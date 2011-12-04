Боевой конь, 2011

Начало XX века. Английский подросток Альберт – владелец породистого коня по кличке Джоуи. Чтобы стать его хозяином мальчику пришлось пройти через множество трудностей, но все старания идут насмарку, когда Великобритания вступает в Первую мировую войну: отец Альберта продает коня английскому офицеру кавалерии. Теперь жизнь Джоуи регулярно подвергается опасности в кровопролитных сражениях, но Альберт все равно надеется, что ему удастся попасть на фронт и найти любимого питомца.
История невероятной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи.
Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга.
Везет вам, если только наворачивались (я про слезы).
Я ревела буквально, так, будто это… Читать дальше…