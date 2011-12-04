Боевой конь, 2011

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Начало XX века. Английский подросток Альберт – владелец породистого коня по кличке Джоуи. Чтобы стать его хозяином мальчику пришлось пройти через множество трудностей, но все старания идут насмарку, когда Великобритания вступает в Первую мировую войну: отец Альберта продает коня английскому офицеру кавалерии. Теперь жизнь Джоуи регулярно подвергается опасности в кровопролитных сражениях, но Альберт все равно надеется, что ему удастся попасть на фронт и найти любимого питомца. Развернуть «Боевой конь» снят режиссёром Стивеном Спилбергом и студией DreamWorks Pictures. Продюсеры фильма – Стивен Спилберг и Кэтлин Кеннеди, сценарий написан Ли Холлом и Ричардом Кёртисом по мотивам романа Майкла Морпурго и пьесы Ника Стэффорда, поставленной Томом Моррисом и Мэриэнн Эллиот на сцене Национального театра Великобритании.

Продюсер Кэтлин Кеннеди предложила Стивену Спилбергу этот проект после того, как посетила спектакль в Лондоне. Ей очень понравилась пьеса, и она решила, что из неё получится отличный фильм, если за дело возьмётся Спилберг.

В фильме снимались актёры из Англии, Франции и Германии, большинство из них играют своих соотечественников. В результате, хотя все персонажи говорят по-английски, акцент у всех настоящий. В фильме участвуют Эмили Уотсон, Дэвид Тьюлис, Питер Муллан, Нильс Ареструп, Том Хиддлстон, Джереми Ирвин, Бенедикт Камбербатч и Тоби Кеббелл, а также Селин Бакенс, Давид Кросс, Райнер Бок, Николас Бро, Леонард Кэроу, Патрик Кеннеди, Джофф Белл и Роберт Эммс.

Прадедушка Джереми Ирвина служил военврачом на Первой мировой войне и, когда война закончилась, выкупил своего коня – совсем как персонаж Джереми Ирвина в фильме. В семье Ирвина до сих пор сохранилась расписка, свидетельствующая об этой покупке. Самое интересное, что конь был куплен за 28 фунтов – и ровно за эту же сумму Альберт выкупает Джои.

Со времён Первой мировой войны сохранилось очень мало оружия и военной техники, поэтому всё, включая танки, пришлось создавать заново или же брать в аренду у частных собственников. Антиквары, коллекционеры и музеи сдавали создателям фильма напрокат ружья, револьверы и сабли.

85% костюмов пошиты специально для фильма. Джоанна Джонстон и её команда тщательно следили за тем, чтобы военная форма была максимально близка к реальности, а одежда гражданских лиц отражала эпоху и тяжёлое экономическое положение.

Первая мировая стала последней войной, в которой широко применялась кавалерия. После Первой мировой войны ей на смену пришла механизированная техника.

В фильме снимались, в основном, лошади из Англии и Испании, хотя лошадь, исполнявшая роль Топтхорна, была привезена из Венгрии, а один из коней в роли Джои – из США.

Большинство лошадей было андалузской породы, хотя встречались и полукровки. Файндер, конь-американец – чистокровной породы.

Роль Джои исполнили 14 лошадей: надо было провести его через разные возрастные стадии, от жеребёнка до взрослого коня.

Файндер, один из исполнителей роли Джои – 11-летний конь, принадлежащий тренеру Бобби Ловгрену. Ловгрен работал с ним на съёмках фильма «Фаворит», продюсерами которого были Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл. Когда съёмки закончились, Ловгрен купил Файндера. Теперь круг замкнулся, и на «Боевом коне» Файндер встречает старых знакомых: Кэтлин Кеннеди снова продюсер, а Фрэнк Маршалл – исполнительный продюсер.

Художники по гриму следили за тем, чтобы все лошади, игравшие роль Джои, были как можно больше на него похожи. Они рисовали им белые носочки (как у коня по кличке Роджер, играющего взрослого Джои) и крепили на лоб «звезду» – нашлёпку из белой шерсти яка.

В сцене кавалерийской атаки принимали участие 100 лошадей. Лошадей старались не утомлять: им предстояло проскакать немалое расстояние во время нескольких дублей. Актёры, игравшие кавалеристов, учились скакать, держась одной рукой – вторая, с саблей, во время атаки должна была быть на отлёте.

Фильм снимался в Англии, в графстве Девон – в пустошах Дартмура, в деревне Касл-Комб и в особняке Стрэтфилд-Сэй, когда-то принадлежавшем герцогу Веллингтону. Для съёмок в Стрэтфилд-Сэе было получено специальное разрешение. Там были построены декорации для эпизода с кавалерийской атакой, сцен на французской ферме (с мельницей) и в немецком лагере.

Специально для сцены, в которой Джои запутывается в колючей проволоке, супервайзер спецэффектов Нил Корболд построил аниматронную копию Джои в натуральную величину. Куклой управляли люди, спрятанные под землёй, но на крупных планах страдания Джои изображал Файндер, настоящий конь, прошедший специальную подготовку.

Музыку к фильму написал легендарный Джон Уильямс. Его привлекли масштабность замысла и исторический контекст, но он в своей жизни редко сталкивался с лошадьми. Чтобы подстегнуть воображение, Уильямс съездил на лошадиную ферму в Калифорнии и некоторое время наблюдал за жизнью лошадей и людей, работающих с ними.

Американская ассоциация гуманного обращения с животными (American Human Association) удивительным образом исторически связана с «Боевым конём». В 1916 году военный министр США обратился в Ассоциацию с просьбой оказать помощь животным, пострадавшим на фронтах Первой мировой. Так была образована «Красная Звезда», ассоциация оказания медицинской помощи животным, ныне известная как «скорая ветеринарная помощь».

В общей сложности специалисты Американской ассоциации гуманного обращения с животными провели на съёмочных площадках в Англии и Калифорнии 1100 часов; под их попечением находилось больше 100 лошадей. По итогам фильм получил от Ассоциации высшую оценку: «ни одно животное не пострадало». Развернуть История невероятной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи. Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга. Развернуть 7.5 Оцените 30 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 2 часа 26 минут Год выпуска 2011 Премьера в России 26 января 2012 Премьера онлайн 23 февраля 2021 Премьера в мире 4 декабря 2011 Возраст 12+ Прокатчик WDSSPR Режиссер Стивен Спилберг В ролях Джереми Ирвин Дэвид Тьюлис Эмили Уотсон Бенедикт Камбербэтч Тоби Кеббелл Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про лошадей 5 постеров В общем рейтинге 1034 В жанре «военный» 34 В фильмах США 752

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