямо под местом расположения немецких подразделений.