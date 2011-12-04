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Боевой конь Боевой конь
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War Horse

Боевой конь, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начало XX века. Английский подросток Альберт – владелец породистого коня по кличке Джоуи. Чтобы стать его хозяином мальчику пришлось пройти через множество трудностей, но все старания идут насмарку, когда Великобритания вступает в Первую мировую войну: отец Альберта продает коня английскому офицеру кавалерии. Теперь жизнь Джоуи регулярно подвергается опасности в кровопролитных сражениях, но Альберт все равно надеется, что ему удастся попасть на фронт и найти любимого питомца. 

  • «Боевой конь» снят режиссёром Стивеном Спилбергом и студией DreamWorks Pictures. Продюсеры фильма – Стивен Спилберг и Кэтлин Кеннеди, сценарий написан Ли Холлом и Ричардом Кёртисом по мотивам романа Майкла Морпурго и пьесы Ника Стэффорда, поставленной Томом Моррисом и Мэриэнн Эллиот на сцене Национального театра Великобритании.
  • Продюсер Кэтлин Кеннеди предложила Стивену Спилбергу этот проект после того, как посетила спектакль в Лондоне. Ей очень понравилась пьеса, и она решила, что из неё получится отличный фильм, если за дело возьмётся Спилберг.
  • В фильме снимались актёры из Англии, Франции и Германии, большинство из них играют своих соотечественников. В результате, хотя все персонажи говорят по-английски, акцент у всех настоящий. В фильме участвуют Эмили Уотсон, Дэвид Тьюлис, Питер Муллан, Нильс Ареструп, Том Хиддлстон, Джереми Ирвин, Бенедикт Камбербатч и Тоби Кеббелл, а также Селин Бакенс, Давид Кросс, Райнер Бок, Николас Бро, Леонард Кэроу, Патрик Кеннеди, Джофф Белл и Роберт Эммс.
  • Прадедушка Джереми Ирвина служил военврачом на Первой мировой войне и, когда война закончилась, выкупил своего коня – совсем как персонаж Джереми Ирвина в фильме. В семье Ирвина до сих пор сохранилась расписка, свидетельствующая об этой покупке. Самое интересное, что конь был куплен за 28 фунтов – и ровно за эту же сумму Альберт выкупает Джои.
  • Со времён Первой мировой войны сохранилось очень мало оружия и военной техники, поэтому всё, включая танки, пришлось создавать заново или же брать в аренду у частных собственников. Антиквары, коллекционеры и музеи сдавали создателям фильма напрокат ружья, револьверы и сабли.
  • 85% костюмов пошиты специально для фильма. Джоанна Джонстон и её команда тщательно следили за тем, чтобы военная форма была максимально близка к реальности, а одежда гражданских лиц отражала эпоху и тяжёлое экономическое положение.
  • Первая мировая стала последней войной, в которой широко применялась кавалерия. После Первой мировой войны ей на смену пришла механизированная техника.
  • В фильме снимались, в основном, лошади из Англии и Испании, хотя лошадь, исполнявшая роль Топтхорна, была привезена из Венгрии, а один из коней в роли Джои – из США.
  • Большинство лошадей было андалузской породы, хотя встречались и полукровки. Файндер, конь-американец – чистокровной породы.
  • Роль Джои исполнили 14 лошадей: надо было провести его через разные возрастные стадии, от жеребёнка до взрослого коня.
  • Файндер, один из исполнителей роли Джои – 11-летний конь, принадлежащий тренеру Бобби Ловгрену. Ловгрен работал с ним на съёмках фильма «Фаворит», продюсерами которого были Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл. Когда съёмки закончились, Ловгрен купил Файндера. Теперь круг замкнулся, и на «Боевом коне» Файндер встречает старых знакомых: Кэтлин Кеннеди снова продюсер, а Фрэнк Маршалл – исполнительный продюсер.
  • Художники по гриму следили за тем, чтобы все лошади, игравшие роль Джои, были как можно больше на него похожи. Они рисовали им белые носочки (как у коня по кличке Роджер, играющего взрослого Джои) и крепили на лоб «звезду» – нашлёпку из белой шерсти яка.
  • В сцене кавалерийской атаки принимали участие 100 лошадей. Лошадей старались не утомлять: им предстояло проскакать немалое расстояние во время нескольких дублей. Актёры, игравшие кавалеристов, учились скакать, держась одной рукой – вторая, с саблей, во время атаки должна была быть на отлёте.
  • Фильм снимался в Англии, в графстве Девон – в пустошах Дартмура, в деревне Касл-Комб и в особняке Стрэтфилд-Сэй, когда-то принадлежавшем герцогу Веллингтону. Для съёмок в Стрэтфилд-Сэе было получено специальное разрешение. Там были построены декорации для эпизода с кавалерийской атакой, сцен на французской ферме (с мельницей) и в немецком лагере.
  • Специально для сцены, в которой Джои запутывается в колючей проволоке, супервайзер спецэффектов Нил Корболд построил аниматронную копию Джои в натуральную величину. Куклой управляли люди, спрятанные под землёй, но на крупных планах страдания Джои изображал Файндер, настоящий конь, прошедший специальную подготовку.
  • Музыку к фильму написал легендарный Джон Уильямс. Его привлекли масштабность замысла и исторический контекст, но он в своей жизни редко сталкивался с лошадьми. Чтобы подстегнуть воображение, Уильямс съездил на лошадиную ферму в Калифорнии и некоторое время наблюдал за жизнью лошадей и людей, работающих с ними.
  • Американская ассоциация гуманного обращения с животными (American Human Association) удивительным образом исторически связана с «Боевым конём». В 1916 году военный министр США обратился в Ассоциацию с просьбой оказать помощь животным, пострадавшим на фронтах Первой мировой. Так была образована «Красная Звезда», ассоциация оказания медицинской помощи животным, ныне известная как «скорая ветеринарная помощь».
  • В общей сложности специалисты Американской ассоциации гуманного обращения с животными провели на съёмочных площадках в Англии и Калифорнии 1100 часов; под их попечением находилось больше 100 лошадей. По итогам фильм получил от Ассоциации высшую оценку: «ни одно животное не пострадало».

История невероятной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи.

Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга.

7.5 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 26 января 2012
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 4 декабря 2011
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Джереми Ирвин
Джереми Ирвин
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Все актеры и съемочная группа
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Боевой конь
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Полный раздрай в ощущениях. Не, то, что носовой платок выжимать пришлось, факт, не отрицаю. Игра на нервах и спекуляция на чувствах беззастенчивая и… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение olgachauzova от 31/01/2012 - 17:06:56

Везет вам, если только наворачивались (я про слезы).
Я ревела буквально, так, будто это… Читать дальше…
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5 мая 2022 13:00
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