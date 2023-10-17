Barny Отец, я никак не могу понять, как Иисус умер, покинутый Богом.

Léon Morin Что ты сказал?

Barny Его страшные слова перед смертью: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?»

Léon Morin Совсем нет. Иисус был евреем и умирал евреем, он процитировал Псалом 22, это еврейская молитва. Вот.

[берёт Библию]

Léon Morin «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил? Почему Ты далеко и не слышишь моего вопля?» И заканчивается данью Богу: «Ибо царство — Господне, и Он властвует над народами.»

Barny Господь, Бог иудеев и христиан.

Léon Morin Естественно.

Barny Этот Господь — Бог Отец, я стараюсь не забывать об этом.