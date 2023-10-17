Цитаты
Barny Отец, я никак не могу понять, как Иисус умер, покинутый Богом.
Léon Morin Что ты сказал?
Barny Его страшные слова перед смертью: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?»
Léon Morin Совсем нет. Иисус был евреем и умирал евреем, он процитировал Псалом 22, это еврейская молитва. Вот.
[берёт Библию]
Léon Morin «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил? Почему Ты далеко и не слышишь моего вопля?» И заканчивается данью Богу: «Ибо царство — Господне, и Он властвует над народами.»
Barny Господь, Бог иудеев и христиан.
Léon Morin Естественно.
Barny Этот Господь — Бог Отец, я стараюсь не забывать об этом.
Léon Morin Ты не один такой. Иисус не случайно выбрал Псалом 22. Он выбрал его, потому что он особенно о нём. Там также сказано: «Пронзили руки и ноги мои, разделили между собой одежды мои и об одежде моей бросили жребий.»