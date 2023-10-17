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Постер фильма Леон Морен, священник
7.5
Киноафиша Фильмы Леон Морен, священник
7.5

Леон Морен, священник

, 1961
Léon Morin, prêtre
Франция, Италия / драма, мелодрама, военный / 18+
Постер фильма Леон Морен, священник
7.5

О фильме

Некая Барни, еще не старая, но уже и не молодая женщина, воспитывающая дочку, страдает от одиночества. Шансов встретить спутника жизни с каждым годом становится все меньше, а тут еще война и оккупация. Жители провинциального городка в отношении с оккупантами ведут себя по-разному, кто-то вполне неплохо устраивается, а кто-то хотя бы тайно симпатизирует Сопротивлению. К последним относится и Барни.

В ролях

Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Леон Морен
Эмманюэль Рива
Эмманюэль Рива
Барни
Ирен Тюнк
Christine Sangredin
Марк Эйро
Anton
Жерар Бур
Говард Вернон
Фолькер Шлендорф
Фолькер Шлендорф
Nicole Mirel
Sabine Levy
Gisèle Grimm
Lucienne
Marco Behar
Edelman
Monique Bertho
Marion
Nina Grégoire
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль
Сценарист Жан-Пьер Мельвиль, Беатрис Бек
Композитор Марсиаль Солаль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 3 сентября 1961
Дата выхода
1 июня 1962 Великобритания
28 июня 1963 Германия 12
14 августа 1962 Италия
17 апреля 2009 США
15 января 1963 Уругвай
2 марта 1962 Финляндия
27 мая 2015 Франция
Сборы в мире $72 908
Производство Concordia Compagnia Cinematografica, Rome Paris Films
Другие названия
Léon Morin, prêtre, Léon Morin, Priest, Eva und der Priester, Léon Morin, präst, Un cura, Леон Морен, священник, Amor Proibido, Frestelse, Kiusaus, Ksiądz Leon Morin, Léon Morin - O Padre, Leon Morin prete, Léon Morin prêtre, Léon Morin, preot, Léon Morin, prest, Leon Morin, Priest, Léon Morin, sacerdote, Moran Shinpu, O efimerios, Rahip Léon Morin, The Forgiven Sinner, Леон Морен, свещеникът, Леон Морен, священик, モラン神父, 神父李昂莫罕

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 17 октября 2023

Цитаты

Barny Отец, я никак не могу понять, как Иисус умер, покинутый Богом.
Léon Morin Что ты сказал?
Barny Его страшные слова перед смертью: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?»
Léon Morin Совсем нет. Иисус был евреем и умирал евреем, он процитировал Псалом 22, это еврейская молитва. Вот.
[берёт Библию]
Léon Morin «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил? Почему Ты далеко и не слышишь моего вопля?» И заканчивается данью Богу: «Ибо царство — Господне, и Он властвует над народами.»
Barny Господь, Бог иудеев и христиан.
Léon Morin Естественно.
Barny Этот Господь — Бог Отец, я стараюсь не забывать об этом.
Léon Morin Ты не один такой. Иисус не случайно выбрал Псалом 22. Он выбрал его, потому что он особенно о нём. Там также сказано: «Пронзили руки и ноги мои, разделили между собой одежды мои и об одежде моей бросили жребий.»

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