Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Война под землей Война под землей
Киноафиша Фильмы Война под землей
The War Below

Война под землей, 2020

2020 / Великобритания
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Военная историческая драма от режиссера Дж.П. Уоттс, основанная на знаменитой Мессинской операции 1917 года.

В июле 1916 года произошло одно из самых кровопролитных сражений в истории Первой мировой войны – битва на Сомме. Всего за несколько часов погибли 20000 британских солдат. Позже командование английской армии после долгих месяцев раздумий и в результате безвыходной ситуации разработало рискованный план для того, чтобы попытаться улучшить стратегическое положение своих войск. Болотистая территория не позволяла солдатам действовать напрямую. Поэтому вместо открытых атак группа британских шахтеров должна была проложить громадные туннели под нейтральной полосой, а также установить огромное количество взрывчатки под немецким фронтом. Выкопанную почву приходилось сразу же маскировать, чтобы пролетавшие мимо немецкие летчики не могли ничего заметить. Вся эта операция была задумана для того, чтобы выбраться из смертельного тупика, в котором англичане оказались во время битвы в районе бельгийской деревни Месен. Таким образом, дальнейшая судьба миллионов человек отныне находится в руках не профессиональных солдат, а небольшой группы совершенно обычных гражданских горняков, поскольку только у этих рабочих есть необходимые навыки и знания, чтобы выполнить столь важнейшую для британской армии миссию. Под суровым взглядом генерала Хейга у этих героев есть немного времени до наступления рокового часа, способного кардинально изменить ход военных действий.

 

 

Режиссером фильма является Дж.П. Уоттс, для которого этот проект стал дебютной полнометражной картиной в карьере. Уоттс ранее работал над короткометражными фильмами. Режиссер написал сценарий в соавторстве с Томасом Вудсом, для которого это также дебютный проект.

«Война под землей» – третий проект компании Vital Pictures после триллера «Ниже нас» (2019) и хоррора «Вы не одни» (2020).

В фильме сыграли такие актеры, как Сэм Хэзелдайн («Ворон», «Телохранитель киллера», «Марионетка»), Том Гудман-Хилл («Где соприкасаются руки», «Игра в имитацию», «Ребекка»), Дуглас Рейт («Королева», «Аббатство Даунтон», «Дамбо») и другие.

Первая мировая война. Группа британских шахтеров должна проложить под землей туннель, в который будут заложены бомбы, прямо под местом расположения немецких подразделений.

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 10 сентября 2021
Премьера в мире 21 апреля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Дж.П. Уоттс
В ролях
Сэм Хэзелдайн
Сэм Хэзелдайн
Tom Goodman-Hill
Крис Хитченс
Крис Хитченс
Эллиотт Джеймс Лангридж
Дуглас Рейт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Война под землей 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Война под землей смотреть онлайн

Война под землей
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши